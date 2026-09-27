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FCSB și-a găsit antrenor după despărțirea de Marius Baciu (51 de ani). După mai multe căutări, Gigi Becali (68 de ani) s-a oprit la varianta Laurențiu Reghecampf (51 de ani). Înainte de revenirea lui „Reghe”, patronul fostei campioane a făcut o serie de declarații din care a dat clar de înțeles că l-ar dori și pe Edi Iordănescu (48 de ani). Fostul selecționer a tranșat lucrurile și a explicat care a fost, de fapt, „oferta” lui Becali.

Care este, de fapt, adevărul despre „oferta” lui Edi Iordănescu de a reveni la FCSB: „Glumele lui Gigi Becali…”

După despărțirea de naționala României, fostul selecționer a așteptat foarte mult pentru a semna cu Legia Varșovia. Acesta nu a rezistat foarte mult timp în Polonia. S-a scris în ultima perioadă că acesta este foarte aproape de a reveni pe bancă. El chiar a primit o ofertă uriașă de la granzii din Ucraina, Dinamo Kiev.

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Pe plan intern, la mijlocul lunii septembrie, Gigi Becali a ieșit public în presă și a spus că s-ar fi întâlnit cu Edi Iordănescu și i-ar fi propus să revină pe banca FCSB. Se întâmpla asta când Baciu era în corzi, iar plecarea sa părea iminentă. Între timp, , iar toată povestea cu Iordănescu Jr. a fost, se pare, doar o glumă a patronului fostei campioane.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, . „(n.r. Cu FCSB? Totul a fost o glumă?) Nicio treabă. Niciun moment nu s-a pus problema ca eu să revin la FCSB. Doar glumele lui Gigi Becali, care au fost dezvoltate ulterior de el, apoi mai departe de presă”.

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De ce a refuzat Edi Iordănescu oferta de la Dinamo Kiev: „Familia s-a panicat total!”

În altă ordine de idei, Edi Iordănescu a fost la un pas de a antrena în apropiere de România, mai exact într-o țară aflată în război, Ucraina. Tehnicianul chiar a acceptat o ofertă de la Dinamo Kiev, însă în final a declinat jobul, după ce s-a consultat cu familia. Tot la FANATIK SUPERLIGA, Edi dezvăluit reacția celor dragi când au aflat ce planuri are el în carieră.

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„A fost o ofertă fantastică din punctul meu de vedere, o provocare extraordinară și sportivă, o ofertă fantastică din punct de vedere financiar, dar cu toții știm contextul de acolo. Deși impulsul momentului m-a făcut să spun da, mi-am luat rezerva că DA-ul final îl voi da după ce mă voi consulta și cu familia, cu staff-ul meu. Sunt persoanele cele mai importante în ecuația asta.

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(n.r. Familia ți-a spus că e prea periculos, că e riscul prea mare?) Familia s-a panicat total și atunci reacția a fost din partea mea, am înțeles rapid. Nu în ultimul rând, cam aceeași reacție a fost și din partea familiilor colegilor mei din staff. Mi-aș fi dorit foarte mult să merg acolo. Să antrenezi Dinamo Kiev nu este o posibilitate care îți vine în fiecare zi în viață”, dezvăluie Iordănescu Jr.