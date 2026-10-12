Edi Iordănescu, drumul de la tineretul Stelei la postul de selecţioner al României la Euro 2024: „Dă-o naibii, du-te la Liga 2 undeva!”

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Edi Iordănescu este ultimul antrenor care a reuşit o performanţă majoră cu naţionala României. , iar acolo a reuşit să încheie pe primul loc într-o grupă cu Belgia, Slovacia şi Ucraina. Parcursul „tricolorilor” s-a oprit în optimile de finală, după 0-3 cu Olanda.

Edi Iordănescu, drumul de la tineretul Stelei la postul de selecţioner

Marcel Puşcaş a vorbit despre cariera lui Edi Iordănescu. Fiul lui Anghel Iordănescu a început, evident, la Steaua, dar fostul preşedinte al clubului a spus că a stat prea mult timp la tineret şi a dezvăluit două episoade cu „Tata Puiu” şi Edi:

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„La un moment dat, Edi Iordănescu era la tineret. Şi juca Edi al meu doar la tineret, de la 18 la 21 de ani. Dă-o naibii, du-te la Liga 2 undeva. Mi-era jenă să îi spun, era băiatul lui nea Puiu. Dar l-am sunat până la urmă: „Nea Puiu, dacă vrei, îl mai ţin 10 ani, dacă mai stau atât aici”. Mi-a dat dreptate. Şi i-am dat drumul, s-a dus la Liga 2.

A doua chestie. Când eram în Comisia Tehnică a FRF s-a pus problema unei propuneri ca selecţioner la U21. Nea Puiu era preşedintele Comisiei, eu vicepreşedinte. El a spus: „Nu, nu, Marcele. nu Edi”. Deci a doua oară când nu l-a lăsat pe fiul lui. De ce n-ai vrea să fii selecţioner U21? Dacă ai acest post în Germania sau în Spania mai ai un pas şi eşti selecţioner la prima echipă. U21 e un fel de rampă de lansare a antrenorilor. Nea Puiu a fost realist. Şi uite că venind din fotbalul de jos, a antrenat şi la copii, a antrenat şi la Liga 3, la Liga 2 şi la Liga 1 a ajuns. A luat şi titlul. A ajuns şi selecţioner şi a rămas în istorie ca selecţioner cu o calificare”, a povestit Marcel Puşcaş.

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Edi Iordănescu, la naţionala Bulgariei? „De ce nu?”

, de asemenea cu mari probleme în ultimii ani. Marcel Puşcaş nu vede nicio problemă în ceea ce priveşte posibilitatea ca Edi Iordănescu să preia naţionala Bulgariei:

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„De ce nu? Bulgaria sunt în situaţia noastră, poate chiar mai rău. L-aş vedea la multe echipe din Europa. Mie îmi place foarte mult şi Isăilă. L-am cunoscut în Federaţia, l-am văzut ca jucător. Este un antrenor argumentat. El a consturit naţionala U21 şi a venit Rădoi şi a dus echipa în acea semifinală din 2019. Problema antrenorilor români este la copii şi juniori”, a spus Marcel Puşcaş la FANATIK SUPERLIGA.