Edi Iordănescu este convins că România poate învinge Turcia! Jucătorii pe care mizează fostul selecționer

Edi Iordănescu a prefațat meciul Turcia – România de la Istanbul de pe 26 martie, semifinala barajului pentru calificarea la Cupa Mondială din vara acestui an, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Fostul selecționer crede că naționala lui Mircea Lucescu are o șansă bună să treacă mai departe, în anumite condiții însă.

De ce crede Edi Iordănescu faptul că România are o șansă la barajul cu Turcia

Fostul antrenor de la Legia Varșovia a admis premisa conform căreia turcii sunt favoriți în această partidă, întrucât jucătorii lor sunt mai bine cotați în prezent decât „tricolorii”, deci implicit sunt mai valoroși, cel puțin pe hârtie. Fiul lui Anghel Iordănescu a prezentat însă și câteva argumente în favoarea naționalei țării noastre în perspectiva acestui duel.

„Ca argumente în favoarea noastră: în primul rând, istoria ne-a demonstrat că ne-a convenit și ne-am simțit confortabil în postura de outsider. Lumea ne consideră outsideri și probabil că, cel puțin până la fluierul de început, asta suntem. Este, practic, zona noastră de confort. Dacă e bine sau rău, e un subiect complex.

Lumea ne dă șanse mai puține și asta ar trebui să ne ambiționeze. Doi: experiența unui European. Acest nucleu de jucători a trecut printr-un turneu final. A produs o calificare fără înfrângere, și de pe primul loc. Contează mult în economia jocului și în plan psihologic.(…) Sunt sigur că echipa nu se va pierde emoțional, nu se va simți copleșită. Băieții au trecut prin astfel de momente și vor ști cum să le gestioneze”, a spus Edi Iordănescu, potrivit

Pe ce jucători mizează Edi Iordănescu la barajul Turcia – România

În analiza sa, fostul selecționer s-a referit inclusiv la forma bună arătată în ultima perioadă de anumiți „tricolori”, cum ar fi , Valentin Mihăilă, Ianis Hagi, Nicolae Stanciu, sau Daniel Bîrligea:

„Forma de moment a jucătorilor. Avem mulți băieți care traversează o perioadă bună: Man marchează, Mihăilă marchează, Ianis Hagi a înscris recent, Nicu Stanciu la fel, Răzvan Marin marchează și joacă constant. Jucătorii de la mijloc în sus traversează o perioadă bună. Chiar și Bîrligea – să nu ne lăsăm influențați de ultimul joc! – a marcat și este important în campionatul nostru.

Deci forma sportivă este bună pentru noi. Și nu în ultimul rând… Experiența domnului Lucescu, care știe cum să gestioneze astfel de momente, cum să pregătească asemenea jocuri, cunoaște foarte bine fotbalul din Turcia și mulți dintre jucătorii naționalei lor”.