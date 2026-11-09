Sport

Edi Iordănescu, dorit la o echipă importantă: „Antrenor de profil înalt”

Gabriel-Alexandru Ioniță
09.11.2026 | 23:05
Edi Iordanescu dorit la o echipa importanta Antrenor de profil inalt
ULTIMA ORĂ
Edi Iordănescu, fostul selecționer al României și fost antrenor la Legia Varșovia. Foto: Profimedia
Edi Iordănescu, din ce în ce mai aproape de revenirea în antrenorat! Încă o echipă din străinătate interesată de fostul selecționer al României
ADVERTISEMENT

Pare că Edi Iordănescu (48 de ani) este din ce în ce mai aproape de revenirea pe banca tehnică. Fostul selecționer al României este în continuare liber de contract, situație care se menține din octombrie 2025, din momentul despărțirii sale de Legia Varșovia. Recent, FANATIK a informat în exclusivitate referitor la cea mai probabilă destinație a tehnicianului.

Încă o variantă foarte bună pentru Edi Iordănescu

Este vorba tot despre o echipă din Polonia, Wieczysta Cracovia. La acel moment, la această grupare încă se afla Zeljko Kopic, iar secundul său era, așa cum s-a întâmplat și la Dinamo, Florentin Petre. Atunci, cei doi erau deja „pe făraș” din cauza rezultatelor slabe și în acest context s-a conturat interesul polonezilor pentru Edi Iordănescu.

ADVERTISEMENT

Iar între timp Kopic și Petre chiar au fost demiși în cele din urmă de cei de la Wieczysta, astfel încât este de așteptat ca în viitorul imediat interesul lor pentru antrenorul român să se intensifice. În plus, acum presa de sport din Israel a mai furnizat o posibilă variantă pentru Edi Iordănescu. Potrivit jurnaliștilor de la sport5.co.il, fostul selecționer al României ar fi dorit în prezent de una dintre cele mai importante echipe din această țară.

Edi Iordănescu este dorit în Israel, de Maccabi Haifa

Este vorba despre Maccabi Haifa, grupare care tocmai ce s-a despărțit de antrenorul Barak Bachar, iar acum, în mod evident, se află în căutarea unui înlocuitor pentru el. Iar, conform sursei citate, Edi Iordănescu ar reprezenta o variantă foarte bună, luată serios în calcul de oficialii clubului israelian în aceste zile.

ADVERTISEMENT
Scandal uriaș de spionaj în SUA. Cine este Alice Huang, femeia care a...
Digi24.ro
Scandal uriaș de spionaj în SUA. Cine este Alice Huang, femeia care a avut o relație secretă cu șeful Nvidia și a trimis date în China

Tehnicianul român a fost descris cu această ocazie de către publicația din Israel drept un „antrenor de profil înalt”. Iar în acest context bineînțeles că s-a făcut referire la performanța realizată de Edi Iordănescu alături de naționala României la Campionatul European din 2024 din Germania, când „tricolorii” au reușit să ajungă până în faza optimilor de finală, fiind eliminați acolo de Olanda, scor 0-3.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"De-a dreptul șocant": Ionuț Radu, comunicat fără precedent după ce a fost acuzat că a refuzat naționala!
Rui Duarte, reacție neașteptată după egalul dramatic cu FC Botoșani: „Suntem într-o situație...
Fanatik
Rui Duarte, reacție neașteptată după egalul dramatic cu FC Botoșani: „Suntem într-o situație bună!”
Marius Croitoru, discurs dur după FC Botoșani – Oțelul 1-1! Ce a spus...
Fanatik
Marius Croitoru, discurs dur după FC Botoșani – Oțelul 1-1! Ce a spus despre demisie
Serie A, live în etapa 11. Un jucător român a rămas fără antrenor....
Fanatik
Serie A, live în etapa 11. Un jucător român a rămas fără antrenor. A șasea demitere de la începutul sezonului
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Fostul președinte de la Dinamo îl pune la punct pe Andrei Nicolescu: 'Este...
iamsport.ro
Fostul președinte de la Dinamo îl pune la punct pe Andrei Nicolescu: 'Este plin cimitirul de oameni de neînlocuit! Se ia prea mult în serios'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!