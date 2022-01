Edi Iordănescu, despre despărțirea de FCSB: „Asta s-a dorit! Eu doar m-am conformat”

Edi Iordănescu și-a deschis zilele trecute un cont pe Instagram, iar la una dintre fotografii, în care își informa fanii că se duce să joace tenis, a lăsat un mesaj prin care a confirmat că el ar fi dorit să mai rămână la FCSB.

Edi Iordănescu susține că nu s-ar fi despărțit de FCSB dacă ar fi avut condiții normale

„Lumea nu știe multe… dar e mai bine așa. Dacă puteam rămâne în condiții normale, 100% rămâneam. Doar pentru asta venisem. Pentru un titlul cu Steaua (n.r. – FCSB)!! Oricum se putea construi o echipă puternică, care să intre în Europa și să ia titlul 2-3 ani.

Cum a făcut și CFR. Dar astea nu se fac bătând din palme și se fac când îți respecți promisiunile și ești consecvent!!”, este mesajul lăsat de Edi Iordănescu.

„Mister, sper că știi că fanii Stelei (n.r. – FCSB) te iubesc și te respectă extrem de mult. Să nu te dezici de culorile roș – albastre, pentru că FCSB este Steaua, chiar dacă echipa este condusă de nea Jiji, un ‘mare cunoscător’ al fotbalului!”, a fost mesajul unuia dintre uzilizatori.

„Nu mă dezic niciodată. Un anumit comportament sau anumite decizii nu îmi pot inhiba mie dragostea pentru roşu şi albastru”, a fost răspunsul pe care l-a dat fostul tehnician al FCSB.

„Nu trebuia să ne laşi, Edi!”, a comentat altă persoană, care a primit răspuns de la antrenor. „Nu a fost decizia mea. Asta s-a dorit! Eu doar m-am conformat”, i-a replicat Iordănescu.

„La multi ani tuturor!! Sănătate și pace!!!” le-a transmis fostul tehnician al FCSB celor care îi urmăresc contul de instagram. El a mai adăugat, sâmbătă, o fotografie, făcută în perioada în care antrena Pandurii Târgu Jiu, cu mesajul „always special” (n.r. – mereu special).

Gigi Becali confirma, pentru FANATIK , că Edi Iordănescu s-a despărțit de FCSB

, pe 14 noiembrie, că Edi Iordănescu nu mai este antrenorul FCSB! Tehnicianul a decis să nu mai continue lupta pentru a obține clauza de reziliere.

„E adevărat că a plecat Edi Iordănescu. Nu a avut nicio pretenție financiară, doar banii pe care i-a muncit. Nu a vrut nici măcar salariu până în decembrie”, a declarat patronul FCSB, Gigi Becali, pentru FANATIK.

Totul s-a întâmplat după pornit de Gigi Becali. Remiza cu FC Voluntari, scor 0-0, a fost meciul care a declanșat conflictul. Concret, patronul a fost nemulțumit de jocul echipei din ultima perioadă și în special de Constantin Budescu. Despre acesta din urmă, patronul FCSB spunea că trebuia înlocuit înainte de pauză.

Extrem de deranjat că Gigi Becali nu și-a respectat promisiunea de a nu critica jucătorii în public, Iordănescu i-a trimis o notificare lui Becali în care îi reamintea că există o clauză care îi restricționează patronului implicarea la echipă și o alta de 500.000 de euro pentru abateri.

Doar că această notificare la înfuriat și mai mult pe Gigi Becali, care a pornit apoi un adevărat tir zilnic la adresa antrenorului său.

Edi Iordănescu s-a despărțit de jucători la baza de pregătire a FCSB

A doua zi, tehnicianul s-a dus la baza de pregătire a FCSB-ului de la Berceni, unde . La plecare el a explicat motivele despărțirii.

„Dacă depindea de mine, dacă totul era profesionist, n-aș fi plecat! Ce am spus rămâne valabil: nu voi vorbi urât de patron, de oamenii de aici sau de club! Sunt dezamăgit pentru că am crezut în promisiuni.

Pentru că am văzut că s-a dorit aducerea mea, plec într-un moment în care nu mi-aș fi dorit asta… Dacă sunt și lucruri bune, e acela că m-am întâlnit cu prieteni vechi și am descoperit oameni noi cu foarte multă calitate.

Mi-am reconfirmat eu mie că aici e un grup de jucători fantastic, cu mult caracter! Cu multă personalitate și cu mult talent!

Dacă sunt cu ceva recunoscător patronului e faptul că mi-a dat posibilitatea să redescopăr dragostea suporterilor pentru acest club care, după cum spun statisticile, sunt milioane. Mi-am dorit să luăm titlul, am aprins o scânteie, dar n-a fost să fie! Am generat multe speranțe și îmi pare rău.

Plecarea mea are și nu are legătură cu declarațiile patronului în spațiul public! Am avut multe discuții private cu patronul! N-o să le fac publice sau sau sper să nu mă aducă în situația aia, pentru că a fost ceva care m-a deranjat…

Am fost bombardat cu mesaje și chiar dacă au fost momente în care am crezut că putem realiza lucruri bune, alte lucruri au contat mai mult pentru el”, a declarat tehnicianul.