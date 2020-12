Edi Iordănescu după triumful din derby: “Am muncit, am alergat, am știut să suferim”

Edi Iordănescu a declarat la finalul derby-ului câștigat de către formația sa că aceștia au știut să se motiveze pentru meciul cu FCSB și să se sacrifice pe teren pentru a obține victoria.

CFR Cluj a învins-o pe FCSB cu scorul de 2-0, reușind astfel să oprească seria de invincibilate de 7 meciuri a roș-albaștrilor.

Golurile partidei au fost marcate de clujeni de către Ciprian Deac 35′ din penalty și Valentin Costache 73′.

Edi Iordănescu după triumful cu FCSB: “Am muncit, am alergat, am știut să suferim”

“În primul rând cred că mă cunoașteți, îmi place un fotbal pozitiv, din păcate au fost multe momente în care nu am putut să facem acest lucru. Suntem obosiți, consumați, și n-am avut aceeași energie pe care adversarul nostru a avut-o. Cu atât mai mare este meritul echipei. Am muncit, am alergat, am știut să suferim. Repriza a doua fiind cu 6 cartonașe galbene n-am mai riscat, am încercat să speculăm tranziția.

E o victorie mare, nu m-a interesat partea estetică. Echipa a demonstrat valoare și caracter. Înainte de meci exact asta am avertizat echipa, erau agitați după meciul de la Berna, m-am temut să nu cădem în capcana asta. Le-am zis să nu comenteze deciziile arbitrului. S-au luat cartonașe pe proteste, am să discut cu ei despre acest lucru.

Nu vreau să comentez arbitrajul, m-am angajat ca în perioada în care sunt aici să mă controlez, a-ți văzut și voi că azi am fost exemplar pe banca tehnică. Am încredere în toți jucătorii, nu vreau să comentez ce a fost, sunt și chestii legate de partea mentală și detalii tehnice”, a declarat Edi Iordănescu la finalul meciului pentru Digisport.

Edi Iordănescu după victoria echipei sale: “Cel mai importante sunt cele 3 puncte”

“Cel mai important sunt cele 3 puncte restul este istorie. În ciuda faptului că îmi place un fotbal echilbrat cu puțină înclinație spre ofensivă, mă bucură acest rezultat de 2-0.

Am avut și un portar în formă mare, dar este meritul tuturor celor din echipă. Avem o noapte să consumăm acest moment, de mâine strângem rândurile, după care avem doar 3 zile să pregătim un alt joc greu.

Este important să gestionăm bine jocul de la Dinamo iar mai apoi să închidem anul cu o victorie la Craiova“, a adăugat tehnicianul lui CFR Cluj.

