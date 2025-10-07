Sport

Edi Iordănescu, discuție pe față cu șefii de la Legia Varșovia. Polonezii au luat legătura direct cu cei de la FRF! Exclusiv

Edi Iordănescu, antrenorul lui Legia Varșovia, a discutat pe față cu șefii polonezi privind viitorul său la echipă. Fanatik a aflat că FRF a fost deja înștiințată de situația fostului selecționer.
Răzvan Rădulescu
07.10.2025 | 12:15
Edi Iordanescu discutie pe fata cu sefii de la Legia Varsovia Polonezii au luat legatura direct cu cei de la FRF Exclusiv
Legia Varșovia a luat decizia în cazul lui Edi Iordănescu. Ce se întâmplă cu antrenorul român. Foto: colaj Fanatik.

Soarta lui Edi Iordănescu la Legia Varșovia a fost decisă. Din informațiile FANATIK, șefii clubului de tradiție din Polonia au încredere totală în antrenorul român și, mai mult decât atât, Federația Română de Fotbal, în cazul în care ar intenționa să facă vreo ofertă, a fost înștiințată că Iordănescu Jr. nu pleacă!

Legia Varșovia i-a decis viitorul lui Edi Iordănescu

Deși a dus-o pe Legia Varșovia în UEFA Conference League, Edi Iordănescu nu are parte, deocamdată, de rezultatele dorite în campionat. În ultima etapă, formația din capitala Poloniei a pierdut cu Gornik Zabrze (1-3) în deplasare și imediat s-a speculat că antrenorul român, care a dus România până în optimi la EURO 2024, ar urma să fie dat afară.

Din informațiile FANATIK, nu se pune problema ca Edi Iordănescu să plece de la Legia Varșovia. Antrenorul român, campion cu CFR Cluj, a avut o discuție pe față cu Michal Zewlakow, directorul sportiv al echipei poloneze, recunoscută la nivel mondial pentru ultrașii radicali și scenografiile spectaculoase.

FANATIK a aflat că șefii de la Legia Varșovia au încredere totală în munca staff-ului lui Edi Iordănescu și, mai mult decât atât, jucătorii sunt încântați de modul de lucru al tehnicianului român. Astfel, cele două părți au ajuns rapid la concluzia că fiul lui Anghel Iordănescu nu va fi lăsat să plece.

Legia Varșovia a luat legătura cu FRF. Ce le-a spus federalilor despre Edi Iordănescu

În spațiul public, s-a vehiculat o posibilă revenire a lui Edi Iordănescu pe banca naționalei României. Antrenorul român în vârstă de 47 de ani a rămas în relații bune cu șefii FRF, mai ales după performanța realizată de echipa națională în vara anului trecut, sub comanda lui Iordănescu Jr.

Totuși, potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de FANATIK, șefii echipei Legia Varșovia le-au transmis clar omologilor de la „Casa Fotbalului” că Edi Iordănescu nu pleacă. Șefii FRF au fost sfătuiți să nu facă vreo ofertă, după cum se speculează, pentru că propunerea va fi respinsă pe loc.

Conducătorii clubului de tradiție din Polonia sunt ferm convinși că Edi Iordănescu își va îndeplini toate obiectivele în acest sezon. Unul dintre cei mai bine cotați antrenori români ai momentului, Edi Iordănescu are parte de încredere deplină din partea șefilor de la Varșovia.

Ce obiective are Edi Iordănescu la Legia Varșovia

Legia Varșovia ocupă locul 7 în campionatul Poloniei, cu 15 puncte după 10 etape. Prima în clasament este Gornik Zabrze, chiar formația care a învins-o pe Legia în ultimul meci din întrecerea internă.

Edi Iordănescu a bifat deja primul obiectiv pe banca celor de la Legia Varșovia. Pe 13 iulie, Legia a învins Lech Poznan, scor 2-1, și a câștigat Supercupa Poloniei. Totodată, Edi Iordănescu și-a dus echipa într-o grupă din cupele europene, UEFA Conference League, iar ultimul obiectiv rămas este câștigarea titlului.

  • 15 titluri de campioană are Legia Varșovia în Polonia
  • 40,95 de milioane de euro este valoarea totală a lotului celor de la Legia Varșovia
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
