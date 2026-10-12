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Edi Iordănescu, drumul de la tineretul Stelei la postul de selecţioner al României la Euro 2024: „Dă-o naibii, du-te la Liga 2 undeva!”

Marian Popovici
12.10.2026 | 07:00
Edi Iordanescu drumul de la tineretul Stelei la postul de selectioner al Romaniei la Euro 2024 Dao naibii dute la Liga 2 undeva
EXCLUSIV FANATIK
Edi Iordănescu, drumul de la tineretul Stelei la postul de selecţioner al României la Euro 2024: "Dă-o naibii, du-te la Liga 2 undeva!". Sursa: colaj Fanatik
Edi Iordănescu a avut de parcurs un drum lung de la cariera de jucător în care nu a strălucit la cea de antrenor. Cum a reuşit să intre în istoria fotbalului românesc ca selecţioner care a calificat echipa la Euro 2024.
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Edi Iordănescu este ultimul antrenor care a reuşit o performanţă majoră cu naţionala României. A reuşit să califice echipa la Euro 2024, iar acolo a reuşit să încheie pe primul loc într-o grupă cu Belgia, Slovacia şi Ucraina. Parcursul „tricolorilor” s-a oprit în optimile de finală, după 0-3 cu Olanda.

Edi Iordănescu, drumul de la tineretul Stelei la postul de selecţioner

Marcel Puşcaş a vorbit despre cariera lui Edi Iordănescu. Fiul lui Anghel Iordănescu a început, evident, la Steaua, dar fostul preşedinte al clubului a spus că a stat prea mult timp la tineret şi a dezvăluit două episoade cu „Tata Puiu” şi Edi:

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La un moment dat, Edi Iordănescu era la tineret. Şi juca Edi al meu doar la tineret, de la 18 la 21 de ani. Dă-o naibii, du-te la Liga 2 undeva. Mi-era jenă să îi spun, era băiatul lui nea Puiu. Dar l-am sunat până la urmă: „Nea Puiu, dacă vrei, îl mai ţin 10 ani, dacă mai stau atât aici”. Mi-a dat dreptate. Şi i-am dat drumul, s-a dus la Liga 2.

A doua chestie. Când eram în Comisia Tehnică a FRF s-a pus problema unei propuneri ca selecţioner la U21. Nea Puiu era preşedintele Comisiei, eu vicepreşedinte. El a spus: „Nu, nu, Marcele. nu Edi”. Deci a doua oară când nu l-a lăsat pe fiul lui. De ce n-ai vrea să fii selecţioner U21? Dacă ai acest post în Germania sau în Spania mai ai un pas şi eşti selecţioner la prima echipă. U21 e un fel de rampă de lansare a antrenorilor. Nea Puiu a fost realist. Şi uite că venind din fotbalul de jos, a antrenat şi la copii, a antrenat şi la Liga 3, la Liga 2 şi la Liga 1 a ajuns. A luat şi titlul. A ajuns şi selecţioner şi a rămas în istorie ca selecţioner cu o calificare”, a povestit Marcel Puşcaş.

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Edi Iordănescu, la naţionala Bulgariei? „De ce nu?”

Fostul selecţioner al României este dorit pe banca naţionalei bulgare, de asemenea cu mari probleme în ultimii ani. Marcel Puşcaş nu vede nicio problemă în ceea ce priveşte posibilitatea ca Edi Iordănescu să preia naţionala Bulgariei:

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„De ce nu? Bulgaria sunt în situaţia noastră, poate chiar mai rău. L-aş vedea la multe echipe din Europa. Mie îmi place foarte mult şi Isăilă. L-am cunoscut în Federaţia, l-am văzut ca jucător. Este un antrenor argumentat. El a consturit naţionala U21 şi a venit Rădoi şi a dus echipa în acea semifinală din 2019. Problema antrenorilor români este la copii şi juniori”, a spus Marcel Puşcaş la FANATIK SUPERLIGA.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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