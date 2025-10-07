Edi Iordănescu, discuție pe față cu șefii de la Legia Varșovia. Polonezii au luat legătura direct cu cei de la FRF! Exclusiv

Soarta lui Edi Iordănescu la Legia Varșovia a fost decisă. Din informațiile FANATIK, șefii clubului de tradiție din Polonia au încredere totală în antrenorul român și, mai mult decât atât, Federația Română de Fotbal, în cazul în care ar intenționa să facă vreo ofertă, a fost înștiințată că Iordănescu Jr. nu pleacă!

Legia Varșovia i-a decis viitorul lui Edi Iordănescu

Deși a dus-o pe Legia Varșovia în UEFA Conference League, . În ultima etapă, formația din capitala Poloniei a pierdut cu Gornik Zabrze (1-3) în deplasare și imediat s-a speculat că antrenorul român, care a dus România până în optimi la EURO 2024, .

Din informațiile FANATIK, nu se pune problema ca Edi Iordănescu să plece de la Legia Varșovia. Antrenorul român, campion cu CFR Cluj, a avut o discuție pe față cu Michal Zewlakow, directorul sportiv al echipei poloneze, recunoscută la nivel mondial pentru ultrașii radicali și scenografiile spectaculoase.

FANATIK a aflat că șefii de la Legia Varșovia au încredere totală în munca staff-ului lui Edi Iordănescu și, mai mult decât atât, jucătorii sunt încântați de modul de lucru al tehnicianului român. Astfel, cele două părți au ajuns rapid la concluzia că fiul lui Anghel Iordănescu nu va fi lăsat să plece.

Legia Varșovia a luat legătura cu FRF. Ce le-a spus federalilor despre Edi Iordănescu

În spațiul public, s-a vehiculat o posibilă revenire a lui Edi Iordănescu pe banca naționalei României. Antrenorul român în vârstă de 47 de ani a rămas în relații bune cu șefii FRF, mai ales după performanța realizată de echipa națională în vara anului trecut, sub comanda lui Iordănescu Jr.

Totuși, potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de FANATIK, șefii echipei Legia Varșovia le-au transmis clar omologilor de la „Casa Fotbalului” că Edi Iordănescu nu pleacă. Șefii FRF au fost sfătuiți să nu facă vreo ofertă, după cum se speculează, pentru că propunerea va fi respinsă pe loc.

Conducătorii clubului de tradiție din Polonia sunt ferm convinși că Edi Iordănescu își va îndeplini toate obiectivele în acest sezon. Unul dintre cei mai bine cotați antrenori români ai momentului, Edi Iordănescu are parte de încredere deplină din partea șefilor de la Varșovia.

Ce obiective are Edi Iordănescu la Legia Varșovia

Legia Varșovia ocupă locul 7 în campionatul Poloniei, cu 15 puncte după 10 etape. Prima în clasament este Gornik Zabrze, chiar formația care a învins-o pe Legia în ultimul meci din întrecerea internă.

Edi Iordănescu a bifat deja primul obiectiv pe banca celor de la Legia Varșovia. Pe 13 iulie, Legia a învins Lech Poznan, scor 2-1, și a câștigat Supercupa Poloniei. Totodată, Edi Iordănescu și-a dus echipa într-o grupă din cupele europene, UEFA Conference League, iar ultimul obiectiv rămas este câștigarea titlului.