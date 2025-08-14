Edi Iordănescu, explicaţii pentru startul dezastruos de la FCSB: „Factorul mental este decisiv!”

Edi Iordănescu (47 de ani) a încercat să explice startul catastrofal pe care FCSB îl are în acest sezon. Campioana României a fost eliminată din preliminariile Champions League și este pe locul 12 în SuperLiga.

Edi Iordănescu, despre startul prost de sezon pe care îl are FCSB

Edi Iordănescu a comentat situația de la FCSB, echipă la care a antrenat în sezonul 2021-2022. Fostul selecționer i-a condus pe roș-albaștri la 12 partide în perioada 18 august – 14 noiembrie 2021.

„Doar ei știu ce au făcut, cum au gestionat pre-sezonul. Eu ce știu e că, cu aceeași conducere, aceeași jucători, aceeași antrenori, au performat, sunt într-un moment greu, dar eu sunt sigur că au toată capacitatea să iasă din el.

Cred că factorul mental e principalul lucru. Mai departe, la cum îi știu de profesioniști, în frunte cu cei doi antrenori, cu Tommy, eu nu cred că ei au neglijat sau au gestionat greșit pre-sezonul.

Doar ei pot să răspundă. Eu știu că acolo există valoare și potențial și pot întoarce totul în favoarea lor”, a declarat Edi Iordănescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Au tot timpul să recupereze teren”

FCSB a câștigat doar patru meciuri în acest sezon: unul în Supercupă, cu CFR Cluj (2-1), unul în SuperLiga, cu Petrolul (1-0) și două în Europa, cu Inter Club de Escaldes (3-1) și cu .

Obiectivul imediat al roș-albaștrilor este calificarea în play-off-ul UEFA Europa League, . Până acolo, echipa lui Elias Charalambous trebuie să treacă de returul cu campioana din Kosovo, programat joi, 14 august, de la ora 21:00.

„Nimeni nu se aștepta, dar hai să fim alături de ei. E important să intre într-o grupă europeană. După care, în competiția internă, au tot timpul să recupereze teren. Sistemul competițional îi ajută, cu play-off, play-out. Și atunci au tot timpul”, a adăugat antrenorul celor de la Legia Varșovia.