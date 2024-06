Edi Iordănescu, explozie de bucurie după ce a calificat România în optimile EURO 2024. Replică dură la acuzațiile de blat: „Să-și ceară scuze!”

Edi Iordănescu, primul selecționer care ne-a calificat după o pauză de opt ani la un turneu final, a obținut o nouă performanță istorică. Cu el pe bancă,

Edi Iordănescu, explozie de fericire după Slovacia – România 1-1. Selecționerul ne-a calificat în optimi la Euro 2024!

România revine după 24 de ani în fazele eliminatorii ale unui turneu final. Cu Edi Iordănescu selecționer, „tricolorii” s-au calificat în optimile Euro 2024, acolo unde

La finalul partidei cu Slovacia, antrenorul în vârstă de 46 de ani și-a găsit cu greu cuvintele. Tehnicianul a fost în culmea fericirii, iar primul lucru pe care a vrut să îl facă a fost să le mulțumească tuturor celor care au încurajat echipa națională. Pe Deutsche Bank Park, din Frankfurt, „tricolorii” au fost susținuți de peste 30.000 de suporteri.

„Eu încep prin a face o reverență suporterilor echipei naționale. De aici, de acasă, de pretutindeni. Ce am trăit aici, zilele astea, în aceste jocuri și astăzi, bineînțeles, cred că trăiești o dată în viață. Atâta căldură, suport, sprijin.

Cred că în istoria echipei naționale fanii nu au fost atât de aproape și atât de implicați. De acolo vine cea mai mare presiune, că nu vrem să-i dezamăgim. Cred că trebuie să fie mândri toți”, a declarat Edi Iordănescu, conform

Selecționerul României, cuvinte grele la conferința de presă: „E rușinos! Au aruncat tot acel gunoi nu numai către noi, dar și către susținătorii noștri”

La conferința de presă de la finalul meciului cu Slovacia, Edi Iordănescu a avut câteva cuvinte dure pentru cei care „Aproape tot stadionul era în galben, ne-au urmărit suporterii peste tot: la gară, la hotel.

E ceva formidabil și îmi doresc sa continue cât mai mult! România si-a regăsit spiritul și nu are voie sa îl mai piardă. Nici Generația de Aur nu s-a bucurat de o asemenea susținere! Au fost patru meciuri în acest an în care am fost conduși și am revenit. Am refuzat să pierdem. Câștigăm cu inimă, cu inteligență.

(n.r. – despre titularizarea lui Ianis Hagi) L-am ales pe Ianis pentru că am încredere în el. El nu a avut ritm la club și a trebuit să-l integram treptat.

(n.r. – despre adversara din optimi) Slovenia a făcut egal cu Anglia și îl cunosc pe antrenorul Kek, pe care l-am întâlnit la nivel de cluburi. Nu îmi doresc un adversar anume.

Mi-a fost teamă de istoricul nostru cu meciurile jucate la trei, patru zile. Mai ales vă Slovacia a avut o zi în plus de odihnă.

(n.r. – despre acuzațiile de blat) Unii oameni ar trebui sa prezinte scuze pentru ceea ce au spus despre noi! E rușinos! Au aruncat tot acel gunoi nu numai către noi, dar și către susținătorii noștri. Am arătat că avem caracter”, a spus selecționerul României.

Coincidență sau nu, calificarea României în optimile Campionatului European a fost obținută chiar pe proclamată prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998. Echipa naţională a României a mai trecut de grupele turneului final continental o singură dată până acum, în 2000, când a înregistrat şi cea mai bună performanţă, ajungând în sferturile de finală.

La ediţiile din 1984, 1996, 2008, 2016 şi 2020, „tricolorii” s-au oprit în grupe. La restul edițiilor de Euro, echipa noastră națională nu s-a calificat.