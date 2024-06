Edi Iordănescu, declarații tari înainte de Belgia – România: „O nouă provocare”. Ce a spus despre un rezultat pozitiv la Dusseldorf: „Ar fi istorie!”

Edi Iordănescu , conferința de presă premergătoare meciului Belgia – România, în etapa a doua din Grupa E de la EURO 2024. Selecționerul naționalei României a anunțat că „tricolorii” sunt pregătiți de noua provocare. Iordănescu Jr. a vorbit atât despre schimbări, cât și despre negocierile cu FRF.

Edi Iordănescu, declarații tari înainte de Belgia – România: „O nouă provocare”

În startul conferinței de presă, Edi Iordănescu a povestit . Selecționerul naționalei României a anunțat că duelul cu Belgia reprezintă o provocare la un nivel superior.

ADVERTISEMENT

„A fost mai ușor decât probabil pare de afară (n.r revenirea după euforie). Deja, după doi ani și jumătate, am construit un mod de lucru, avem un anumit climat, mizăm pe băieți cu mult caracter, echilibru. Avem modul nostru de a face lucrurile, totul a venit de la sine.

A urmat procesul de recuperare, fizic și mental. A fost un consum dublu, extrem de mare. A fost un proces de pregătire care a evoluat așa cum mi-am dorit. Nu-mi place să fac comparații între echipe. Mâine vorbim de o nouă provocare, la un nivel superior, ținând cont de context. Vorbim de locul 3 mondial în ierarhia FIFA, o echipă care vine cu mare nevoie de puncte.

ADVERTISEMENT

Sunt sigur că suntem pregătiți. Este o provocare pe care o așteptam. Asta îți oferă EURO, cei mai buni antrenori, jucători. Sunt experiențe fantastice pentru noi, avem doar de câștigat. Va fi momentul în care trebuie să ne ridicăm din nou”, a declarat Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu a analizat în detaliu naționala Belgiei: „Rămânem focusați pe ce putem controla”

„Noi ne uităm la toate meciurile din grupa noastră. Ne uităm ca să analizăm adversarul, nu să vorbim despre rezultat. Rămânem focusați pe ce putem influența și controla. În campanie am depins de ce am făcut noi, nu am avut nevoie de ajutor de la nimeni.

ADVERTISEMENT

Trebuie să ne creăm o mentalitate în sensul ăsta. Echipa a demonstrat ceva, că fotbalul românesc a scos capul la suprafață. Din prima zi de când am venit la echipa națională am spus că am încredere în potențialul fotbalistului român.

Îmi doresc când se va termina acest turneu final pentru noi, echipa națională și această generație să fie un factor important pozitiv pentru tot ce înseamnă tineret, copii, să inspirăm. Să transmitem asta pentru cluburi, pentru jucătorii români”, a mai spus Edi Iordănescu.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu a vorbit despre schimbările în echipa de start a României: „Am avut timp suficient să ne recuperăm”

Edi Iordănescu a anunțat că echipa de start a României nu va suferi mari modificări pentru meciul cu Belgia. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că .

„Pe parcurs mai ajustez, sunt factori pe care nu poți să-i influențezi. Dacă acum am avut o zi în plus față de ce obișnuiam în preliminarii, în următorul joc, ultimul adversar, Slovacia, va avea o zi în plus de odihnă. Multe schimbări nu vor fi, am avut timp suficient să ne recuperăm. Va fi un consum fantastic de energie și mental pentru a avea o prestație așa cum românii așteaptă.

(n.r. calificare la meciul cu Belgia) Ar însemna istorie, un exemplu fantastic pentru tot ce înseamnă sportul din România. După acest prim joc mi s-a părut că românii s-au adunat din nou în spațiul echipei naționale. Acest rezultat cu Ucraina ne poate doar inspira, dar nu ne poate ajuta cu nimic în momentul în care se va fluiera finalul. Am simțit încredere, bucurie. Lucrurile astea ne motivează.

Înainte de fiecare joc încercăm să ne analizăm foarte bine adversarul. Dacă suntem aici înseamnă că am reușit provocarea. Trebuie să transmitem asta pentru echipă, să construim planul tactic. Ne cunoaștem adversarii și ei pe noi. Am analizat primul joc, știm ce ne așteaptă, ne așteptăm la o opoziție importantă, cu jucători de calitate, de la mijloc în sus orice jucător poate face diferența, atunci când nu răspundem cum trebuie.

„N-am nicio ofertă. Dacă cineva este interesat de mine, eu nu sunt interesat”

Ne dorim calificarea, acesta este primul obiectiv. Tot eu am spus că o luăm pas cu pas. Dacă un punct ne va fi suficient, este bine-venit. Ne dorim să scoatem cât mai mult, conștienți de valoarea adversarului.

N-am nicio ofertă absolut. Dacă cine va fi interesat de mine, eu nu sunt interesat. Este un subiect pe care vreau să nu-l mai deschidem atâta timp cât suntem aici. Ne întoarcem acasă și avem timp să discutăm de toate. Ne place aici și vrem să mai stăm, așa că trebuie să mai așteptați. Trebuie să fim eficienți, pragmatici, echilibrați”, au fost cuvintele lui Edi Iordănescu.