Edi Iordănescu, în galeria selectă a campionilor. Doar doi antrenori din era Becali au mai cucerit titlul înainte să ajungă la FCSB

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Edi Iordănescu însă nu toată lumea e convinsă că de zile de Gigi Becali.

Totuși sunt mai multe coincidențe care anunță performanțele pentru cel care a adus titlul în Gruia în sezonul trecut, în ciuda începutului de sezon ratat al echipei antrenate de Dinu Todoran.

Edi Iordănescu, unul dintre puținii antrenori ai FCSB-ului care are titlul de campion în CV

Edward Iordănescu a reușit să cucerească titlul cu CFR Cluj în sezonul trecut din Casa Pariurilor Liga 1 și să recupereze nu mai puțin de șapte puncte față de FCSB, exact distanța care le separă în acest moment pe cele două rivale.

Din cei 24 de antrenori pe care FCSB i-a avut în era Becali, înainte de Edi Iordănescu, doar doi mai reușiseră să câștige măcar un titlu înainte să semneze cu FCSB. Este vorba despre Sorin Cârțu și Ronny Levy. „Sorinaccio” a câștigat campionatul cu Universitatea Craiova în 1991, în timp ce Ronny Levy a fost campion în Israel cu Maccabi Haifa în 2003, 2004 și 2005.

Edi Iordănescu e doar al treilea în această listă. Laurențiu Reghecampf este și el pe această listă, însă nu avea nici el niciun titlu cucerit ca antrenor înainte de primul mandat la FCSB din 2012-2014. Cu toate acestea, nici Sorin Cârțu, nici Ronny Levy, nu au reușit să facă mulți „purici” la FCSB și au fost demiși după doar câteva luni din cauza rezultatelor slabe.

Cei 25 de antrenori din era Becali

Victor Pițurcă

Dumitru Dumitriu

Mihai Stoichiță

Cosmin Olăroiu

Walter Zenga

Oleg Protasov

Gheorghe Hagi

Massimo Pedrazzini

Marius Lăcătuș

Dorinel Munteanu

Cristiano Bergodi

Ilie Dumitrescu

Sorin Cârțu

Gabriel Caramarin

Ronny Levy

Ilie Stan

Laurențiu Reghecampf

Constantin Gâlcă

Nicolae Dică

Mihai Teja

Bogdan Andone

Bogdan Vintilă

Anton Petrea

Dinu Todoran

Edward Iordănescu

Edi Iordănescu a recuperat cu CFR Cluj nu mai puțin de șapte puncte față de FCSB

În momentul în care Edi Iordănescu a semnat cu CFR Cluj pe data de 4 decembrie 2020, campioana României se afla pe locul doi și avea cu șapte puncte mai puțin decât FCSB, care părea scăpată câștigătoare în cursa pentru titlul de campioană.

Antrenorul de 43 de ani a reușit să recupereze acest handicap și a cucerit titlul în ultima etapă cu nouă puncte peste FCSB. Cu toate acestea, a decis să nu mai continue la CFR Cluj și a plecat la finalul sezonului. Coincidență sau nu, aceasta este diferența de puncte actuală între CFR Cluj (15 puncte) și FCSB (8 puncte). Rămâne de văzut dacă Edi Iordănescu va reuși din nou să recupereze și să ducă echipa lui Gigi Becali pe primul loc.

Iordănescu Jr. e pus pe fapte mari la FCSB și deja a efectuat , la baza de pregătire de la Berceni. Antrenorul și-a luat o măsură suplimentară de precauție împotriva lui Gigi Becali, care va trebui să îi plătească 500.000 de euro lui Edi Iordănescu dacă îl va da afară, în timp ce el poate pleca liber dacă va dori.

Edi Iordănescu a cucerit singurele trofee din carieră cu CFR Cluj

Edi Iordănescu a reușit să câștige cu CFR Cluj trei trofee: două Supercupe ale României, și titlul de campion. Acestea sunt singurele reușite din cariera sa de antrenor, primul trofeu fiind cucerit în primul său mandat la CFR Cluj care s-a încheiat extrem de rapid: 2017-2018.

Cu toate acestea, într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, Iordănescu Jr. declara că și nu se va dezice de culorile roș-albastre: „Mă bucur că am luat un titlu cu CFR și n-o să mă dezic niciodată – și subliniază acest niciodată – de culorile roș-albastre! Am copilărit în acea curte și știu ce înseamnă pentru familia mea, dar și pentru mine aceste culori. Sunt antrenor profesionist, respect pe toată lumea și îmi place să câștig”.

Totodată a avertizat pe toată lumea că nu accepta niciodată intruziunile patronului FCSB, ceea ce explică și clauzele din noul său contract: „Nu am un răspuns la întrebarea asta. Am stilul meu, felul meu de a fi și nu știi niciodată în viață ce se poate întâmpla. Tot timpul voi rămâne ancorat în valorile și-n principiile mele”.

2 meciuri ca antrenor principal are Edi Iordănescu la FCSB

ca antrenor principal are Edi Iordănescu la FCSB 9 luni e durata contractului lui Iordănescu Jr. la FCSB

e durata contractului lui Iordănescu Jr. la FCSB 3 antrenori au mai reușit să cucerească cel puțin un titlu de campion înainte să preia FCSB