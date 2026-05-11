Edi Iordănescu, dorit pe banca naţionalei Ucrainei! Neluţu Varga are concurenţă serioasă. Ce scrie presa: „Străinul care ne-a distrus!”

Ratarea calificării la Cupa Mondială a fost o lovitură pentru naționala Ucrainei, care acum vrea să schimbe selecționerul. Andrei Shevchenko, șeful Federației, are o listă clară cu numele pe care le vrea și aici se află inclusiv Edi Iordănescu, fostul antrenor al României.

Naționala Ucrainei ar putea avea în curând un nou selecționer, asta după ce Sergey Rebrov a dezamăgit și nu a reușit să ducă echipa la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic. Printre cei care ar putea să ajungă pe banca selecționatei și să-l înlocuiască pe acesta se numără chiar și Edi Iordănescu, scrie , care notează că este „străinul care ne-a distrus” cu referire la EURO 2024. Un alt nume a apărut în discuții și are prima șansă.

Andrea Maldera pare a fi alesul lui Shevchenko pentru a prelua banca tehnică vacantă a naționalei Ucrainei, însă lucrurile nu sunt până acum definitivate. Italianul a mai lurat în cadrul Federației, ca Director Tehnic, și a fost ultima dată secundul lui De Zerbi la Marseille. În luptă ar mai fi, pe lângă Edi Iordănescu, și Herve Renard, antrenorul francez care și-a făcut un nume în Africa, ca selecționer al Zambiei și al Coaste de Fildeș.

Sergey Rebrov a fost demis de la naționala în luna aprilie.

România, condusă de Edi Iordănescu, a învins-o categoric pe Ucraina

a rămas în memoria celor din Ucraina cel mai probabil și datorită sucesului categoric pe care România l-a avut la EURO 2024. Atunci tricolorii au câștigat cu 3-0 partida din prima etapă a grupelor și astfel și-a asigura o șansă mare de calificare mai departe. România a ajuns în optimi, unde a pierdut clar, cu Olanda, 0-3, în timp ce Ucraina, care a avut tot 4 puncte, a fost elminată din competiție.

Acum rămâne de văzut dacă va fi alesul celor din Ucraina și dacă o să accepte propunerea, ori va primi o ofertă de nerefuzat din partea lui Ioan Varga pentru a veni la CFR Cluj și a-l înlocui pe Daniel Pancu. De altfel, Iordănescu a mai lucrat în trecut la gruparea din Gruia și a avut rezultate bune, ceea ce-l face un candidat serios pentru a prelua formația vișinie.