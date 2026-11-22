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din octombrie 2025, atunci când a plecat de la Legia Varșovia. Recent, FANATIK a informat în exclusivitate că fostul selecționer al României , o echipă de tradiție din Anglia, aflată în prezent în Championship, liga a doua.

Edi Iordănescu, șanse mari să îl înlocuiască pe Alessio Dionisi la Watford

Atunci, era deja de așteptat ca gruparea de lângă Londra să se despartă de italianul Alessio Dionisi (46 de ani). Iar acest lucru s-a întâmplat acum, ca urmare a înfrângerii dure suferite de „viespi” în cursul zilei de sâmbătă, 0-4 pe terenul lui Sheffield United. Duminică, cei de la Watford au anunțat despărțirea de Dionisi prin intermediul unui comunicat publicat pe :

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„Watford FC confirmă că Alessio Dionisi a părăsit funcția de antrenor principal al primei echipe. Alessio a preluat postul în această vară, în urma unui proces amplu de selecție, și a condus echipa spre un început de sezon promițător, marcat de o victorie în prima etapă împotriva celor de la Southampton, precum și de rezultate de egalitate încurajatoare în fața echipelor West Ham și Wrexham.

Cu toate acestea, parcursul dezamăgitor din ultima perioadă – cu doar trei victorii în 13 meciuri, culminând cu înfrângerea de ieri, scor 4-0, pe terenul celor de la Sheffield United – a determinat clubul să ia decizia dificilă de a efectua o schimbare”.

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Numirea lui Edi Iordănescu la Watford s-ar putea produce în scurt timp

Cu această ocazie, Luke Dowling, directorul sportiv al clubului, a transmis următorul mesaj: „Le mulțumim lui Alessio și staff-ului său pentru profesionalismul și eforturile depuse. Așa cum, cu siguranță, au observat și suporterii, Alessio este un om deosebit și îi dorim mult succes în continuare. Am demarat deja procesul de căutare a unui înlocuitor și sperăm să putem face un anunț în acest sens în viitorul apropiat”.