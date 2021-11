Edi Iordănescu, după a 7-a victorie consecutivă la FCSB: “Sunt un antrenor dificil doar pentru cei care nu îmi împărtășesc principiile”

FCSB a câștigat cu 1-0 confruntarea cu Farul Constanța și a ajuns la șapte victorii consecutive în Liga 1. Roș-albaștrii urcă pe locul doi în clasament, la șase puncte de liderul CFR Cluj.

Edi Iordănescu, după a 7-a victorie consecutivă la FCSB: “A fost o victorie de necontestat”

a declarat la finalul confruntării că este mulțumit de prestația elevilor săi. Antrenorul FCSB a reiterat faptul că jucătorii trebuie să confirme și este vremea ca roș-albaștrii să câștige din nou titlul:

“Avem șapte victorii în campionat și una în Cupă. Subliniez și asta… glumesc. Păstrăm linia asta, care este utilă. A fost o victorie de necontestat, echipa a alergat foarte mult, jucătorii s-au sacrificat.

În defensivă am fost foarte buni, am avut momente bune cu mingea. Am avut șansa să închidem meciul. În prima repriză, Tavi Popescu putea să îi paseze în fața porții lui Tănase și repriza secundă am avut două-trei șanse mari.

“Sunt un antrenor dificil doar pentru cei care nu îmi împărtășesc principiile”

Arătăm bine. Din punctul meu de vedere, două șuturi pe poartă nu sunt puține în contextul de azi. Sunt mulțumit. Am venit după patru zile, peste trei zile avem un alt joc. La meciul cu Argeș am avut jucători care au venit după o pauză de 2-3 săptămâni.

Sunt un antrenor dificil doar pentru cei care nu îmi împărtășesc principiile. Dar aici, chimia dintre mine și jucători este totală. Muncim, încercăm să fim responsabili, maturi, mai puțin copii în gândire.

“Sunt jucători fantastici, cu mult potențial, dar trebuie să confirmăm”

Aici a fost mereu talent. Sunt jucători fantastici, cu mult potențial, dar trebuie să confirmăm. Și să confirmăm înseamnă titlul și apoi cupele europene. Un parcurs foarte lung.

a venit după o pauză foarte lungă. A jucat acum patru zile, era greu să îi cerem același efort după patru zile. L-am dorit enorm, are maturitatea necesară să înțeleagă situația. Este un jucător care ne va ajuta foarte mult.

“Pe Keșeru nu l-am simțit bine când a aflat că nu a fost convocat la echipa națională”

Toată lumea este în slujba echipei și își așteaptă momentul. Pe Keșeru nu l-am simțit bine când a aflat că nu a fost convocat la echipa națională. Mai sunt alți 3-4 jucători care pot în orice moment să ajute naționala.

Când nu sunt, încerc să îi reechilibrez. Nu vreau să spun mai multe, nu ar fi fair-play față de Mirel. Trebuie să susținem echipa națională, dar el are această responsabilitate a rezultatelor”, a spus Edi Iordănescu.

FCSB va întâlni FC Voluntari, în ultima etapă din turul sezonului regulat. Meciul este programat duminică, de la ora 21:30.