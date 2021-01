Edi Iordănescu, dezamăgit de jocul CFR-ului: „Nu am avut prospețime, am luat decizii greșite!”

Edi Iordănescu s-a declarat dezamăgit de jocul echipei sale, CFR Cluj, în partida câștigată contra celor de la Sepsi. Tehnicianul a fost nemulțumit total de prima repriză făcută de elevii săi, în care au fost dominați de adversari.

În debutul reprizei secunde, Sepsi a rămas în 10 oameni, dupa ce Bouhenna a fost eliminat pentru al doilea cartonaș galben primit, moment în care CFR a revenit în joc.

Golul victoriei pentru clujeni a fost marcat de Gabriel Debeljuh în minutul 72, CFR egalând-o pe FCSB la puncte, cu 37 fiecare, însă având un meci mai mult disputat.

Edi Iordănescu e dezamăgit de jocul CFR-ului: „Nu am avut prospețime, am luat decizii greșite!”

Tehnicianul celor de la CFR Cluj susține că echipa sa nu a avut prospețime și inspirație în această partidă: „N-am prea reuşit să mă bucur. E o victorie şi e o victorie importantă, asta rămâne. În plus, sunt conştient că de mâine vorbiţi de alte jocuri, iar punctele rămân.

Am întâlnit o adversară extrem de competitivă, au fost două zile în plus pentru ei pentru a pregăti jocul şi a se reface. Prima repriză s-a văzut, n-am avut prospeţime, mereu am fost întârziaţi în acţiuni, am luat decizii greşite, adversarii au fost primii la minge, n-am câştigat prima minge, nici pe a doua”, a declarat Edi Iordănescu la finalul partidei.

Meciul a avut parte și de o accidentare groaznică: Florin Ștefan, jucătorul celor de la Sepsi, a fost scos cu ambulanța de pe teren după ce a rămas întins pe gazon, la o ciocnire violentă cu portarul Roland Niczuly.

Edi Iordănescu a făcut apel la orgoliul jucătorilor pentru a obtine cele 3 puncte

La pauză, Edi Iordănescu a fost nevoit să facă apel la orgoliul fotbaliștilor săi pentru a obține în final cele 3 puncte din meciul cu Sepsi: „Şansa şi Bălgrădean ne-au făcut să intrăm cu 0-0 la pauză.

Am apelat la pauză la orgoliul lor, am clarificat anumite lucruri şi am spus să nu uităm că suntem echipa campioană şi că trebuie să avem altă autoritate în teren. Am avut ocazii să închidem jocul, să facem 2-0 şi să nu mai trăim aşa cum am trăit ultimele momente

În condițiile de vreme de acum, niciun joc nu e accesibil. Totul se echilibrează valoric, s-a văzut în competiție că nimeni nu are meciurile la îndemână”, a mai adăugat tehnicianul lui CFR Cluj.

