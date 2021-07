Edi Iordănescu, declarație de dragoste pentru marea rivală a Stelei, Dinamo: „Voi susține această echipă cu o tradiție extraordinară!”

și-a petrecut toată copilăria în Ghencea, însă cu toate astea nu se ferește să îi laude pe cei de la Dinamo și să le transmită un mesaj de susținere în poate cel mai dificil moment din istoria clubului.

Antrenorul în vârstă de 43 de ani a mai recunoscut recent că ar fi dat curs unor alte oferte pe care le avea, dacă știa că nu va mai poate continua pe banca tehnică a campioanei României.

Edi Iordănescu, discurs surprinzător cu privire la Dinamo: „Un club cu o tradiție extraordinară”

Dinamo are un aliat surprinză în persoana lui Edi Iordănescu care a vorbit foarte frumos despre alb-roșii, deși sunt marii rivali ai Stelei, clubul la care a crescut și unde a făcut primii pași în fotbal: „Chiar dacă Dinamo este un club cu cea mai mare adversitate față de tot ce înseamnă Steaua, eu am susținut echipa Dinamo și voi susține această echipă pentru că este un club cu o tradiție extraordinară, cu suporteri într-un număr foarte mare și extrem de pătimași”.

Ba, mai mult, Iordănescu nu s-a oprit aici și a explicat de ce soarta lui Dinamo e extrem de importantă pentru tot ceea ce înseamnă fotbalul românesc: „Fotbalul românesc are nevoie de echipele de tradiție, are nevoie de Dinamo, de Steaua, de Craiova, are nevoie de Rapid, de Petrolul, de U Cluj înapoi în Liga 1, de Pandurii, bineînțeles, echipe extrem de importante”.

Stelistul le răspunde deja suporterilor care vor interpreta aceste declarații și le transmite un mesaj clar: „Este o situație foarte neplăcută. Chiar dacă am Steaua în sânge și niciodată nu mă voi dezice de acele culori, pentru că acolo am copilărit, acolo am crescut, am mers mai departe în cariera mea și încerc mereu să fiu profesionist și să dau totul acolo unde sunt”.

Edi Iordănescu, mesaj de solidaritate pentru Dinamo: „Trebuie ca toți să ajutăm cum putem”

Iordănescu Jr. a lansat un mesaj de solidaritate pentru Dinamo, care se află într-o situație financiară dramatică. În plus, Edi are mare încredere în noua conducere a clubului, format din Iuliu Mureșan și Răzvan Zăvăleanu: „Așadar, trebuie ca toți să ajutăm cum putem, un club precum Dinamo. Este o situație foarte neplăcută, s-a schimbat și structura de conducere.

Fostul antrenor al lui CFR Cluj și Gaz Metan Mediaș a avut ocazia să lucreze cu Răzvan Zăvăleanu și garantează pentru noul administrator judiciar al lui Dinamo: „Îi cunosc pe cei de acolo și cred că se pot îndrepta lucrurile, până la un punct, bineînțeles”.

În final, tehnicianul este optimist că situația lui Dinamo poate fi redresată, iar succesele de la CFR și Gaz Metan sunt cea mai bună dovadă în acest sens: „Sunt profesioniști, îl cunosc pe domnul Zăvăleanu, care a ținut insolvența și la CFR, și la Mediaș. Să dea Dumnezeu ca Dinamo să se pună pe picioare, pentru că Dinamo este clubul de care fotbalul românesc are nevoie”.

Edi Iordănescu regretă că a renunțat la multe oferte pentru a cuceri titlul cu CFR Cluj

Edi Iordănescu a preferat să refuze mai multe oferte pentru a-și îndeplini obiectivul principal la CFR Cluj, acela de a cuceri un nou titlu de campioană, , mai ales că e liber de contract: „Pe final de campionat, focusul meu a fost pe câștigarea campionatului, nu pe oferte. Am avut o variantă bună în Europa, pe final de campionat, dar aparține trecutului”.

„Dacă știam că nu voi continua la CFR, aș fi dat curs acelei oferte. Au fost mai multe discuții, nu s-au concretizat, dar sper să n-am o pauză foarte lungă. Mereu am fost atent la detalii, mereu vreau să ajung la performanță, să-mi îndeplinesc obiectivele. Nu voi merge în orice condiții, prefer să mai aștept puțin.”, a mai declarat Edi Iordănescu, pentru Digisport.

Liber de contract în acest moment, nu ar refuza o ofertă din Liga 1, însă își dorește să semneze cu un club din străinătate: „Deocamdată sunt șomer. Nu pot să spun ceva concret, au fost discuții și nu s-au materializat. Vreau să revin, dar nu în orice condiții. Nu am respins total zona Golfului, dar Europa are prioritate. Nu spun nu Ligii 1, dar sunt șanse mai mari să plec în străinătate”.