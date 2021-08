Edi Iordănescu, despre FCSB: “Nu mă dezic niciodată, dar niciodată de culorile roș-albastre! Știu ce înseamnă aceste culori!” Exclusiv

Venirea lui Edi Iordănescu la FCSB a FANATIK, patronul Gigi Becali acceptându-i toate condițiile tehnicianului.

Tot pentru FANATIK, , înainte de a o părăsi pe CFR Cluj, în care nu se dezicea de culorile roș-albastre, pe care le poartă mereu în suflet.

Ce spunea Edi Iordănescu despre FCSB

că este susținător al FCSB, formație pe care a antrenat-o timp de două meciuri, în sezonul 2010-2011, din postura de interimar.

La finalul lunii mai, Edi Iordănescu vorbea pentru FANATIK şi povestea trăirile pe care le-a avut în „Gruia”, unde cu CFR Cluj a reușit să cucerească două trofee: titlul și Supercupa României, chiar în fața FCSB-ului.

Întrebat când o să ia titlul și cu FCSB, tehnicianul a oferit un răspuns complex, în care a recunoscut că nu se poate dezice de culoarea roș-albastră: „Nu am un răspuns la întrebarea asta. Am stilul meu, felul meu de a fi și nu știi niciodată în viață ce se poate întâmpla. Tot timpul voi rămâne ancorat în valorile și-n principiile mele”.

„Mă bucur că am luat un titlu cu CFR și n-o să mă dezic niciodată – și subliniază acest niciodată – de culorile roș-albastre! Am copilărit în acea curte și știu ce înseamnă pentru familia mea, dar și pentru mine aceste culori.

Sunt antrenor profesionist, respect pe toată lumea și îmi place să câștig”, spunea Edi Iordănescu pentru FANATIK.

43 de ani a împlinit Edi Iordănescu pe 16 iunie

Edi Iordănescu, trofee în cariera de antrenor câștigate doar cu CFR Cluj

până acum trei trofee, toate câștigate cu CFR Cluj. Este vorba despre titlul din Liga 1 și două Supercupe ale României, prima fiind cucerită în sezonul 2017-2018, la prima experiență pe banca tehnică a clujenilor.

Cariera de antrenor principal a lui Edi Iordănescu a început la Fortuna Brazi, după care a ajuns la FCM Târgu Mureș. După o scurtă perioadă petrecută pe banca tehnică a lui Târgu Mureș, Edi Iordănescu a pregătit-o pe Pandurii Târgu Jiu, urmând să o părăsească pentru o aventură în Bulgaria, la CSKA Sofia.

Revenirea în România a avut loc la Astra Giurgiu, ajungând ulterior la CFR Cluj, unde a bifat doar trei meciuri, în prima experiență pe banca tehnică a clujenilor.

A urmat o perioadă bună la Gaz Metan Mediaș, formație pe care a adus-o în play-off-ul Ligii 1, iar în sezonul trecut, îi lua locul lui Dan Petrescu, în a doua venire a sa la CFR Cluj.