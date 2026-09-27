FCSB și-a găsit antrenor după despărțirea de Marius Baciu (51 de ani). După mai multe căutări, Gigi Becali (68 de ani) s-a oprit la varianta Laurențiu Reghecampf (51 de ani). Înainte de revenirea lui „Reghe”, patronul fostei campioane a făcut o serie de declarații din care a dat clar de înțeles că l-ar dori și pe Edi Iordănescu (48 de ani). Fostul selecționer a tranșat lucrurile și a explicat care a fost, de fapt, „oferta” lui Becali.
După despărțirea de naționala României, fostul selecționer a așteptat foarte mult pentru a semna cu Legia Varșovia. Acesta nu a rezistat foarte mult timp în Polonia. S-a scris în ultima perioadă că acesta este foarte aproape de a reveni pe bancă. El chiar a primit o ofertă uriașă de la granzii din Ucraina, Dinamo Kiev.
Pe plan intern, la mijlocul lunii septembrie, Gigi Becali a ieșit public în presă și a spus că s-ar fi întâlnit cu Edi Iordănescu și i-ar fi propus să revină pe banca FCSB. Se întâmpla asta când Baciu era în corzi, iar plecarea sa părea iminentă. Între timp, FCSB și-a găsit antrenor, pe Reghecampf, iar toată povestea cu Iordănescu Jr. a fost, se pare, doar o glumă a patronului fostei campioane.
În direct la FANATIK SUPERLIGA, fostul selecționer a tranșat definitiv acea „telenovelă”. „(n.r. Cu FCSB? Totul a fost o glumă?) Nicio treabă. Niciun moment nu s-a pus problema ca eu să revin la FCSB. Doar glumele lui Gigi Becali, care au fost dezvoltate ulterior de el, apoi mai departe de presă”.
În altă ordine de idei, Edi Iordănescu a fost la un pas de a antrena în apropiere de România, mai exact într-o țară aflată în război, Ucraina. Tehnicianul chiar a acceptat o ofertă de la Dinamo Kiev, însă în final a declinat jobul, după ce s-a consultat cu familia. Tot la FANATIK SUPERLIGA, Edi dezvăluit reacția celor dragi când au aflat ce planuri are el în carieră.
„A fost o ofertă fantastică din punctul meu de vedere, o provocare extraordinară și sportivă, o ofertă fantastică din punct de vedere financiar, dar cu toții știm contextul de acolo. Deși impulsul momentului m-a făcut să spun da, mi-am luat rezerva că DA-ul final îl voi da după ce mă voi consulta și cu familia, cu staff-ul meu. Sunt persoanele cele mai importante în ecuația asta.
(n.r. Familia ți-a spus că e prea periculos, că e riscul prea mare?) Familia s-a panicat total și atunci reacția a fost din partea mea, am înțeles rapid. Nu în ultimul rând, cam aceeași reacție a fost și din partea familiilor colegilor mei din staff. Mi-aș fi dorit foarte mult să merg acolo. Să antrenezi Dinamo Kiev nu este o posibilitate care îți vine în fiecare zi în viață”, dezvăluie Iordănescu Jr.