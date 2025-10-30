Sport

Edi Iordănescu, emoții în Cupa Poloniei! Legia a ajuns în prelungiri după ce a fost condusă

Edi Iordănescu are emoții în Cupa Poloniei. Legia Varșovia a ajuns în reprizele de prelungiri după ce a fost condusă de Pogon Szczecin.
Iulian Stoica
31.10.2025 | 00:00
După o perioadă destul de nefastă pentru Legia, Edi Iordănescu nu a scăpat total de emoții. În meciul disputat în Cupa Poloniei formația din Varșovia a fost condusă, iar un gol marcat pe final de jucătorii românului au dus duelul în prelungiri.

Edi Iordănescu, emoții în Cupa Poloniei

Formația antrenată de Edi Iordănescu, Legia Varșovia, o întâlnește pe Pogon Szczecin în șaisprezecimile de finală din Cupa Poloniei. Duelul nu este unul facil, iar acest lucru a fost demonstrat în teren.

După o primă repriză fără goluri, echipa pregătită de Edi Iordănescu s-a văzut condusă. Kamil Grosicki, fost jucător la Hull City, Rennes sau West Brom, a reușit să puncteze în minutul 58 al întâlniri.

Cum meciul se apropia de final, emoțiile din tabăra formației din Varșovia creșteau alarmant. Acest lucru s-a schimbat în minutul 77, când Kamil Piatkowski a restabilit egalitatea pe tabelă.

Meciul a ajuns în prelungiri

Cum scorul era egal după 90 de minute, 1-1, partida urmează să se decidă în prelungiri. Dacă remiza va persista după cele două acte adiționale de câte 15 minute, duelul va fi încheiat la loviturile de departajare.

Cupa Poloniei este unul dintre principalele obiective din contractul lui Edi Iordănescu, Legia Varșovia câștigând acest trofeu în sezonul trecut, motiv pentru care echipa se află în acest moment în cupele europene.

Rămâne de văzut cine se va impune în timpul suplimentar, însă toți suporterii Legiei își doresc calificarea, asta în contextul în care Edi Iordănescu a fost deja la un pas să demisioneze.

Iulian Stoica
