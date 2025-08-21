Edi Iordănescu, avertisment pentru jucători înainte de Hibernian – Legia: „Nu putem face cadouri”

a „retrogradat” în Conference League, unde va întâlni în play-off formația scoțiană Hibernian. Edi Iordănescu a vorbit despre duelul din prima manșă, care va avea loc joi, de la ora 22:00.

Edi Iordănescu, precaut înainte de Hibernian – Legia

Legia se va lupta pentru calificarea în grupa de Conference League cu scoțienii de la Hibernian, echipă care a ocupat locul 3 în sezonul trecut, în urma „granzilor” Celtic și Rangers. Formația din Edinburgh și-a început parcursul european în turul 2 preliminar al Europa League, unde a fost eliminată dramatic de Midtjylland, cu un gol în minutul 119.

Apoi, scoțienii au eliminat un nume important în turul 3 din Conference League: Partizan Belgrad. În acest context, Edi Iordănescu și-a avertizat jucătorii cu privire la calitatea adversarului. „Ne așteaptă o mare provocare, pentru că Hibernian este un adversar puternic. Au făcut meciuri bune contra lui Midtjylland. Au eliminat Partizan din cupele europene, ceea ce nu este ușor.

„Din cauza propriilor erori, am părăsit Europa League”

Recent i-au învins și pe Celtic și Rangers. Se vede calitatea lor. Dar și noi ne cunoaștem valoarea și vrem să jucăm în Europa. Nu va fi ușor, nu există o favorită. Presiunea face parte din meseria noastră și trebuie să fim obișnuiți cu ea. Experiența contează, dar nu câștigă meciuri de una singură – trebuie să știi să o folosești. Știm că Hibernian este foarte puternică acasă, dar poate obține rezultate și în deplasare.

Va fi cu siguranță un meci greu. Experiența este de partea noastră, dar trebuie să ținem minte că, din cauza propriilor erori, am părăsit Europa League și am ajuns în Conference League. Trebuie să eliminăm greșelile, mai ales pe cele individuale, pentru că Hibernian are atuuri ofensive importante și nu le putem face cadouri”, a declarat tehnicianul român, conform .

Noua achiziție a celor de la Legia ar putea să debuteze contra lui Hibernian

, iar Edi Iordănescu a anunțat că fotbalistul ar putea să debuteze în meciul din Scoția: „Damian este o opțiune reală. A venit de puțin timp, dar are experiență. Este polonez și se va adapta mai repede. Vom vedea cum va decurge meciul, dar el este una dintre soluții – fie ca titular, fie de pe bancă”.

Tehnicianul român a făcut mai apoi o scurtă caracterizare formației din Scoția, numind și principalul pericol al echipei. „Hibernian este o echipă foarte organizată. Se apără bine și trec rapid în atac. Au un joc direct, dar pot construi şi prin pase. De obicei nu menționez nume de adversari, nu e stilul meu, dar pot spune că Hibernian are jucători interesanți – câțiva internaționali și fotbaliști cu mare potențial, precum Martin Boyle, un atacant experimentat”, a transmis fostul selecționer pentru sursa menționată.