Edi Iordănescu, concluzie surprinzătoare după ce Legia s-a impus pe terenul lui Hibernian: „Sunt puțin frustrat” + care este „cea mai mare provocare” a sa

, Legia Varșovia a făcut un pas important spre calificarea în faza grupei. iar tehnicianul român a tras concluziile la finalul întâlnirii.

Ce a declarat Edi Iordănescu după Hibernian – Legia 1-2

Antrenorul român și-a felicitat jucătorii pentru victoria obținută, însă acesta a fost dezamăgit de faptul că elevii săi nu s-au impus mai clar în Scoția. Legia a condus cu 2-0 încă de la pauză, după reușitele semnate de Nsame și Wszolek, și a avut ocazii de a mări acest avantaj, însă cei care au înscris au fost scoțienii, spre final, prin Mulligan.

„A fost o victorie foarte importantă, pentru că e greu să obții un rezultat pozitiv aici, contra unei astfel de echipe. Pe de o parte, sunt fericit că am câștigat, era crucial. Pe de altă parte, sunt puțin frustrat. Am condus cu 2-0 și am avut ocazii să facem 3-0. Dar, meciul s-a încheiat cu scorul de 2-1.

Mi-a plăcut faptul că am încercat să controlăm jocul și după ce am marcat primul gol. Asta este mentalitatea pe care vreau să o construiesc – curaj, încredere, personalitate. Acum urmează meciul de pe teren propriu, unde vom beneficia de o susținere incredibilă din partea fanilor. Sunt convins că, cu ajutorul lor, vom face un pas important și vom rămâne în Europa”, a afirmat tehnicianul român, conform .

Edi Iordănescu a numit „cea mai mare provocare” a sa la Legia

Camerunezul Jean-Pierre Nsame are un start excelent de sezon, cu șase goluri marcate în primele 10 meciuri oficiale. „Nu am un ‘glonț magic’. Pur și simplu, el se simte susținut, are încredere în echipă, iar coechipierii creează oportunități de care el profită. Toată echipa merită felicitări”, a declarat Edi Iordănescu.

Fostul selecționer a numit și principala sa provocare la formația poloneză. „Cea mai mare provocare pentru mine este să reușim să câștigăm fără să primim gol. Este nevoie de timp și de muncă pentru a realiza acest lucru, dar știu că suntem pe drumul bun”, a transmis tehnicianul. Meciul de campionat pe care Legia ar fi trebuit să îl dispute în acest week-end a fost amânat, așadar următoarea partidă pentru trupa lui Edi Iordănescu va fi returul cu Hibernian, programat joi, de la ora 22:00.