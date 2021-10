Edi Iordănescu dezvăluie cum i-a dat Gigi Becali mână liberă la FCSB: “Vorbim de o altă abordare”

În cele aproape două luni de când ocupă funcția de antrenor principal la FCSB, Edi Iordănescu a reușit ceea ce pentru mulți dintre predecesorii săi era practic, imposibil: să pună punct implicării patronului Gigi Becali în chestiunile tehnico-tactice ale echipei.

Secretul? „Acum vorbim de o altă abordare”, susține tehnicianul, avertizând, însă, la fel ca în momentul în care a fost instalat oficial, că jocul nu poate suferi schimbări radicale „de pe o zi pe alta”.

Cu toate acestea, rezultatele nu au întârziat să apară. După victorii consecutive, roș-albaștrii se află pe poziția a treia, la 9 puncte în spatele campioanei en-titre, CFR Cluj. După pauza competițională prilejuită de meciurile echipelor naționale, Stadionul Gloria din Buzău – unde își vor disputa următoarele meciuri – va primi vizita nou-promovatei CS Mioveni.

Secretul lui Edi Iordănescu: cum l-a convins pe Gigi Becali să-i dea mână liberă la FCSB

„Comunicarea este una bună și cred că înțelegerea inițială – faptul că a spus fiecare parte ce-și dorește exact, în ce e dispusă să se angreneze și în ce nu – a clarificat lucrurile. Nu vreau să vorbesc despre trecut, despre colegii mei, siguri că au fost antrenori buni și foarte buni la echipă, dar acum vorbim de o altă abordare.

Fiecare antrenor are filosofia lui. Eu am spus de când am venit că nu pot să schimb lucrurile de pe o zi pe alta. E nevoie de timp, de muncă, de repetiție, doar așa poți să creezi repere, automatisme, o altă mentalitate, mai competitivă, doar așa echipa poate să învețe și cum să gestioneze momente precum cel cu Chindia Târgoviște.

Avem exemplul Dinamo, care a condus cu două goluri și adversarul a egalat în inferioritate numerică. Ăsta este fotbalul. Cu Dinamo, când am avut un om în plus am marcat cinci goluri.

Câteodată ai nevoie de șansă, de mai multă claritate, inspirație în fața porții și atunci poți să duci jocul în favoarea ta. Jocul e construit din momente și trebuie să le tratezi cât se poate de eficient”, a declarat Edi Iordănescu la .

Despre Constantin Budescu: „Trebuie să avem răbdare. Sunt sigur că ne va ajuta foarte mult”

Chestionat, totodată, cu privire la motivele pentru care Constantin Budescu nu reușește încă să revină la , tehnicianul a dat asigurări că acesta se va dovedi extrem de util în compartimentul ofensiv al echipei, cu condiția să i se acorde timpul necesar.

„După trei luni de pauză este foarte greu. Chiar dacă a mai avut activitate individuală și a mers la sală, Budescu nu a mai făcut pregătire împreună cu echipa și nu a fost implicat într-un asemenea program.

E dificil să vii după mai multe luni de lipsă de activitate și în scurt timp să te pui la punct. Trebuie să îți recapeți tonusul, condiția fizică și aceste lucruri se fac pas cu pas.

Fotbalul nu l-a uitat, dar la fotbal trebuie să alergi și să ai un ritm bun. Trebuie să avem răbdare cu el, pentru că este un jucător foarte implicat și sunt sigur că ne va ajuta foarte mult în viitor!”, a explicat Iordănescu junior.