Edi Iordănescu știe unde s-a făcut diferența în Belgia – România 2-0: „E foarte greu când iei gol în minutul 2”

Belgia a început extrem de montată partida cu România. Youri Tielemans a marcat după 74 de secunde în poarta lui Florin Niță, cel mai rapid gol al belgienilor din istoria turneelor finale. Edi Iordănescu a recunoscut că „tricolorilor” le-a fost extrem de complicat să revină.

„Mulțumesc echipei, pentru că tot ce a avut mai bun a pus în joc. Am luptat, nu am cedat, am dat tot ce am putut, pentru asta sunt recunoscător. E foarte greu când pleci de la 0-1 în minutul 2 împotriva locului 3 mondial.

Știam că va fi un meci foarte greu, dar îți dă puțin planurile peste cap. Am suferit destul de mult în prima repriză. În repriza a doua am văzut o altă echipă, am văzut o altă preocupare să întoarcem rezultatul. Puteam să marcăm, am avut 3-4 ocazii și vorbeam altfel acum”, a declarat Edi Iordănescu.

Ce l-a supărat pe Edi Iordănescu în Belgia – România 2-0: „A fost o minge gestionată greșit”

Al doilea gol al Belgiei a fost marcat de Kevin De Bruyne. Starul lui Manchester City a câștigat un duel ușor cu Radu Drăgușin și l-a executat pe Florin Niță. Edi Iordănescu a fost nemulțumit de modul în care „tricolorii” au primit al doilea gol.

„Tot timpul e loc de mai mult, dar echipa a dat totul, asta am cerut. Nu pot să fiu supărat. Aceiași băieți au câștigat acum 5 zile împotriva Ucrainei și tot băieții ăștia țin România pe primul loc cu șanse la calificare.

Suntem la mâna noastră. Ai 2-3 situații, dacă nu marchezi este foarte greu. M-a supărat golul 2, a fost o minge de 75 metri gestionată greșit. Vom analiza, provocarea cea mai mare este că trebuie să ne recuperăm, dar avem o zi în minus față de Slovacia. Avem nevoie de un rezultat pozitiv care să ne ducă mai departe”, a mai spus Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu face un ultim apel după Belgia – România 2-0: „Trebuie să strângem rândurile. E momentul adevărului pentru toți”

România joacă meciul decisiv pentru calificarea în „optimi” la EURO 2024 contra Slovaciei, miercuri, 26 iunie, ora 19:00, la Frankfurt. Cu o victorie, „tricolorii” sunt calificați în fazele eliminatorii.

„E o grupă nebună. E un moment important, un moment de răscruce pentru noi toți. E momentul adevărului pentru toată lumea. Am simțit lumea aproape, căldura românilor.

E momentul în care trebuie să strângem rândurile, e momentul susținerii, solidarității. E momentul să ne arătăm atașamentul față de această generație și această generație va răsplăti românii cu o calificare. Vă spun sigur asta”, a fost discursul lui Iordănescu Jr.