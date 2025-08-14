Edi Iordănescu, explicaţii pentru startul dezastruos de la FCSB: „Factorul mental este decisiv!”

Edi Iordănescu (47 de ani) a încercat să explice startul catastrofal pe care FCSB îl are în acest sezon. Campioana României a fost eliminată din preliminariile Champions League și este pe locul 12 în SuperLiga.
Edi Iordănescu a comentat situația de la FCSB, echipă la care a antrenat în sezonul 2021-2022. Fostul selecționer i-a condus pe roș-albaștri la 12 partide în perioada 18 august – 14 noiembrie 2021.
„Doar ei știu ce au făcut, cum au gestionat pre-sezonul. Eu ce știu e că, cu aceeași conducere, aceeași jucători, aceeași antrenori, au performat, sunt într-un moment greu, dar eu sunt sigur că au toată capacitatea să iasă din el.
Cred că factorul mental e principalul lucru. Mai departe, la cum îi știu de profesioniști, în frunte cu cei doi antrenori, cu Tommy, eu nu cred că ei au neglijat sau au gestionat greșit pre-sezonul.
Doar ei pot să răspundă. Eu știu că acolo există valoare și potențial și pot întoarce totul în favoarea lor”, a declarat Edi Iordănescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.
FCSB a câștigat doar patru meciuri în acest sezon: unul în Supercupă, cu CFR Cluj (2-1), unul în SuperLiga, cu Petrolul (1-0) și două în Europa, cu Inter Club de Escaldes (3-1) și cu Drita (3-2).
Obiectivul imediat al roș-albaștrilor este calificarea în play-off-ul UEFA Europa League, acolo unde îi așteaptă Aberdeen, din Scoția. Până acolo, echipa lui Elias Charalambous trebuie să treacă de returul cu campioana din Kosovo, programat joi, 14 august, de la ora 21:00.
„Nimeni nu se aștepta, dar hai să fim alături de ei. E important să intre într-o grupă europeană. După care, în competiția internă, au tot timpul să recupereze teren. Sistemul competițional îi ajută, cu play-off, play-out. Și atunci au tot timpul”, a adăugat antrenorul celor de la Legia Varșovia.