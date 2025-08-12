Edi Iordănescu, despre startul de sezon pe banca Legiei Varșovia: “Am avut un debut infernal!”

Edi Iordănescu are 6 victorii, un rezultat de egalitate și o înfrângere cu Legia Varșovia în acest start de sezon, însă , din prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League.

Edi Iordănescu, analiză a startului la Legia Varșovia

În cadrul celei mai recente ediții a , Edi Iordănescu a făcut bilanțul după două luni petrecute pe banca formației poloneze și a dezvăluit ce probleme a avut în acest start de sezon.

”Sunt bine, puțin obosit deși nu îmi place să recunosc, dar este adevărul pentru că programul a fost unul infernal. De când am preluat echipa am avut doar trei săptămâni până la debut, a fost un pre-sezon foarte scurt. Fiind și un antrenor nou venit e și perioada de analiză, de evaluare, după care trebuie să analizezi, să tragi concluzii.

Am avut o săptămână, după care am plecat în cantonament 10 zile, am venit și am debutat. Pre-sezonul a fost foarte scurt și asta ne-a afectat logistic, dar și ca strategie. Am avut o perioadă scurtă de lucru și nu am putut să încărcăm așa cum ne-am fi dorit, a trebuit să fim foarte atenți la dozaj.

Ăsta a fost răul mai mic pe care l-am ales, pentru că știam că vom suferi ulterior. Am avut obiective foarte importante la început, am avut Supercupa la Poznan, care era foarte importantă și pentru club, și pentru istorie, și pentru competiția dintre cele două echipe, mai ales că Lech Poznan a câștigat sezonul trecut ambele jocuri.

Era un trofeu pe masă și nu e ușor să joci la Poznan împotriva a 40.000 de suporteri fanatici și să câștigi Supercupa acolo. A fost foarte important și pentru moral să debutezi cu un trofeu, să bați la o contracandidată acasă”, a declarat Iordănescu jr.

Edi Iordănescu, explicații pentru singurul eșec cu Legia

Fostul selecționer al naționalei României s-a arătat mâhnit de singura înfrângere din acest sezon, 1-4 pe terenul lui AEK Larnaca în Europa League, și consideră că fotbaliștii săi au dat dovadă de multă naivitate.

”Un prim obiectiv îndeplinit, dar imediat după aia au venit meciurile de Europa, plus debutul în campionat. Și atunci a trebuit să fim foarte atenți cu dozajul. Mi-au venit trei jucători noi, dar toți au venit după pregătiri, ceea ce ne-a pus și mai mult în dificultate. Am pierdut niște jucători, dintre care unul care a fost vândut pe 6 milioane în Franța, în Ligue 1.

A fost o perioadă foarte grea cu 9 meciuri în 30 de zile, am avut deplasări în Kazahstan, în Cipru, în Cehia. A fost o perioadă extrem de concentrată și am ieșit relativ bine, mai puțin meciul de la Larnaca, care din punctul meu de vedere am fost foarte naivi.

La pauză am intrat cu 1-1, dar am avut două ocazii imense chiar înainte de pauză. Trebuia să intrăm cu 2-1, n-am reușit să marcăm, iar în minutul 47 pe un corner al nostru am luat gol pe contraatac și de acolo s-a tăiat tot filmul”, a spus Edi Iordănescu, la FANATIK SUPERLIGA.