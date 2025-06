Edi Iordănescu, conferință de prezentare de 70 de minute la Legia Varșovia! Ce au vrut polonezii să știe de la fostul selecționer. Video

Edi Iordănescu este noul antrenor al Legiei Varșovia, iar .

Edi Iordănescu, conferință-eveniment la prezentarea ca antrenor al Legiei Varșovia

, unul dintre cele mai importante cluburi din Polonia: „Mulțumesc că sunteți aici și că văd atâtea fețe din presa românească și mulțumesc pentru cuvintele frumoase.Este o onoare pentru mine. Sunt mândru și fericit să încep oficial ca antrenor al Legiei.

… despre provocarea de a accepta această propunere: „Știu că sunt așteptări mari din partea mea. E clar cel mai mare club din Polonia. Vreau să aduc fericire în viitor pentru club și suporterii, care sunt un adevărat brand al clubului. M-am interesat mult despre club în ultima perioadă. Trebuie să ridicăm mult nivelul echipei, am făcut o evaluare a clubului, suntem în etapa finală”.

… despre principala sa temere: „Trebuie să recunosc că trebuie să mă adaptez la cultura de aici, chiar dacă am vizitat de mai multe ori Polonia. Am venit ca turist sau în tranzit, dar altceva e să lucrez aici. Timpul este cel mai mare inamic al meu. Toți jucătorii trebuie să aibă calitate și impactul lor să fie imediat în echipă.

De azi sunt gata să îmi responsabilitatea totală și știu că sunt așteptări mari de la mine, dar sunt pregătit pentru asta. E cel mai mare club din Polonia și cred că fanii sunt extraordinari. Sper să îi fac fericiți în viitor.

Am studiat mult echipa în ultimele zile și cunosc foarte bine campionatul Poloniei pentru că am avut niște jucători la națională care au evoluat aici. Trebuie să ridicăm nivelul și momentan evaluez lotul”.

Edi Iordănescu se gândește deja la primele transferuri la Legia Varșovia: „Vrem să facem din echipa asta mare”

… despre campania de achiziții: „Lucrăm mult la strategia de transferuri. Oamenii de la club mi-au prezentat clubul, proiectul, într-un mod foarte profesionist. Vrem să facem pe Legia mare din nou, în special pe plan intern. Sunt condiții foarte bune la nivel de infrastructură și așa mai departe.

Așa cum am zis, vei afla că sunt foarte deschis, doar că nu putem vorbi despre transferuri deocamdată, dar sunt în stagiile finale ale analizei mele, dar nu aș fi corect dacă nu aș spune că am nevoie de timp să mă adaptez.

Am multe conexiuni și prieteni aici, dar va fi o perioadă de tranziție. Timpul e cel mai mare inamic al meu în acest moment și trebuie să acționăm rapid. Am început să mă întâlnesc cu oamenii din club.

Fanatik, prezent la prezentarea oficială a lui Edi Iordănescu la Legia Varșovia

Nu am o listă de jucători. Nu avem nevoie de cantitate, ci de jucători de calitate. Un jucător care a arătat calitate la un club nu înseamnă automat că va da satisfacție aici și trebuie să fim foarte atenți. Văd că transferurile sunt cel mai important subiect, dar repet nu e de ajuns doar să aducem jucători”.

Fostul selecționer, autocaracterizare sinceră: „Eu sunt dependent de muncă”

… despre echipa tehnică pe care o va avea la Legia: „Staff-ul va fi format și din oameni care sunt deja în club. Alți trei colaboratori lucrează cu mine de foarte mult timp și i-am avut și la echipa națională a României. Antrenorul secund, preparatorul fizic și un analist video.

Îmi place foarte mult disciplina și munca. Eu sunt dependent de muncă și mă bucur că am ajuns într-un loc unde am resursele necesare și asta mă motivează foarte mult să fiu mai bun în fiecare zi. Când am ales să vin la Legia, știam unde voi veni.

Normal că vor fi critici pentru că așteptările sunt foarte mari și toți vor să fac lucruri rapid. Și eu vreau asta, procesul este însă mai important. Dacă este corect, cu siguranță că rezultatele vor veni. În caz contrar, totul va fi mai dificil”.

Reporterii FANATIK , întrebări pentru Edi Iordănescu: „La națională au fost 8 ani de frustrări și tristețe”

Jurnalistul Cristi Coste, corespondentul FANATIK la Varșovia i-a adresat două întrebări lui Edi Iordănescu: „A fost prima oară când te-a căutat Legia?”, „De ce nu ai prelungit în vară cu FRF?”.

Fostul selecționer a răspuns fără să stea pe gânduri: „Ne întoarcem la trecut. Cred că ceea ce am făcut la naționala României a fost important pentru că au fost 8 ani de fustrare și tristețe, fără nicio calificare la un turneu final. Fanii au fost extraordinari și am promis că echipa va arăta mai bine. Și ceea ce am promis s-a realizat.

De la FCSB, ultimul club am plecat după victorii și un egal. Sunt însă un om cu principii și sunt lucruri pe care nu le accept atunci când vine vorba de munca mea.

La naționala României a fost minunat pentru că oamenii erau pe străzi și celebrau performanțele echipei de parcă era Revelionul. Am câștigat grupa fără nicio înfrângere și cu cea mai bună defensivă. A fost un mare succes ca mentalitatea la nivel social despre naționala României să fie schimbată atât de mult.

La Campionatul European am reușit cea mai mare performanță din istoria FRF. Ne-am calificat din grupă de pe primul loc și a fost ceva fantastic pentru noi toți. Am avut parte de o susținere extraordinară, așa cum simt deja și aici la Legia.

Președintele federației mi-a propus prelungirea contractului cu încă un an, dar decizia mea a fost una personală, legată de familie și prefer ca aceste detalii să rămână private. În al doilea rând, am considerat de asemenea că 7 ani și jumătate la naționala României ar fi prea mult pentr mine la vârsta mea”.

Și-a dorit enorm să antreneze zi de zi: „Oamenii încă mă învinovățesc pentru asta”

… despre motivele care l-au făcut să renunțe la funcția de selecționer: „Îmi lipsesc activitățile zilnice, să fiu pe teren, să antrenez zi de zi, să avem activități și să lucrăm împreună cu jucătorii. Îmi pare rău că decizia mea a provocat foarte multă tristețe, oamenii încă mă învinovățesc pentru asta, dar este în trecutul meu deja”.

… despre negocierile cu polonezii: „Legat de Legia, atunci când vine un antrenor nou sunt multe zvonuri, speculații, predicții și tot felul de astfel de lucruri. Știu că au fost multe discuții despre mine, despre alți antrenori, dar pentru mine asta nu contează. Pentru mine e important că mi-a fost propus postul și toți au fost foarte profesioniști.

Am fost convins că împreună putem reuși și putem livra ceea ce fanii își doresc. Asta e cel mai important. Cu Legia au mai fost ceva contacte, dar nu a fost nicio ofertă. Ne cunoșteam, iar tot ceea ce mi s-a propus a fost exact ceea ce voiam să aud și să îmi dea puterea și încrederea că putem face lucruri mărețe.

Așa cum spus, avem însă nevoie de timp. Eu ca antrenor consideră că succesul nu poate cădea din cer, ci trebuie să îl construiești cu foarte multă muncă. În același timp sunt convins că nu se va aștepta foarte mult. Toată lumea vrea un impact imediat.

Mesaj clar pentru presa din Polonia: „Nu există critic mai mare decât mine însumi”

Edi Iordănescu a ținut să le mai transmită ceva ziariștilor polonezi: „Sunt convins că nu va fi ușor și vor fi foarte multe provocări, însă suntem gata să le înfruntăm ca o familie unită. Asta trebuie să facem. În viitor, când mă veți critica, trebuie să știți că nu există un critic mai mare decât mine însumi.

Mereu îmi evaluez munca și încerc tot timpul să fiu foarte analitic, să văd fiecare lucru din toate unghiurile posibile și nu mi-ar plăcea doar să am performanțe, ci să am un model clar de joc. Tradiția clubului deja îmi comandă stilul de joc.

Trebuie să câștigăm titluri, deci e nevoie să învingem în fiecare partidă. Pentru asta trebuie să ne creem ocazii și să marcăm. De-a lungul carierei mele am încercat mereu să fiu în echilibru cu fiecare compartiment”.

Edi Iordănescu a vorbit despre principiile sale: „Aș prefera să câștig cu 1-0 decât cu 4-2”

… despre filosofia sa de antrenor: „E nevoie de o organizare defensivă bună și mereu aș prefera să câștig cu 1-0 decât cu 4-2. Ăsta este stilul meu. Trebuie să ai organizare pentru că asta înseamnă stabilitate și un moral bun pentru jucători. Și bineînțeles de-acolo să construiești și să fii din ce în ce mai bun.

Metodologia și principiile veți vedea că sunt exact cele care trebuie pentru a construi echipă și de aici vom încerca să dezvoltăm. Știu că jucătorii au niște caractere fantastice și ar trebui să știe că de azi trebuie să muncească din greu. 99% nu înseamnă nimic. Vreau 100%.

Ar trebui în primul rând să ne concentrăm pe o strategie clară pentru sezonul viitor. Avem trei obiective clare, iar asta înseamnă că vor fi multe provocări. Pentru asta trebuie să avem toate posturile acoperite. Avem nevoie de soluții”.

… mesaj și pentru fotbaliștii Legiei Varșovia: „Pentru mine nu există jucători importanți și jucători mai puțini importanți. Toată lumea e important și cu toții ar trebui să se implice pentru ca echipa să aibă succes. Nu există la mine că unii au experiență mai multă sau mai puțină. Toți trebuie să își asume și să aibă responsabilități.

Un lucru pe care nu-l veți vedea niciodată la mine e să critic jucătorii în public. Niciodată. Asta e responsabilitatea mea, atunci când jucătorii nu fac ce trebuie. Da, vor avea o responsabilitate uriașă în fața mea pentru a da totul, să se implice total și să înțeleagă așteptările mele, emoțiile lor și ceea ce oferă de fiecare dată când intră pe teren. Pentru mine asta e foarte important și vom lucra mult la asta.

Jucătorii trebuie să fie pregătiți din punct de vedere mental și psihologic. Toată lumea trebuie să fie OK, să fie pozitivă și încrezătoare. Avem nevoie de spirit. Fanii au asta și avem un an întreg în fața noastră. Ei trebuie să știe că noi vom da totul”.

Antrenorul Legiei acuză timpul scurt pe care îl are la dispoziție: „Vom avea doar 5 zile de pregătire”

Edi Iordănescu simt deja presiunea: „Va fi o provocare pentru că unii jucători au venit mai târziu, vom avea doar 5 zile de pregătire la dispoziție în cantonament. Pentru mine va fi cea mai scurtă perioadă și asta e o altă provocare. Trebuie să fim pregătiți la primele meciuri.

Am nevoie de un mediu profesionist și mereu încep de aici. Am fost impresionat de baza de pregătire și cred că am tot ce e necesar. Vor fi multe ore de studii și de analiză, foarte multe discuții colective și individuale.

Am mai mult de 3 ani de când n-am antrenat un club pentru că am fost la naționala României aproape 2 ani și jumătate. Când am fost la echipe de club am parcurs toți pașii din ligile inferioare și până la prima ligă. Am câștigat toate trofeele posibile în România și era normal să fac pasul la națională.

La început erau de asemenea oameni care considerau că sunt prea tânăr pentru postul de selecționer și că omul potrivit pentru acest post trebuie să aibă 60 de ani. Am jucat meciuri internaționale la echipele de club și am fost doi ani la rând ales cel mai bun antrenor român. Asta valorează foarte mult pentru mine.

Sunt foarte ambițios, chiar dacă am avut ceva dubii când am venit aici. Orice antrenor ar avea. Pentru mine însă e mai important cum voi pleca de aici, nu cum am venit. Am experimentat tot la cluburile la care am activat și sunt pregătit pentru Legia.

Cred că antrenorii români au foarte mare potențial. E o mândrie națională ca școala românească să aibă succes. Trebuie să ne reprezentăm țara cu demnitate, pasiune și muncă multă.

Iordănescu a vorbit din nou despre fani: „Nu pot fi aduși înapoi cu vorbe, ci cu fapte”

Vreau să discut despre fani și să îi flatăm cu rezultatele echipei. Fanii Legiei sunt Legia. Au aceeași identitate și dacă vorbiți atât de mult despre transferuri ei trebuie să fie lângă echipă, lângă iubirea lor de o viață. Dar fanii nu pot fi aduși înapoi cu vorbe, ci cu fapte.

E adevărat că e mult mai greu să reușim atunci când nu ai susținerea fanilor. Deci asta e obligatoriu. Un alt lucru pe care cred că trebuie să îl spun e că aspectul financiar nu a fost în primele 5 lucruri care m-au făcut să iau această decizie”.

… despre contractul său: „Normal, pentru oricine aspectul financiar e ceva care ține de respect. Dar dacă m-aș fi gândit la bani aș fi mers într-un alt colț al lumii acum mult timp. Deci vin cu inima deschisă, cu determinare, ambiție și spirit. Am venit cu un scop: să câștig”.

… despre un posibil duel cu fosta sa echipă în preliminariile Europa League: „Nu vreau să joc în cupele europene cu CFR Cluj sau orice altă echipă din România. Nu m-am gândit la asta.

Edi Iordănescu, informații despre sistemul de joc pe care îl va implementa la Legia Varșovia: „Putem schimba”

Am nevoie să fac o evaluare mai întâi. Încă nu m-am întâlnit cu jucătorii. Azi ne vom vedea pentru prima oară. Experiența îmi spune că nu pot trage concluzii pripite. Îmi place să vorbesc cu jucătorii, să îi analizez și să discut de asemenea cu cei din jurul echipei.

Am nevoie de feedback, de informații, statistici și sigur că în fotbal e important să ai un portar de bază pentru a da încredere echipei, însă ei trebuie să mă convină pe mine să o iau o decizie. Au calitate și e datoria lor să facă asta.

De cele mai multe ori folosec patru fundași, dar sunt de asemenea situații când folosesc trei fundași centrali. Au fost de asemenea momente când am optat un sistem hibrid. Putem schimba. Este important să înțelegem foarte bine profilul jucătorilor și să găsim structura corectă și echilibrul.

Normal că trebuie să fim ofensivi, să controlăm meciul, avem nevoie de personalitate și trebuie să ne asumăm responsabilitate. Voi fi cel mai mare sprijin pentru jucători. Deja datorită tradiției clubului este foarte multă presiune, iar misiunea mea e să le iau presiunea de pe umeri.

Ei voi trebui să știe că voi fi tot timpul lângă ei, dar că cer foarte multe pe teren. Deci vom încerca în perioada imediat următoare să avem o strategie clară, să ne gândim la tradiția echipei și obiectivele echipei. Cum jucăm în momentele statice, să avem o tranziție bună și să ne găsim balansul. Nu putem să pregătim doar anumite momente ale jocului.

Vom lucra foarte mult la antrenamente pentru că vreau să fim agresivi, să avem inițiativa și să jucăm rapid, să ne repliem rapid când pierdem mingea sau să știm să gestionăm situația atunci când primim gol. În acest moment nu suntem însă la acel nivel. Trebuie să fim productivi, să știm ce ne așteaptă.

Ce oferte a mai avut: „Au fost câteva discuții”

Trebuie să fiu foarte sincer. Planul meu nu e să stau doar un an. Am avut niște probleme cu familia pe care a trebuit să le rezolv. Nu vreau să vorbesc despre și vă rog să respectați asta. Singura posibilitate a fost să preiau o echipă în iarnă și au fost câteva discuții în Belgia și Turcia.

De asemenea în liga a doua engleză. Și au mai fost multe oferte care au apărut în presa din România în alte părți ale lumii, care pentru mine nu au fost însă prioritare, cu totul respectul și planul meu a fost să preiau o echipă din această vară. Faptul că sunt aici acum arată că sunt gata de treabă și că pot face asta.

Prezentat oficial chiar de ziua lui de naștere: „Sunt unde ar trebui să fiu”

E ziua mea și asta e situația că trebuie să fiu departe de familie în mijlocul verii. Am trei copii, dar acum sunt aici. Mi-ar fi plăcut să am familia aproape, dar nu se poate. Chiar dacă nu pot fi cu ei, sunt unde ar trebui să fiu.

Avem deja o chimie frumoasă. Ieri a fost prima mea zi de muncă. Obiectivul meu nu e să aduc jucători români sau alte naționalități, ci să facem o echipă competitivă. Sunt obișnuit să fiu departe de familia mea de ziua mea. Anul trecut am fost în Germania, la Euro, așa că ne-am obișnuit. Dacă nu sunt cu ei, cel mai fericit e să fiu aici”