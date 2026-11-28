Edi Iordănescu debutează pe banca celor de la Watford, în deplasarea de la Derby County. Meciul este programat la ora 17:00 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe FANATIK.ro.

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Edi Iordănescu este primul român care ajunge în Marea Britanie, iar presiunea este uriașă. După ce a fost prezentat oficial și a condus două antrenamente, antrenorul român e pregătit să obțină prima victorie pentru „viespi” în deplasarea de la Derby County.

Edi Iordănescu și-a exprimat încrederea în potențialul echipei și a subliniat că va da totul pentru a reuși în noua sa aventură din fotbalul englez.

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„Cred că avem calitate și forță pentru a obține un rezultat bun. Sunt aici să muncesc din greu și să-mi pun toată energia și experiența în slujba acestei echipe și a clubului”, a transmis Edward Iordănescu înaintea primului său meci pe banca lui Watford.

Iată primul „11” ales de Edi Iordănescu pentru meciul cu Derby:

1. Ravaglia – 23. Traore, 4. Keban, 3. Coulibaly, 39. Kayembe, 5 – Kyprianou (cpt), 22. Payero, 17. Bravo – 11. Vata, 21. Nabizada, 9. Kjerrumgaard.Rezerve: Bachmann – Ngakia, Maama, Boadu, Baah, Doumbia, Mlacic, Grieves, Mavididi.

Echipa de start a lui Derby:

1.Widell Zetterstrom – 28. Sanders, 5. Clarke, 26. Hedges – 23. Ward, 8. Clark, 29. Fraulo, 4. Ozoh, 14. Robinson – 15. Salvesen, 9. Morris.

Rezerve: Vickers – Agyemang, Brewster, Cashin, Duffy, Fuseini, Mowatt, Nyambe, Szmodics.

Antrenorul român a realizat cinci mari schimbări la Watford pentru primul său meci: i-a titularizat pe Kevin Keban, Edo Kayembe, Martin Payero, Roco Vata și Luca Kjerrumgaard. În plus, banderola a ajuns la cipriotul Hector Kyprianou. Rămâne de văzut dacă defintiv sau până revine după suspendare fundașul Matthew Pollock.

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A revenit cu echipa și atacantul Myron Boadu, în timp ce Edoardo Bove și Krepin Diatta nu au putut fi recuperați pentru acest meci. Titular de obicei, Stephy Mavididi a fost trecut pe banca de rezerve.

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Ultima dată când Watford reușea să plece cu toate cele trei puncte dintr-o deplasare se întâmpla în urmă cu aproape un an! Mai exact, în stagiunea precedentă de campionat, pe 27 februarie 2026, când se impunea pe terenul lui Bristol, scor 2-1.

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Din acel moment, au urmat 14 deplasări în Championship în care a înregistrat două rezultate de egalitate și 12 înfrângeri! Adică, două puncte dintr-un total de 42!

Edi Iordănescu se pregătește de debutul pe banca celor de la Watford, cu Derby County

„Lanterna roșie” Derby are doar 10 puncte, cu 5 mai puține ca Watford, însă casele de pariuri nu dau prea mari șanse de reușită formației lui Edi Iordănescu. Așadar, o victorie a gazdelor e cotată cu 2.20, în timp ce o victorie a lui Watford are o cotă de aproximativ 3.30. Cei care vor să mizeze pe un egal primesc, de asemenea, o cotă de peste 3.00.

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În ciuda faptului că echipe din Championship, formația pregătită de Edi Iordănescu este de departe cea mai slabă echipă în deplasare în acest sezon: un singur punct obținut în 8 meciuri și golaveraj 4-18. Iordănescu va avea, așadar, o misiune complicată să transforme peste noapte cea mai slabă echipă în deplasare într-un adversar redutabil.

„Dacă nici pe ăștia nu-i batem e timpul să ne lăsăm”, a remarcat un fan britanic pe Facebook. Partida dintre Derby County și Watford va începe la ora 17:00 și nu va fi transmisă, momentan, de nicio televiziune din țara noastră.

În Polonia, drepturile TV pentru Championship ar fi costat 1 milion de euro pe an

De altfel, așa cum FANATIK scria, până în acest moment suma de aproximativ 500.000 de euro pe an pentru aceste drepturi TV a fost considerată prea mare de către orice televiziune comercială din România. Paradoxal, mai toate țările din zonă transmit această competiție, inclusiv Republica Moldova. În Polonia, drepturile TV ar fi costat 1 milion de euro pe an. Acum, în condițiile în care Edi Iordănescu este antrenor la Watford, șansele ca o televiziune să ia în considerare transmiterea meciurilor cresc semnificativ.