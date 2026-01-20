Edi Iordănescu, avertisment pentru FCSB în lupta pentru play-off: „Nu vreau să jignesc”

FC Argeș s-a impus în fața lui FCSB, scor 1-0, în prima etapă disputată în 2026. În urma acestui rezultat, șansele la play-off ale campioanei en-titre au scăzut dramatic, iar Edi Iordănescu a oferit un avertisment.
Șansele la play-off ale FCSB au scăzut sub 50% după înfrângerea în fața FC Argeș. În urma acestui rezultat, Edi Iordănescu a emis un avertisment și a transmis că orice pas greșit al campioanei poate însemna neparticiparea în noul campionat ce va decide câștigătoare titlului.
Fostul selecționer e de părere că absența FCSB-ului din play-off ar dăuna fotbalului din România, campioana en-titre aducând un volum foarte mare de suporteri la stadion.
„FCSB a avut multe fluctuații și s-a preocupat de Europa. Nu e vorba de valoare, e același lot de anul trecut și nu are cum să se piardă valoarea.
Ține și de capacitatea lor. Nu vreau să jignesc, e una dintre cele mai valoroase echipe, dar orice pas greșit poate să însemne ratarea play-off-ului.
Pentru fotbalul românesc, un club cu atâția suporteri e unul important”, a declarat Edi Iordănescu vizavi de lupta FCSB-ului de a ocupa un loc în play-off, conform Digi Sport.
FCSB trebuie să se regrupeze rapid după înfrângerea suferită în fața FC Argeș. Campioana en-titre se va deplasa în Croația, pentru duelul cu Dinamo Zagreb din „Faza Ligii” UEFA Europa League.
Ulterior, roș-albaștrii așteaptă două vizite foarte grele. Prima este cea a lui CFR Cluj, din etapa 23 din SuperLiga, ca mai apoi granzii turci de la Fenerbahce să ajungă pe Arena Națională pentru ultima etapă din „Faza Ligii” UEFA Europa League.
Cu 8 meciuri rămase de disputat în campionatul regulat din SuperLiga, FCSB se află pe treapta a 9-a în clasament, cu 31 de puncte acumulate. Roș-albaștrii trebuie să recupereze o distanță de 4 puncte, UTA fiind ocupanta ultimului loc ce duce în play-off.