Edi Iordănescu, dorit la o echipă importantă: „Antrenor de profil înalt”

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Pare că Edi Iordănescu (48 de ani) este din ce în ce mai aproape de revenirea pe banca tehnică. Fostul selecționer al României este în continuare liber de contract, situație care se menține din octombrie 2025, din momentul despărțirii sale de Legia Varșovia. Recent, FANATIK a informat în exclusivitate referitor la cea mai probabilă destinație a tehnicianului.

Încă o variantă foarte bună pentru Edi Iordănescu

La acel moment, la această grupare încă se afla Zeljko Kopic, iar secundul său era, așa cum s-a întâmplat și la Dinamo, Florentin Petre. Atunci, cei doi erau deja „pe făraș” din cauza rezultatelor slabe și în acest context s-a conturat interesul polonezilor pentru Edi Iordănescu.

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Iar între timp în cele din urmă de cei de la Wieczysta, astfel încât este de așteptat ca în viitorul imediat interesul lor pentru antrenorul român să se intensifice. În plus, acum presa de sport din Israel a mai furnizat o posibilă variantă pentru Edi Iordănescu. Potrivit jurnaliștilor de la , fostul selecționer al României ar fi dorit în prezent de una dintre cele mai importante echipe din această țară.

Edi Iordănescu este dorit în Israel, de Maccabi Haifa

Este vorba despre Maccabi Haifa, grupare care tocmai ce s-a despărțit de antrenorul Barak Bachar, iar acum, în mod evident, se află în căutarea unui înlocuitor pentru el. Iar, conform sursei citate, Edi Iordănescu ar reprezenta o variantă foarte bună, luată serios în calcul de oficialii clubului israelian în aceste zile.

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Tehnicianul român a fost descris cu această ocazie de către publicația din Israel drept un „antrenor de profil înalt”. Iar în acest context bineînțeles că s-a făcut referire la performanța realizată de Edi Iordănescu alături de naționala României la Campionatul European din 2024 din Germania, când „tricolorii” au reușit să ajungă până în faza optimilor de finală, fiind eliminați acolo de Olanda, scor 0-3.