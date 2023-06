Edi Iordănescu, mulțumit după Elveția – România 2-2: „Toți am fost o familie mare! Mihăilă a dat golul doi cu ruptură musculară”

Selecționerul României și-a lăudat jucătorii pentru felul în care au luptat și pentru că au crezut până în ultimul moment că pot să obțină un rezultat pozitiv la Lucerna, în condițiile în care elvețienii au ratat numeroase ocazii importante.

Edi Iordănescu exultă după Elveția – România

Edi Iordănescu exultă după remiza obținută pe final de , Valentin Mihăilă fiind „eroul” „tricolorilor”, cu două goluri marcate pe final: „Cine crede până la final, e răsplătit, iar noi am fost răsplătiți azi.

ADVERTISEMENT

În primul rând, trebuie să facem o analiză complexă pentru care n-avem timp. Normal că am încercat să facem densitate, am avut doi fundași centrali consumați în Kosovo.

Au fost mai multe lucruri pentru care am decis această așezare. Am vrut să ne apărăm mai sus, dar adversarul ne-a împins. Am vrut să avem și noi atacuri poziționale”.

ADVERTISEMENT

„Toți am fost o familie mare!”

„Prima repriză nu a fost cum ne-am dorit! Până la urmă contează că echipa a arătat o inimă mare, caracter și că suntem pe drumul cel bun.

Toți am fost o familie mare, iar Mihăilă a dat golul doi cu ruptură musculară. Înseamnă enorm punctul acesta pentru noi”, a .

ADVERTISEMENT

„N-o să luăm din merite Elveției, dar noi am schimbat tactic la pauză și am ieșit mai bine. Ne-au ieșit atacurile pe care le lucraserăm înainte de meci și am marcat două goluri.

Mesajul pe care trebie să-l știe toată lumea e că ne-am adaptat situațiilor. Ne-am adaptat terenului din Kosovo, a fost apoi punctul obținut aici. Am vrut să jucăm fotbal mai mult, dar ne-am adaptat situației și am știut să suferim.

ADVERTISEMENT

Dacă urmează o sărbătoare? Pentru ce? Facem sărbătoare când ne calificăm, momentan sunt doar pași pozitivi. Au trecut patru meciuri, sărbătorile nu-și au rostul”, a spus și Ianis Hagi, la finalul meciului.