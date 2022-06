Edi Iordănescu, descumpănit după Muntenegru – România 2-0: „Un joc negru! Eu nu am venit la echipa națională ca să îmi stric cariera!”

Echipa națională a României după un joc execrabil, iar Edi Iordănescu rămâne fără victorie ca selecționer.

Edi Iordănescu, deziluzionat după Muntenegru – România 2-0: „Ca să emitem pretenții trebuie să schimbăm foarte multe!”

Edi Iordănescu a avut parte de un debut dezastruos în Liga Națiunilor, fiind învinsă de cea mai slabă echipă din grupă: „Am primit cât am meritat. Lucrurile nu au funcționat, am pierdut dueluri, nu ne-am agrenat fizic. Nu am reușit să aducem mingii în ultima treimă în prima repriză. În repriza a doua ne-am pierdut și aportul fizic. Este o seară foarte proastă pentru noi și eu nu am venit la echipa națională ca să îmi stric cariera”.

E greu să vorbești în astfel de momente și îmi asum în totalitate responsabilitatea și cred că trebuie să facem asta cu toții. Altfel o să avem parte de încă o campanie ratată. Ne doream altceva, așteptam altă energie și angajament. E un semnal imens de alarmă de ce nu ne asumăm lucruri. Am intrat foarte timorați. Fotbalul înseamnă mai puțin câlcâie.

Trebuie să fim mult mai eficienți și pragmatici și să învățăm să valorificăm orice ocazie. Dacă acum nu putem gestiona presiunea, nu știu ce o să facem la meciurile cu adevărat importante. Nu ne-am ridicat la nivelul adversarului din punct de vedere al angajamentului.

Explicațiile lui Edi Iordănescu pentru dezastrul din Muntenegru: „Am fost statici și fără dinamică, lenți la construcție”

Edi Iordănescu a fost extrem de dezamăgit de atitudinea jucătorilor săi și a enumerat principalele probleme ale „tricolorilor” la Podgorica.

„Am fost statici și fără dinamică, lenți la construcție, nu am intrat în combinații și e clar că e un joc negru. Ca să emitem pretenții trebuie să schimbăm foarte multe. Îmi reproșez foarte multe lucruri, dar trebuie să acceptăm realitatea, altfel nu avem nicio șansă de progres.

Am venit pentru că lucrurile nu au fost funcționale. Sunt supărat, nervos, dar vreau să trag concluziile corecte. De aici până la a ceda e distanță foarte mare. Am nevoie ca echipa să strângă rândurile, pentru că altfel vom merge din ce în ce mai jos”,a declarat selecționerul după rușinea din Muntenegru la .

Iulian Cristea, pierdere mare pentru naționala României și FCSB: „E destul de grav”

, inovația lui Edi Iordănescu în meciul cu Muntenegru, , iar fundașul central ar putea lipsi o perioadă lungă de timp.

„Cristea e destul de grav. Există riscul să fie o accidentare de durată din păcate”, a mai declarat îngrijorat selecționerul.