Edi Iordănescu, avertisment pentru FCSB în lupta pentru play-off: „Nu vreau să jignesc”

Edi Iordănescu a oferit un avertisment pentru FCSB după înfrângerea cu FC Argeș. Ce spune fostul selecționer despre lupta la play-off din SuperLiga României.
Iulian Stoica
20.01.2026 | 08:45
Edi Iordanescu avertisment pentru FCSB in lupta pentru playoff Nu vreau sa jignesc
Edi Iordănescu, avertisment pentru FCSB în lupta pentru play-off. Sursă foto: Colaj Fanatik
FC Argeș s-a impus în fața lui FCSB, scor 1-0, în prima etapă disputată în 2026. În urma acestui rezultat, șansele la play-off ale campioanei en-titre au scăzut dramatic, iar Edi Iordănescu a oferit un avertisment.

Edi Iordănescu, avertisment pentru FCSB în lupta pentru play-off

Șansele la play-off ale FCSB au scăzut sub 50% după înfrângerea în fața FC Argeș. În urma acestui rezultat, Edi Iordănescu a emis un avertisment și a transmis că orice pas greșit al campioanei poate însemna neparticiparea în noul campionat ce va decide câștigătoare titlului.

Fostul selecționer e de părere că absența FCSB-ului din play-off ar dăuna fotbalului din România, campioana en-titre aducând un volum foarte mare de suporteri la stadion.

„FCSB a avut multe fluctuații și s-a preocupat de Europa. Nu e vorba de valoare, e același lot de anul trecut și nu are cum să se piardă valoarea.

Ține și de capacitatea lor. Nu vreau să jignesc, e una dintre cele mai valoroase echipe, dar orice pas greșit poate să însemne ratarea play-off-ului.

Pentru fotbalul românesc, un club cu atâția suporteri e unul important”, a declarat Edi Iordănescu vizavi de lupta FCSB-ului de a ocupa un loc în play-off, conform Digi Sport.

Ce urmează pentru FCSB

FCSB trebuie să se regrupeze rapid după înfrângerea suferită în fața FC Argeș. Campioana en-titre se va deplasa în Croația, pentru duelul cu Dinamo Zagreb din „Faza Ligii” UEFA Europa League.

Ulterior, roș-albaștrii așteaptă două vizite foarte grele. Prima este cea a lui CFR Cluj, din etapa 23 din SuperLiga, ca mai apoi granzii turci de la Fenerbahce să ajungă pe Arena Națională pentru ultima etapă din „Faza Ligii” UEFA Europa League.

Cu 8 meciuri rămase de disputat în campionatul regulat din SuperLiga, FCSB se află pe treapta a 9-a în clasament, cu 31 de puncte acumulate. Roș-albaștrii trebuie să recupereze o distanță de 4 puncte, UTA fiind ocupanta ultimului loc ce duce în play-off.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
