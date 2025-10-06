Edi Iordănescu, făcut praf în Polonia după ce Legia a pierdut două meciuri la rând! Se ia în calcul chiar demiterea românului

Cezary Kucharski, fost fotbalist la Legia, dublu campion în Polonia alături de echipa din Varșovia, s-a declarat extrem de pesimist cu privire la șansele lui Edi Iordănescu de a reuși ceva notabil în acest sezon pe banca acestei formații. În plus, fostul atacant polonez a transmis cu această ocazie și că, din informațiile sale, în această pauză competițională prilejuită de meciurile echipelor naționale ar urma să se pună destul de serios problema demiterii fostului selecționer al României.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu ar putea fi demis de Legia, susține un fost fotbalist al echipei din Varșovia

Legia a pierdut ultimele două meciuri jucate, , respectiv 1-3 pe terenul lui Gornik Zabrze în campionat. Echipa lui Edi Iordănescu se află în prezent pe locul 7 în clasamentul din Ekstraklasa, cu 15 puncte acumulate după primele 10 meciuri disputate, la 7 puncte distanță de liderul provizoriu Gorniz, formație care însă are în acest moment un joc în plus, și la 6 puncte de Jagiellonia, gruparea de pe poziția secundă, care are același număr de partide disputate cu Legia.

Clasamentul din Polonia este însă în continuare foarte strâns în partea lui superioară, dar jocul Legiei nu oferă perspective prea încurajatoare pentru viitorul apropiat, cel puțin în viziunea lui Kucharski, cel care a punctat pentru următoarele aspecte:

ADVERTISEMENT

„După ultimele două meciuri, antrenorul Iordănescu și-a subminat propria poziție. Să fiu sincer, sosirea sa și victoria ulterioară în Supercupa Poloniei au generat mult optimism la Varșovia.

Astăzi, nu cred că munca antrenorului va avea succes, având în vedere cum joacă Legia. Nu există un impact pozitiv vizibil. Cred că staff-ul tehnic are o mică bătaie de cap din cauza pauzei internaționale. Există atât presiuni externe, cât și interne pentru a-l concedia pe antrenorul Iordănescu”.

ADVERTISEMENT

Ce i se reproșează lui Edi Iordănescu în Polonia

Fostul fotbalist polonez a continuat în aceeași notă și a punctat și că, în viziunea sa, :

ADVERTISEMENT

„Mulți nu au înțeles decizia antrenorului în meciul cu Samunspor. Zece schimbări au fost o mișcare surprinzătoare. Ar fi fost acceptată dacă Legia ar fi câștigat împotriva lui Górnik. La Zabrze, aceste schimbări nu păreau să aibă sens. Legia a parcurs cu șase kilometri mai puțin decât Górnik.

Ai avut impresia că gazdele erau mai hotărâte să câștige. Aveau un plan de joc. Între timp, echipa lui Iordănescu nu a arătat nicio luptă sau efort real pentru a câștiga meciul. Legia a început să încerce abia când scorul era 0-3. Se temeau de o rușine și mai mare”.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu este criticat și pentru că a dat vina pe arbitraj după ultima înfrângere suferită de Legia

De asemenea, Cezary Kucharski a mai explicat și că faptul că antrenorul român își caută scuze în greșelile de arbitraj comise împotriva echipei sale nu ar avea cum să fie apreciat pe termen mediu și lung la clubul din Varșovia. În plus, a concluzionat și a spus că urmează câteva zile extrem de tensionate la echipă, implicit și pentru

„Cert este că urmează zile fierbinți pentru Legia. Antrenorul român caută un alibi, iar asta nu a fost niciodată un lucru bun pentru clubul din capitală. A vorbi despre erorile de arbitraj s-ar putea să fie pe placul fanilor radicali, dar nu îi va aduce credit antrenorului și nici nu-i va îmbunătăți statutul”, a mai spus fostul atacant al Legiei, conform sursei citate anterior.

S-a găsit deja înlocuitorul ideal pentru Edi Iordănescu la Legia Varșovia

Cezary Kucharski a venit cu varianta reprezentată de sârbul Aleksandar Vukovic, care deține și cetățenia poloneză, cel care a mai antrenat la Legia, în mai multe mandate, iar în prezent este liber de contract:

„Nu văd nicio modalitate de a juca ofensiv. Înțeleg că Legia și-a îmbunătățit pressing-ul și recuperarea mingii, dar încă își creează puține ocazii. Poate că se pune prea mult accent pe altceva în munca lor zilnică și nu funcționează. Legia se chinuie să creeze ocazii de a marca; aceasta este o mare problemă.

Nu voi nega că sunt fan al lui Aleksandar Vuković de ani de zile. Am crezut și încă cred că lipsa de încredere a lui Darek Mioduski a fost o greșeală. Nu există un antrenor mai bun care să se potrivească mai bine scopurilor și obiectivelor Legiei. Are toate calitățile pentru a fi un antrenor pe termen lung. Poate că nu are abilitățile potrivite de lobby.

Vuković a câștigat încrederea și, dacă s-ar întâmpla vreodată asta, proprietarul Legiei ar avea mult mai multe performanțe la activ”.