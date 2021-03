Edi Iordănescu confirmă FANATIK și anunță înainte de FCSB – CFR Cluj că-l va oferta pe Florin Tănase!

Edi Iordănescu aruncă bomba înainte de FCSB – CFR Cluj și confirmă FANATIK, după ce a declarat la conferința de presă că îl va oferta pe căpitanul FCSB-ului, Florin Tănase.

Site-ul nostru a dezvăluit această informație încă de pe data de 8 februarie. Astfel, Florin Tănase ar putea fi un nou „caz Bălgrădean” pe axa FCSB – CFR Cluj, după ce golgheterul din Liga 1 a refuzat în mai multe rânduri să își prelungească înțelegerea cu echipa lui Gigi Becali.

Florin Tănase mai are contract cu FCSB până pe 30 iunie 2022, iar după ce va intra în ultimele șase luni de contract ar putea semna cu orice echipă, ceea ce e temerea cea mai mare a lui Gigi Becali, mai ales după ce fotbalistul a refuzat o mărire salarială substanțială.

Edi Iordănescu aruncă bomba și confirmă informațiile FANATIK : Florin Tănase este dorit în Gruia

Edi Iordănescu îi dă replica lui Gigi Becali, după ce acesta a declarat că îl dorește pe Andrei Burcă, așa cum tot site-ul nostru a dezvăluit în exclusivitate. Acesta a început războiul psihologic dinaintea derby-ului pentru primul loc dintre FCSB și CFR Cluj, după ce a declarat că îi va face căpitanului FCSB o ofertă de nerefuzat: „Este un jucător care și mie îmi place foarte mult de la FCSB (n.r. Florin Tănase)”, a fost mesajul antrenorului lui CFR pentru patronul FCSB-ului.

Florin Tănase este văzut de mulți drept cel mai important jucător al FCSB, care trage echipa după el în momentele grele, însă fotbalistul nu vrea să își prelungească contractul, spre disperarea lui Gigi Becali. Golgheterul campionatului cu 17 goluri marcate în 23 de partide e aproape de un record istoric la FCSB.

Antrenorul lui CFR Cluj a făcut acest comentariu după ce a fost întrebat la conferința de presă despre un eventual transfer al fundașului Andrei Burcă la FCSB, al cărui contract expiră de asemenea în vara lui 2022, dar pe care Iordănescu Jr. nu îl ia în serios: „Sunt obișnuit și cu astea. Nu cred că mai au impact. Sunt deja vechi! Au avut la un anumit moment. Mi-ar fi și mie ușor acuma să spun că sunt mulți jucători de la FCSB care sunt pe placul meu, pentru că sunt jucători valoroși”, a mai completat tehnicianul ardelenilor.

Edi Iordănescu îl amenință pe Gigi Becali: „Voi apela la conducerea noastră să îi facem o ofertă de nerefuzat și să vină la CFR!”

Edi Iordănescu joacă tare în duelul de la distanță cu Gigi Becali și îl amenință pe patronul FCSB-ului că va apela la cei din conducerea clubului pentru a îi face o ofertă de nerefuzat lui Florin Tănase: „Nu este accesibil acum, dar știu că în scurt timp va fi accesibil și cred că voi apela la conducerea noastră. Poate face un efort peste puțin timp, să îi facem o ofertă de nerefuzat și să vină la CFR Cluj!”, l-a „înțepat” pe Becali fostul antrenor al FCSB. Declarația lui Edi Iordănescu cu privire la transferul lui Tănase poate fi urmărită în video-ul de mai jos în intervalul 08:26-09:36.

Din punctul de vedere al lui Edi Iordănescu o astfel de ofertă nu ar fi cu nimic ieșită din comun, mai ales că există și precendentul lui Cristi Bălgrădean, care a semnat cu CFR când „Pufi” încă se afla sub contract cu FCSB: „Până la urmă e un lucru legal și normal. Piața este deschisă și este liberă!”, a argumentat antrenorul campioanei României.

În același timp însă, Iordănescu este conștient că îi va fi foarte greu să aducă și alți jucători de la FCSB, ținând cont de cotele uriașe ale fotbaliștilor lui Toni Petrea, chiar dacă și-ar dori asta: „Sunt tineri, sunt talentați. Cred că majoritatea nu sunt accesibili, pentru că sunt legați contractual, sunt jucători care au cote de piață foarte importante și sunt disponibili doar pentru piața externă”.

Florin Tănase nu ar fi primul jucător al FCSB care semnează cu CFR Cluj. Cum a ajuns Bălgrădean la CFR

CFR Cluj are antecendente în a-i „fura” jucători lui Gigi Becali, după ce portarul Cristian Bălgrădean a semnat cu deținătoarea titlului, chiar în mijocul campionatului, fapt pe care l-a recunoscut chiar jucătorul într-un interviu pentru FANATIK: „Dacă o luăm pe moralitate, FCSB a greșit față de mine! Pot să spun că mi-am reproșat. Moral, trebuia să le spun atunci oamenilor „domne, am semnat cu CFR Cluj” și atunci nu se mai întâmpla nimic. Nu se mai ajungea la tot acel scandal”, a fost mesajul tranșant al portarului pentru Gigi Becali.

Deși Bălgrădean nu a vrut să ofere detalii, portarul a fost nemulțumit de cum a fost tratat la FCSB, iar declarațiile acestuia lasă loc de interpretare: „Crede-mă, te rog, că nu mai vreau să revenim la ce a fost. Punct și am încheiat discuția despre acest subiect… Meme aflase, nu știu de unde aflase… Eu mă pregăteam să-l sun, iar când am făcut-o el deja știa… Are și el informațiile lui”, a fost declarația acestuia pentru site-ul nostru.

Florin Tănase ar putea fi astfel al doilea jucător important care ar putea fi deturnat în Gruia de către CFR Cluj, chiar dacă impresarul său, Giovani Becali a declarat pentru FANATIK că are o ofertă din SUA, fapt confirmat chiar de Gigi Becali: „Tănase nu vrea să mai semneze. Ce să-i fac dacă nu mai vrea? I-am zis dacă vrea să semneze îi mai dau încă 5.000 de euro în plus. Tănase m-a întrebat cât vreau pe el, i-am zis cinci milioane. «Spuneai că trei milioane», mi-a zis el. Ți-am spus că dacă semnezi, îți bag trei milioane clauză”, a declarat cu ceva timp în urma patronul FCSB.