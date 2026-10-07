Sport

Edi Iordănescu, cerut de fani înapoi la naționala României! Răspunsul ferm al fostului selecționer

Naționala României a înregistrat patru înfrângeri în patru meciuri cu Gică Hagi (61 de ani) pe bancă. Fanii par să se fi săturat deja și i-au cerut lui Edi Iordănescu (48 de ani) să revină.
Traian Terzian
07.10.2026 | 18:25
Edi Iordanescu cerut de fani inapoi la nationala Romaniei Raspunsul ferm al fostului selectioner
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Edi Iordănescu (48 de ani), răspuns pentru fanii care îl vor înapoi la naționala României. Sursă foto: colaj Fanatik
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Gică Hagi a fost criticat pentru rezultatele naționalei României în startul noii ediții a Ligii Națiunilor și au existat zvonuri conform cărora ar urma să demisioneze. Primul nume vehiculat pentru preluarea băncii tehnice a fost cel al lui Edi Iordănescu.

Când se întoarce Edi Iordănescu la naționala României

După evoluțiile dezastruoase ale ”tricolorilor” în primele meciuri oficiale cu Gică Hagi selecționer, fanii au început să strâmbe din nas. Iar unii dintre ei nu s-au sfiit să ceară revenirea lui Edi Iordănescu, cel care a calificat naționala la EURO 2024.

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Într-o postare în mediul online în care și-a arătat respectul pentru legendarii fotbaliști Leo Messi și Cristiano Ronaldo, Iordănescu jr. a fost chemat înapoi pe banca primei reprezentative. Iar fostul selecționer a răspuns că acest lucru se va întâmpla într-o zi.

”Hai ACASĂ, să continuăm ce am început, ce a fost EXTRAORDINAR – și să ne fie o lecție tuturor…”, a scris un suporter în secțiunea de comentarii de pe Facebook. ”Într-o zi… cu siguranță!! Acum echipa are nevoie de susținere, nu de mine!!”, a replicat Edi Iordănescu.

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Edi Iordănescu națională România

Edi Iordănescu a revenit alături de ”tricolori”

După ce a dus naționala României până în optimile de finală de la EURO 2024, Edi Iordănescu a ales să nu-și prelungească înțelegerea. De atunci, el a evitat să apară la meciurile ”tricolorilor”. Însă perioada de abstinență s-a încheiat și fostul selecționer a venit pe Arena Națională, împreună cu tatăl său, la partida pierdută în fața Suediei.

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Înaintea jocului, Iordănescu jr. a postat un mesaj de încurajare pentru jucătorii reprezentativei noastre și de susținere pentru Gică Hagi, care traversează o perioadă dificilă la cârma naționalei.

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A fost la un pas să o preia pe Dinamo Kiev

După ce și-a încheiat mandatul de selecționer al naționalei României, Edi Iordănescu și-a luat un an de pauză. Apoi, în vara lui 2025, a acceptat oferta venită de la Legia Varșovia, însă aventura sa în Polonia a durat doar patru luni.

Rămas liber de contract, tehnicianul a primit numeroase oferte, dar le-a refuzat rând pe rând. Cel mai aproape a fost să semneze cu Dinamo Kiev, chiar își dăduse acordul, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, dar s-a răzgândit în ultimul moment după o discuție cu familia.

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”A fost o ofertă foarte tentantă, bineînțeles, o provocare pentru orice antrenor. Am acceptat oferta, inițial am spus da de principiu, dar am luat o rezervă, pentru da-ul final să vorbesc și cu familia. Am schimbat decizia cu regret și scuzele de rigoare”, a declarat Iordănescu jr.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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