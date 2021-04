Edi Iordănescu continuă ”războiul” cu FCSB: ”Nu voi mai ține cont de ierarhii”

Antrenorul echipei CFR Cluj, Edi Iordănescu, continuă ”războiul” cu FCSB și după ce a câștigat Supercupa României și amenință că va reacționa de fiecare dată când formația sa va fi atacată.

Campioana CFR Cluj a câștigat Supercupa României ediția 2020 după ce s-a impus la penalty-uri cu scorul 4-1 în fața FCSB, deținătoarea Cupei.

A fost în 90 de minute un 0-0 plin de ocazii, unele uluitoare și trecute cam toate în dreptul celor de la CFR Cluj, care au avut în față un Andrei Vlad fabulos.

”Războiul” FCSB – CFR Cluj, întreținut de Edi Iordănescu

La finalul întâlnirii de la Ploiești, Edi Iordănescu și-a felicitat jucătorii și a continuat ”războiul” declarațiilor pe care îl are cu Gigi Becali și i-a răspuns lui Helmuth Duckadam, cel care consideră că tehnicianul a greșit când s-a luat de finanțatorul FCSB.

”Nu mai vreau să comentez arbitrajul. Îl respect pe patronul FCSB, are aprecierea și respectul meu, dar declarațiile mele au fost interpretate. De asemenea, îl respect și pe domnul Helmuth Duckdam, dar cred că am fost înțeles greșit. Eu nicio dată nu am comentat ce fac alte formații, dar când munca echipei mele este atacată voi reacționa și nu voi mai ține cont de ierarhii”, a declarat Iordănescu.

Tehnicianul clujenilor a vorbit și despre dialogul mai încins pe care l-a avut cu oponentul său de la FCSB, Toni Petrea: ”A fost un mic conflict cu Petrea, dar a fost vorba doar de tensiunea meciului. FCSB s-a schimbat mult în bine de la venirea lui și a lui Thomas Neubert. Nu a fost nicio revanșă, doar un trofeu”.

Cui a dedicat trofeul Edi Iordănescu

”Nu a fost ușor, deși ne-am creat foarte multe ocazii. Am tratat serios meciul pentru că așa tratăm orice joc, pentru că a fost la mijloc un trofeu și nu în ultimul rând pentru moral înainte de play-off. Am avut iar multe absențe, în fiecare zi mai primim câte o veste proastă.

A fost o victorie de necontestat și de mâine ne pregătim de play-off. Ce e important e că am creat, e și vina noastră pentru că nu am făcut alegerile corecte în fața porții, dar a fost și neșansă. Am vrut să câștigăm în 90 minute, dar e bine și așa”, a spus Edi Iordănescu.

În încheiere, tehnicianul formației CFR Cluj a ținut să dedice acest trofeu părinților săi: ”Dedic acest trofeu părinților mei care au făcut pentru mine cât pentru trei vieți. Nu e bine să am doar Supercupe, îmi mai trebuie și altceva”.

