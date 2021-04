Edi Iordănescu critică jocul CFR-ului din repriza secundă: „Am pregătit altceva“

CFR Cluj a câştigat cu 2-0 meciul din etapa a patra a play-off-ului contra lui FC Botoşani şi a urcat pe prima poziţie a Ligii 1. La finalul partidei, Edi Iordănescu şi-a felicitat jucătorii, dar a arătat că se gândeşte deja la derby-ul cu FCSB, din runda viitoare.

Edi Iordănescu n-a uitat înfrângerea cu U Craiova: „Au fost frustrări“

„Felicit echipa! Era un moment important, un joc cu miză mare, cu un adversar de valoare. E important, pentru că veneam după Craiova, când nu cred că am meritat să pierdem. Au fost şi frustrări. Le-am transmis jucătorilor să uite ce s-a întâmplat.

Am intrat bine în joc, am avut combinatii bune în primele minute şi asta ne-a dat încredere. Pe atac poziţional ne-am creat ocazii. E bine că am intrat la pauză în avantaj şi am putut să gestionăm bine repriza secundă. Sunt bucuros pentru Sigurjonsson, că avea nevoie pentru moralul lui.

Edi Iordănescu critică jocul din repriza secundă: „Am pregătit altceva“

Din păcate, în repriza a doua nu a mai fost la fel de bine. Am cedat posesia, a intervenit starea de autoconservare la jucători. Am pregătit altfel şi repriza secundă, să începem la fel, cu forcing. E bine că, totuşi, echipa a gestionat bine presiunea adversarului.

Pentru mine sunt importanţi toţi jucătorii, mă interesează echipa. Sigurjonsson a intrat şi jocul trecut şi a marcat, dar jocul de echipă mă interesează. În prima repriză, a fost foarte bun jocul, cu multă cursivitate.

Edi Iordănescu, cu gândul la derby: „De mâine pregătim meciul cu FCSB“

De mâine pregătim meciul cu FCSB. E un meci foarte important. Nu e decisiv, dar e extrem de important.

Dacă aş putea să stabilesc eu rezultatul la Craiova cu FCSB vi l-aş spune pe loc, dar nu pot. Încerc să privesc detaşat. E un meci deschis oricărui rezultat. Craiova e în revenire de formă, FCSB a pierdut. E un meci interesant“, a declarat Edi Iordănescu, la finalul partidei.

Edi Iordănescu laudă arbitrajul după victoria cu FC Botoşani: „Un meci condus în manieră europeană“

Dacă după meciul pierdut cu Universitatea Craiova în etapa precedentă, Edi Iordănescu a fost extrem de nervos din cauza arbitrajului, acum antrenorul clujenilor a lăudat maniera în care Horia Mladinovici a condus partida.

„Mi s-a părut un meci condus în manieră europeană. Mi-a plăcut arbitrajul. Un joc liber, lăsat aşa cum trebuie. Dacă vrem să jucăm ca în Europa, ar trebui să lăsăm jocul liber, să avem intensitate“, a mai spus Edi Iordănescu.

