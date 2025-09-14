Edi Iordănescu e pe cai mari în Polonia! Prima reacție a antrenorului de la Legia după victoria cu 4-1

Edi Iordănescu, a obținut o victorie importantă cu Legia duminică, în campionat. Ce a spus antrenorul român după succesul cu Radomiak.

Edi Iordănescu, cuvinte mari după Legia – Radomiak 4-1

Situația lui Edi Iordănescu arată mult mai bine acum la Legia, după ce Victoria cu 4-1 în fața lui Radomiak a venit ca o gură mare de oxigen, după înfrângerile cu Wisla Plock (0-1) și Cracovia (1-2).

Tehnicianul a reacționat după rezultatul înregistrat duminică. El a transmis că își felicită întreaga echipă pentru rezultatul obținut, însă a existat un aspect care nu l-a mulțumit. Ce a spus ulterior și despre transferuri.

„Nu ne puteam permite să facem nicio mișcare proastă astăzi”

„Aș dori să-mi felicit jucătorii, întreaga echipă. Toți jucătorii din primul unsprezece, pe cei care au intrat mai târziu și chiar și pe cei care nu au jucat, dar care au fost alături de echipă din toată inima. Cel mai important lucru pentru noi a fost să câștigăm meciul și să obținem puncte. Pentru că eram atât de concentrați pe Europa și pe ajungerea în Conference League, pierdeam puncte în campionat. Și nu ne puteam permite să facem nicio mișcare proastă astăzi.

Meciul părea simplu astăzi, dar l-am făcut simplu. Radomiak este o echipă de calitate. Au jucători foarte rapizi, se apără bine. Dar când greșesc, îi poți pedepsi. Am avut un echilibru bun astăzi. Și sunt foarte fericit că am câștigat și am marcat patru goluri. Am avut niște momente foarte bune. Dar, așa cum am spus, în timpul pauzei internaționale, am avut mulți jucători la echipele naționale și au fost și mulți jucători noi.

„Este un singur lucru care mă deranjează!”

Este un singur lucru care mă deranjează – că am primit un gol în prelungiri. Trebuie să rămânem conectați până în ultimele secunde. Am fi putut avea un scor de 4-0. Am fi putut crea mai multe ocazii și să închidem meciul. Acum avem cinci zile de muncă în față, apoi avem o deplasare foarte grea la una dintre competițiile concurente la Campionatul Poloniei. De aceea trebuie să fim pregătiți.

Am nevoie de timp pentru ca echipa să funcționeze corect, dar trebuie și să producem rezultate în acest timp. Un transfer de atacant? În proporție de 99%, transferurile sunt încheiate. Migouel Alfarela ne-a părăsit. Îl avem pe Nsame, care se luptă cu o accidentare. Avem mulți jucători buni în echipă și cred că clubul a reacționat foarte puternic și a adus multă calitate în lot”, a spus tehnicianul român după meciul câștigat împotriva lui Radomiak.