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Naționala României a început campania din Nations League cu un eșec. Suedia a învins cu 2-1 în meciul de vineri seară contra „tricolorilor”, iar reacțiile în urma acestui rezultat au curs. Edi Iordănescu, fostul selecționer al României, a vorbit în direct la FANATIK SUPERLIGA despre prestația reprezentativei noastre.

Reacția lui Edi Iordănescu după Suedia – România 2-1. Pariul lansat pentru retur

în primul meci din Nations League. Meciul de vineri seară a însemnat prima partidă oficială din cel de-al doilea mandat al lui Gică Hagi pe banca „tricolorilor”. Despre acest rezultat a vorbit și Edi Iordănescu, cel care . Fostul selecționer al României a pariat în direct pe faptul că România își va lua revanșa la returul de la București, având mare încredere în Hagi și elevii săi.

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„Am așteptat cu entuziasm și încredere jocul. O să mă opresc la 2-3 motive, nu intru în detalii. Am încredere în grupul de jucători, am lucrat și eu cu 90% dintre ei, îi cunosc. Sunt jucători cu potențial, dar și jucători care au demonstrat. Dar potențialul nu funcționează în fiecare context. Sunt sigur că Gică poate face echipa să funcționeze, să producă eficiență. Al doilea motiv este Gică, pe care îl cunosc și am foarte mare încredere în el. Cunoaște atât de bine fotbalul românesc, sunt mulți cu care a lucrat, cunoaște și minusurile, cunoaște tot. Sunt sigur că are un plan și știe ce are de făcut. Am mare încredere în munca pe care o face și o va face.

Și Suedia în sine… este o echipă cu calitate, clar. Are valoare, forță ofensivă, dar are și foarte multe vulnerabilități. O vom reîntâlni la București. Pariez public că noi la București nu pierdem și chiar vom câștiga. Uitați-vă la trecutul apropiat, la campania lor de Mondial. În preliminarii au terminat pe ultimul loc cu două puncte. Cred că nu am gestionat bine anumite momente și cred că puteam mai mult!”, a spus inițial Edi Iordănescu.

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Ce a sesizat Edi Iordănescu la echipa Suediei comparativ cu cea a României

Tehnicianul român și-a continuat discursul și a scos în evidență capitolele pe care Suedia a știut să le speculeze mai bine decât echipa noastră. Edi Iordănescu consideră că adversarul putea fi combătut, subliniind faptul că nordicii ne-au permis jocul ofensiv. „Diferența nu a fost că ne-a dominat Suedia categoric, ci că a interpretat mai bine momentele decisive. Noi am avut perioade bune de joc. Am plătit cu două secvențe gestionate greșit. A doua repriză nu am mai contat ofensiv. Însă Suedia e vulnerabilă, și asta trebuie să ne dea de gândit pentru al doilea meci. O echipă care nu a făcut pressing, ne-a lăsat să ieșim cu mingea. O echipă permisivă, puteam să mai marcăm cu curaj și persistență”, a mai spus fostul selecționer al României.

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Edi Iordănescu a vorbit despre tactica lui Gică Hagi

Gică Hagi a aliniat pe teren un prim „11” bazat pe formula 3-4-1-2. Edi Iordănescu a comentat tactica aleasă de actualul selecționer și consideră că „Regele” a avut și are în continuare un plan bine definit în minte, dar momentele de naivitate din defensivă au costat echipa. „Nu vreau să comentez alegerile lui Gică, am fost acolo și știu cum e. El este cel care analizează și gândește planul tactic. Formula lui a avut logică. Gică a vrut superioritate și pe linia de fund, în plan defensiv, dar și pe plan ofensiv. Ca suporter, m-a mulțumit prima repriză, chiar dacă am început cu emoții. Am avut momente bune, dar rămânem cu un regret. Puțini naivi, din păcate. Am primit două goluri când jocul lor nu părea neapărat amenințător. Am egalat, dar după iar a fost o naivitate și am încasat gol. Eu rămân pozitiv. Nu putem spune că nu au meritat, dar și noi puteam mai mult.

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Am încredere în ce urmează, în munca lui Gică Hagi. Avem nevoie de rezultate, dar asta este provocarea lui Gică Hagi… să găsească formula. Căutările sale trebuie să aibă un final cât mai repede. Nu îi dau eu sfaturi, el știe cel mai bine. Eu vorbesc ca suporter. Trebuie să îi dăm încredere ca să poată să își ducă munca la final cu rezultatele pe care le așteptăm toți. Meciul cu Bosnia trebuie câștigat neapărat și putem să îl câștigăm. Nu în ultimul rând, avem și o datorie morală, pentru că știm ce am pățit cu Bosnia în campania pentru Mondial și trebuie să ne luăm revanșa. Iar trei puncte cu Bosnia ar reechilibra un pic. Nu în ultimul rând, cred că e un rezultat bun ce s-a întâmplat în Polonia, pentru că celelalte două echipe rămân cu câte un punct”, a mai spus Edi Iordănescu.

Cum a comentat Edi Iordănescu atacul ales de Gică Hagi pentru meciul contra Suediei

Edi Iordănescu a fost întrebat și despre variantele alese de Gică Hagi în compartimentul ofensiv, unde cea mai mare absență a fost cea a lui Ianis Stoica, după ce nu a prin convocarea pentru această acțiune. Iordănescu Jr. a spus cum a gândit Gică Hagi acest meci din punct de vedere al atacului și a subliniat că Daniel Bîrligea ar fi fost varianta mai potrivită în duelul cu fundașii suedezi.

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„În primul rând am încercat să înțeleg abordarea de la începutul jocului și m-am gândit că poate Gică, știind că fundașii centrali ai suedezilor sunt masivi, sunt puternici, dar sunt și destul de lenți, s-a gândit la niște atacanți mai mobili, indiferent că au fost în anumite momente unu plus doi sau doi plus unu, mă refer la linia noastră de atac și ce a fost în spatele ei, că am jucat cu Ianis în spatele celor doi sau că cei doi s-au mai mișcat și la un moment dat cobora și Man și eram doi în spate la Louis Munteanu. Contează mai puțin. Contează că toți erau atacanți mobili, atacanți dinamici, dar noi nu vorbim despre atacanți clasici de careu, de reper.

Aceștia sunt jucători care au nevoie de mobilitate, de spațiu, de libertate, de ieșit din poziție pentru a deveni periculoși. Și mă gândesc și la Mihăilă. Noi nu am avut o soluție de careu. Adică în cazul în care, și s-a întâmplat asta, adversarul te conduce și ai nevoie să marchezi, ai nevoie de un atacant, de un pivot clasic, de un jucător de careu, un jucător care să poată să anticipeze bine centrările, mingile în careu, să aibă putere, să aibă joc de cap. Toți cei care tu îi pronunțai mai devreme (n.r. – Ianis Stoica și Daniel Bîrligea) nu erau jucători de careu, nu erau jucători care să aibă execuții de cap. Luăm și cazul Tănase. Tănase a jucat foarte mult atacant și în România. E un jucător foarte inteligent, un jucător cu eficiență, un jucător care eu mereu l-am admirat. Dar nici Tănase nu este un jucător exclusiv de careu, e un 9 fals. Eu nu l-am considerat niciodată un atacant clasic, pentru că nu are jocul de cap care să-l recomande ca un atacant clasic.

Eu am spus înainte de meci că Gică știe cel mai bine. Gică știe planul tactic. Gică analizează. Gică știe cum gândește jocul. Jocul nu îl gândești doar pentru cum începi, ci ce se poate întâmpla pe parcurs. Și sigur că el asta face și simulează fel și fel de scenarii care se pot întâmpla, de la cele clasice, elementare, că conducem sau suntem conduși sau ne avantajează sau nu scorul, momentele până la cele profunde de tactică, de organizare. Bîrligea, am spus înainte de meci, am spus chiar public că a fost printre cei care, pe mine, m-a surprins un pic că nu a fost, pentru că e o soluție de careu printre puținele pe care noi le aveam în lotul lărgit în acest moment. Aveam nevoie de un atacant clasic de careu pentru finalul jocului, pentru că mingile alea care le aduceam în treimea adversă și care încercam să le introducem în careu trebuia să aibă la adresă pe cineva care să poată să le gestioneze”, a mai spus Edi Iordănescu la FANATIK SUPERLIGA.

Următorul meci pe care reprezentativa noastră îl va disputa este programat luni, 28 septembrie, ora 21:45, contra Bosnia-Herțegovina. Bosniacii ne-au învins cu 3-1 la ultimul duel direct, în preliminariile CM 2026.