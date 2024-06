Edi Iordănescu, explicații după rușinea cu Liechtenstein! Cum motivează dezastrul României: ”Să verse supărarea asupra mea”

”Tricolorii” au dominat autoritar , însă nu au reușit să înscrie și astfel s-a terminat cu un neașteptat 0-0 în fața unui adversar mai mult decât modest.

Edi Iordănescu a cerut susținere după remiza cu Liechtenstein

La finalul meciului amical România – Liechtenstein 0-0, selecționerul Edi Iordănescu a recunoscut că rezultatul este unul dezamăgitor, însă speră ca toate ocaziile ratate să se răzbune la turneul final din Germania.

”Eu mulțumesc suporterilor că au fost alături de națională și îmi prezint regretul în numele meu și al echipei. Le cer să verse supărarea asupra mea și să susțină echipa. Au fost multe lucruri bune, dar ne-a lipsit calitatea în fața porții.

Nu ne face cinste, dar trebuie să învățăm. Am vrut să uniformizăm minutele, ne-a ieșit. Am avut 20 de faze fixe, așa se poate debloca un astfel de meci. Am avut multe situații pe care trebuia să le tratăm diferit.

Am adus mingea până în 60 de metri, dar ne-a lipsit golul, așa cum ne-a lipsit și cu Bulgaria. Sperăm că șansa o să vină când o să avem nevoie mai mare. Am vrut să câștigăm pentru moralul echipei, să marcăm cât de mult.

Am atenționat că dacă nu marcăm repede adversarul prinde curaj. E o seară care nu ne bucură, dar nu avem timp de regrete. Să nu uităm că aceiași băieți au adus rezultate. Vrem să ne asigurăm că nu sunt probleme medicale, apoi vom anunța lotul final. Ce nu ne-a intrat în aceste 2 jocuri, sperăm să ne intre în Germania”, a declarat Iordănescu jr.

Lipsă de inspirație sau de valoare?

Suporterii prezenți pe stadionul Steaua au fost dezamăgiți de prestația echipei naționale a României și . Din informațiile FANATIK, elevii lui Edi Iordănescu au mers să le arunce câteva mingi, dar spectatorii au început să fluiere și să înjure, astfel că ”tricolorii” au făcut cale întoarsă.

În fața a peste 25.000 de spectatori, reprezentativa României spera la o victorie la scor prin care să plece cu un moral ridicat în Germania. Din nefericire, înaintea de turneul final.

”Tricolorii” vor debuta la EURO 2024 cu un meci împotriva Ucrainei, pe 17 iunie, la Munchen, iar apoi vor întâlni Belgia, pe 22 iunie, la Koln, și Slovacia, pe 26 iunie, la Frankfurt.