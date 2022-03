Edi Iordănescu, discurs încrezător, dar agresiv după Israel – România 2-2: „Am avut nopți albe, numai noi știm! Criticați-mă, dar mi se pare depășită limita bunului simț!”

Selecționerul a fost recunoscut că a doua repriză a fost mai slabă din partea „tricolorilor”, însă a mărturisit că se aștepta la astfel de momente din cauza problemelor apărute recent la națională.

Edi Iordănescu, discurs încrezător, dar agresiv după Israel – România 2-2

că este mulțumit de felul în care elevii săi s-au descurcat în amicalul cu Israel, ținând cont și de problemele mari pe care jucătorii României le-au întâmpinat în ultima perioadă.

„Trebuie să vedem contextul, salut efortul echipei. Am arătat un fotbal bun și cred că dacă eram mai atenți și inspirați, plecam cu un rezultat bun.

Am avut două echipe competitive, am avut o primă repriză foarte bună, să fim realiști. Prima repriză a fost totală. Am pierdut energie în a doua repriză”, și-a început Edi Iordănescu discursul.

„Sper să terminăm momentele de naivitate acum!”

„Prin ce am simțit în aceste zile, prin ce am trecut, mă așteptam să se întâmple astfel de lucruri. Nu uitați că am avut și trei ocazii bune în a doua repriză.

Sper să terminăm momentele de naivitate acum, și în iunie să fim pregătiți pentru ce avem de făcut. Am avut nopți albe, jucătorii nu s-au antrenat, eu sunt pregătit pentru critici”, a continuat Edi Iordănescu .

„Dacă nu facem front comun cu grupul, vă spun din intimitatea grupului, dar trebuie să fim alături de jucători. Criticați-mă pe mine, deși mi se pare cam mult și asta, mi se pare puțin depășită limita bunului simț.

Altfel, mai ratăm o campanie, pleacă Edi Iordănescu, vine altcineva și iar o luăm de la capăt. Echipa are nevoie de suport și din exterior și din interior.

Tragem linie, voi fi acasă, vom analiza și vom vedea ce putem face să îmbunătățim jocul. M-a deranjat că am primit gol pe un moment static și vom avea grijă ca în campanie să nu se mai întâmple astfel de lucruri.

Am o bază în spate, am debutat și jucători tineri, mi s-au pus și vorbe în gură, dar sprijiniți echipa, că are nevoie de acest lucru.

Sunt dezamăgit, pentru că mi-aș fi dorit mai mult, mi-aș fi dorit mai mult pentru jucători, pentru că i-am văzut cum au fost în ultimele zile. Mi-aș fi dorit mai multă interacțiune cu ei.

Am știut unde vin, mi-am asumat de la bun început, am încredere că drumul pe care îl am în față va fi bun pentru noi. Mi-aș fi dorit să mai am timp, dar îmi asum. Măcar dacă aș fi avut grupul întreg”, a mai spus selecționerul.