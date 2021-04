Edi Iordănescu, criticat după ce s-a luat de Ovidiu Hațegan: ”Te mai crede lumea?”

Antrenorul echipei CFR Cluj, Edi Iordănescu, a fost aspru criticat de fostul internațional Basarab Panduru după ce s-a luat de arbitrul Ovidiu Hațegan la finalul meciului pierdut cu U Craiova.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tehnicianul ardelenilor a fost un car de nervi după eșecul în fața oltenilor și a insinuat chiar că centralul ar fi rău intenționat, CFR fiind dezavantajată clar în toate partidele cu el la centru.

Și asta după ce înainte de începerea play-off-ului tot el venea cu o propunere inedită ca niciun club să nu mai comenteze arbitrajele.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Critici pentru Edi Iordănescu după ce l-a făcut praf pe Ovidiu Hațegan

”Acum o săptămână spui: ‘să nu se mai discute despre arbitraj, propun la toată lumea să ne vedem de treabă, să nu mai discutăm de arbitraj!’ Nici nu trece o săptămână şi începi să faci primul acuzaţiile astea”, l-a criticat Basarab Panduru pe Edi Iordănescu pentru acuzațiile aduse lui Ovidiu Hațegan.

”Apoi vii cu nişte imagini să dezinformezi lumea, cu nişte lucruri pregătite şi spui tot felul de lucruri, nu ai nicio dreptate până la urmă. Mai ai credibilitate? Te mai crede lumea? De ce faci lucrurile astea?”, a declarat Panduru la Telekom Sport.

ADVERTISEMENT

”E tactica lor când sunt pe 2, de fiecare dată când sunt pe 2 aleg să vorbească despre arbitraj. Când sunt pe primul loc nu vorbesc niciodată, ca să-şi pregătească eventualul… dacă pierd campionatul. Păi noi spunem de 7-8 etape că se întâmplă ceva”, a încheiat fostul internațional.

Becali l-a pus la punct pe Edi Iordănescu

După izbucnirea nervoasă a lui Edi Iordănescu de finalul întâlnirii cu U Craiova, finanțatorul formației FCSB, Gigi Becali, a pus tunurile pe oficialii celor de la CFR Cluj considerând că aceștia se leagă mereu de arbitraj atunci când nu câștigă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Nu sunt de acord, ca pe noi să nu ne arbitreze Kovacs și pe ei să nu îi arbitreze Hațegan! Pei ei să îi arbitreze Hațegan! El a arbitrat corect! Ei au fost învățati tot timpul să primească penalty, penalty, penalty și li se întunecă mintea ca la draci și nu mai văd lumina. Hațegan a arătat dreptatea și lumina. Ei vor să primească penalty la mișto, ca la Pinalty de la Piatra Neamț.

Bilașco, zice: ‘Nu mai am nicio emoție cu Sepsi!’ Nu că sunt convins, dar atâta timp cât am punctul în fața lor, nu mai am nicio emoție. Nu mă mai interesează! La fiecare meci va fi luptă. Nenea Iedii: ‘Zece puncte vom avea în față! Dumnezeu va face dreptate!’”, a fost replica lui Becali.

ADVERTISEMENT