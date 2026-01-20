Edi Iordănescu, avertisment pentru FCSB în lupta pentru play-off: „Nu vreau să jignesc”

ADVERTISEMENT

FC Argeș s-a impus în fața lui FCSB, scor 1-0, în prima etapă disputată în 2026. În urma acestui rezultat, șansele la play-off ale campioanei en-titre au scăzut dramatic, iar Edi Iordănescu a oferit un avertisment.

Edi Iordănescu, avertisment pentru FCSB în lupta pentru play-off

Șansele la play-off ale FCSB au scăzut sub 50% după înfrângerea în fața FC Argeș. În urma acestui rezultat, Edi Iordănescu a emis un avertisment și a transmis că orice pas greșit al campioanei poate însemna neparticiparea în noul campionat ce va decide câștigătoare titlului.

Fostul selecționer e de părere că absența FCSB-ului din play-off ar dăuna fotbalului din România, campioana en-titre aducând un volum foarte mare de suporteri la stadion.

„FCSB a avut multe fluctuații și s-a preocupat de Europa. Nu e vorba de valoare, e același lot de anul trecut și nu are cum să se piardă valoarea.

Ține și de capacitatea lor. Nu vreau să jignesc, e una dintre cele mai valoroase echipe, dar orice pas greșit poate să însemne ratarea play-off-ului.

Pentru fotbalul românesc, un club cu atâția suporteri e unul important”, a declarat Edi Iordănescu vizavi de lupta FCSB-ului de a ocupa un loc în play-off, conform .

Ce urmează pentru FCSB

FCSB trebuie să se regrupeze rapid după înfrângerea suferită în fața FC Argeș. Campioana en-titre se va deplasa în Croația,

Ulterior, roș-albaștrii așteaptă două vizite foarte grele. , din etapa 23 din SuperLiga, ca mai apoi granzii turci de la Fenerbahce să ajungă pe Arena Națională pentru ultima etapă din „Faza Ligii” UEFA Europa League.

Cu 8 meciuri rămase de disputat în campionatul regulat din SuperLiga, FCSB se află pe treapta a 9-a în clasament, cu 31 de puncte acumulate. Roș-albaștrii trebuie să recupereze o distanță de 4 puncte, UTA fiind ocupanta ultimului loc ce duce în play-off.