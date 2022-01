Edi Iordănescu recunoaște discuțiile pentru postul de selecționer: „Au fost contacte, am mai fost ofertat pentru a prelua echipele mai mici ale României”

Tehnicianul a spus însă că nu are o ofertă concretă din partea FRF, deși au existat discuții și cu Mihai Stoichiță și cu Răzvan Burleanu, pe care le-a numit discuții principiale.

Edi Iordănescu ar accepta o nouă discuție cu Federația, chiar dacă are o ofertă concretă din zona Golfului, tentantă pentru el, FANATIK în exclusivitate.

Edi Iordănescu recunoaște discuțiile pentru postul de selecționer

pentru postul de selecționer al României, dezvălund că a vorbit și cu Mihai Stoichiță și cu Răzvan Burleanu:

ADVERTISEMENT

„Au fost anumite contacte începând cu finalul anului trecut, purtate cu o singură persoană, dar am văzut că acest lucru nu s-a întâmplat doar cu mine.

Loți are respectul meu. O să vă dezamăgesc, dar nu am multe noutăți, doar o ofertă în afara țării, singurul lucru concret până acum.

ADVERTISEMENT

Am avut șansa în meseria asta să încep foarte devreme, am ars etapele la rând, nu am sărit peste. Ar fi o onoare să antrenez echipa națională, cred că echipa națională are potențial și cred că după această secetă de rezultate, poate obține rezultate bune”.

„Am ajuns la maturitatea necesară să-mi înțeleg statutul, înțeleg că în momentul de față sunt antrenori români cu multă experiență, cred că fotbalul românesc duce lipsă de multe lucruri, dar nu de antrenori foarte buni.

ADVERTISEMENT

Mă gândesc la Mircea Lucescu, Oli, Loți Boloni, Victor Pițurcă… și sunt mult alți antrenori foarte buni.

Eu mă poziționez în rândul antrenorilor tineri buni, foarte buni, am 10 ani experiență, a fost o perioadă foarte bună, am în spate o experiență acumulată”, a mai spus Edi Iordănescu, la TV .

ADVERTISEMENT

„Orice antrenor își dorește să fie prima opțiune!”

că și-ar fi dorit să fie prima opțiune pe lista de selecționer, însă ar rămâne deschis pentru o discuție cu reprezentanții FRF-ului, deși oferta din zona Golfului e tentantă:

„Normal, orice antrenor își dorește să fie prima opțiune când merge undeva. Acum, în situația asta, iar vorbesc ipotetic, dar dacă ar fi o discuție mi-ar fi plăcut să fiu prima opțiune, însă aș accepta o discuție.

ADVERTISEMENT

În momentul de față, este greu, pentru că există o ofertă concretă din afara țării, pe placul meu și care a apărut și în presa locală, iar lumea a început să vorbească”.

„E adevărat că nu e prima dată când discut și am oferte din zona Golfului. Mereu am avut o reținere, m-am gândit că pot să merg oricând mai târziu acolo, am pus o prioritate să plec în Europa. După ce am fost la FCSB și CFR Cluj, mi-e greu să mai merg la altă echipă din România de această valoare.

A fost o discuție pentru o echipă în Championship, dar nu directă, ci printr-un intermediar. Nu a picat, dar, din ce am înțeles, s-a schimbat antrenorul, dar e încă departe până să mă așez la masă pentru tratative”, a mai spus Edi Iordănescu.

„O echipă națională, indiferent de numele ei, pentru un antrenor, e mereu o oportunitate. Subliniez, consider că nu am ars etapele, am avut și experiență în străinătate, am participat și la dezvoltarea sau construirea unor echipe, cum a fost la Astra, Gaz Metan sau Pandurii.

Consider că am acumulat o experiență și din perioada FCSB, care mi-aș fi dorit să fie mai lungă. Nu m-ar speria o astfel de oportunitate, oricine vine cu inima deschisă poate să vină și să contribuie la obținerea performanțelor. Au fost discuții, cu nea Mihai au fost contacte în ultimii ani, pentru că, să fiu corect, am mai fost ofertat pentru a prelua echipele mai mici ale României.

Am avut acum discuții și despre echipa națională, cum am avut și cu președintele Federației, dar au fost discuții principiale. Pentru mine, oferta concretă e doar din zona Golfului, acolo unde am cifre, unde am date, unde am mai multe detalii.

Eu mi-am asumat acest stil, nu vrea decât să îmi protejez munca, mereu am considerat că munca bună se face în echipă, nu cred că mă poate acuza că am refuzat dialogul sau colaborarea. Tot timpul mi-am dorit să am ultima decizie, e adevărat.

Păreri despre club poate avea și femeia de serviciu, dar așa mi-am construit cariera până acum, am fost rigid din anumite puncte de vedere, dar din punct de vedere tehnic. Pot lucra și pot performa. Pentru mine, părerile lui nea Piți sunt foarte importante, dar realitatea a fost alta, mi-am asumat că neterminând anumite contracte, risc să pun o bilă neagră asupra continuității, dar lumea nu știe ce se întâmpla în spate.

Am preferat să pierd la capitolul imagine, dar să rămân ancorat la principiile și valorile pe care le am. Ce spunea nea Piți are legătură cu defectele mele, că în mod special pentru fotbalul românesc am prea multă moralitate și prea mult caracter”, a mai spus tehnicianul.