Edi Iordănescu, avertisment pentru jucătorii săi înainte de returul Legia – Banik din Europa League: „Trebuie să scăpăm de asta”

Edi Iordănescu a susținut conferința de presă premergătoare meciului retur dintre Legia Varșovia și Banik Ostrava de joi seară din turul doi preliminar al Europa League.

Partida tur de săptămâna trecută din Cehia s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Atunci, la scurt timp după finalul jocului, antrenorul român s-a declarat nemulțumit de rezultat și, în plus, pentru naivitatea arătată în timpul meciului, dar și pentru ocaziile de gol ratate.

Iar acum a făcut în principiu același lucru. În plus, fostul selecționer al naționalei României a transmis totuși că este de părere că echipa sa are șanse destul de mari la calificarea mai departe, cu amendamentul că pentru atingerea acestui deziderat este nevoie ca jucătorii săi să „scape” de naivitatea din joc și de greșelile individuale.

Ce a transmis antrenorul român la conferința de presă premergătoare meciului

„Adevărul este că ne-am întors de la Ostrava acum câteva zile nu satisfăcuți în totalitate, ba chiar puțin frustrați. Cred că am fi putut obține mai mult din meciul din Cehia. Rezultatul nu a fost cel la care am sperat. Dar acestea sunt deja amintiri, cel mai important lucru nu este reprezentat de ele, ci de calificare. Joi totul începe de aici.

În opinia mea șansele sunt în continuare 50-50. Banik este o echipă bună, bine organizată, cu intensitate, agresivă, cu rezultate bune în Europa în trecut.

Dacă echipa din Ostrava nu a arătat bine în primul meci este pentru că nu i-am lăsat să deschidă jocul pe benzi și să își creeze multe oportunități de a marca.

„Trebuie să scăpăm de naivitate și de greșelile individuale”

Avem o șansă să ne calificăm joi. Trebuie să fim cea mai bună versiune a noastră, să jucăm cu înverșunare, să scăpăm de naivitate și de greșelile individuale și să menținem pragmatismul, acestea vor fi cheile pentru victorie.

Buna organizare și pragmatismul pot face diferența în competițiile europene. Mă refer că nu ai 10 ocazii în timpul unui meci, doar două sau trei și trebuie să marchezi.

Uitați-vă la rezultatul lui Aktobe și la ceea ce au făcut contra lui Sparta Praga. Cunosc echipele din Cehia foarte bine, s-au duelat cu echipe din România în trecut. Adversarii noști recenți din Kazahstan conduceau cu 2-0 în minutul 90.

Edi Iordănescu știe ce trebuie să facă Legia pentru a obține calificarea: „Avem nevoie de spirit puternic de echipă”

Avem nevoie de un spirit puternic de echipă joi. Avem nevoie să înțelegem că munca de echipă ne va aduce mai aproape de calificare. În opinia mea, echipa este cea care poate avansa, nu individualitățile.

Sunt la curent cu statisticile. Recent am muncit bine defensiv. Nu îmi place să vorbesc prea mult despre trecut, dar voi fi politicos și voi încerca să răspund. Așa cum am spus după meciul cu Korona, un aspect negativ, după ce am marcat al doilea gol, am cedat puțin inițiativa.

Acest lucru le-a permis adversarilor să se apropie și am cedat multe faze fixe la care a trebuit să ne apărăm în careul nostru. Lucrurile pozitive? Bineînțeles, am fost concentrați, ne-am apărat bine și am scăpat din a primi goluri din faze fixe.

Suntem conștienți de slăbiciunile noastre, cunoaștem statisticile, dar muncim din greu și vom face totul mai bine"