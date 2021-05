Edi Iordănescu, discurs acid după victoria de la Clinceni: ”Resping orice fel de prietenii”

Antrenorul echipei CFR Cluj, Edi Iordănescu, a avut un discurs acid după victoria din meciul cu Academica Clinceni, din etapa a șasea a play-off-ului, și a negat orice fel de prietenii cu alte formații din Liga 1.

Ardelenii s-au impus cu 1-0 pe terenul ilfovenilor și au acum cinci puncte avans față de principala contracandidată la titlu, FCSB.

Iordănescu jr. a luat foc în momentul în care a fost întrebat despre o posibilă înțelegere a oficialilor din Gruia cu fundașul algerian Rachid Bouhenna de la Sepsi OSK, formație acuzată că este o apropiată a campioanei en-titre.

Discurs în forță al lui Edi Iordănescu după succesul de la Clinceni

”Mi-am spus poziția față de anumiți jucători într-o discuție cu conducătorii, în plus nu vreau să vorbesc mai mult de Bouhenna. Eu resping orice fel de prietenii în Liga 1. Noi am avut meciuri foarte grele cu Sepsi, am câștigat mereu la limită, iar ei au pus mare presiune pe noi”, a fost discursul lui Edi Iordănescu după victoria de la Clinceni.

”O dublă deplasare cu FCSB și Clinceni din care ne întoarcem cu patru puncte și e satisfăcător. A fost un meci greu, am apelat din nou la sistemul de rotație, și mă bucură că echipa a răspuns bine. Salut eficiența, punctele. Am avut momente din care puteam să generăm ocazii periculoase, dar de multe ori n-am luat decizia corectă. Puteam să omorâm mai repede meciul, dar rămânem cu partea cea mai bună că am luat cele trei puncte.

Nu fac paralele cu Dan Petrescu, m-a surprins neplăcut că am luat două goluri din faze fixe cu U Craiova. M-a surprins neplăcut când am luat acele două goluri din faze fixe la Craiova și toată lumea a comentat de faze fixe, în condițiile în care noi nu primisem gol 10 meciuri. Repede se trece în România de la o extremă la alta”, a declarat tehnicianul CFR-ului.

Iordănescu jr, ”săgeți” către contestatari

”Aștept și acum să curgă cerneala cu editoriale. Am văzut că se cronometrează și cât stau în picioare, pe bancă. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi-am pierdut vreun nasture, că și asta s-ar comenta.

Echipa este la +11 față de FCSB și la +15 față de Craiova de când am venit eu în decembrie. Faceți calculele și vedeți câte puncte am recuperat și în plus că am luat un trofeu.

Când am venit, se spunea că e terminată echipa, că nu mai are nicio șansă, că e stoarsă, final de generație, că nu mai poate. Suntem pe primul loc, ducem lupta până la capăt, dar, când facem analize, să vedem problema în complexitatea ei, nu să scoatem în evidență lucruri ieftine”, a mai spus Edi Iordănescu.

