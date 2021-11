Fanii FCSB, de partea lui Edi Iordănescu: “Dacă Gigi Becali vrea spectacol, să îi aducă pe Messi și Ronaldo”

Prin vocea liderului Gheorghe Mustață, fanii de la Peluza Sud – singura facțiune rămasă alături de FCSB – în disputa cu Gigi Becali. Ba chiar i-au transmis un mesaj ferm patronului: campionatul intern nu poate fi câștigat cu un joc spectaculos.

Într-un comunicat publicat, târziu în noapte, pe contul său de Facebook, tehnicianul a anunțat că nu va pleca de la echipă decât în momentul în care va fi demis și i se vor achita cei 500.000 de euro stipulați în contract. De la instalarea sa, vicecampioana are nu mai puțin de 8 meciuri consecutive fără înfrângere și se află pe locul al doilea în clasament, la 8 puncte în spatele liderului CFR Cluj.

Ultrașii FCSB îl susțin în continuare pe Edi Iordănescu

„Reacția noastră a suporterilor este una singură: Edi să nu plece. A fost o postare a lui Edi, aseară, pe care am văzut-o și eu. Dar dacă el pleacă, nu mai acceptăm alt antrenor la FCSB. Îl vom contesta, evident.

Eu sunt de acord cu spectacolul, dar să îi aducem pe Messi și Ronaldo. Liga 1 nu este un campionat de spectacol, ci de rezultate. De șase ani am făcut numai spectacol și nu ne-am ales cu nimic.

Ce, CFR Cluj face spectacol? 1-0 și la revedere, trei puncte, campionat luat. Dacă Gigi Becali vrea spectacol, să-i aducă pe Ronaldo, pe Messi, pe Neymar și atunci o să aibă spectacol.

Noi ne dorim foarte mult ca domnul Gigi Becali să înțeleagă, să-l lase pe Edi să-și facă treaba în continuare. Domnul Becali spune că jocul nu e spectaculos, dar trebuie să țină cont și de faptul că Edi nu a avut toți jucătorii la dispoziție.

Eu știu foarte bine, am fost acolo, am văzut jucători în carantină, jucători accidentați, plus 6-7 jucători care au fost luați la lotul național”, a declarat Gheorghe Mustață la .

„Dacă luăm campionatul, poți să vinzi jucători pe ce preț vrei”

În încercarea de a-l convinge , liderul Peluzei Nord l-a asigurat pe Gigi Becali că va avea nenumărate satisfacții dacă echipa sa va reuși să câștige campionatul, inclusiv în plan financiar. Potrivit spuselor sale, jucătorii vor putea fi vânduți mult mai ușor cluburilor din străinătate, în schimbul unor sume uriașe.

„Dacă pleacă Edi, singurul antrenor pe care îl mai acceptăm este domnul Gigi Becali, antrenorul secolului. Să vină să antreneze echipa și atunci o să știm că nu mai există niciun alt antrenor.

Dacă tot a adus un antrenor, să-l lase să-și termine contractul și la final să tragă linie. Dar dacă Edi are contract și dorește să rămână la echipă, pentru noi, pentru jucători – a format acolo un grup extraordinar, a înlăturat bisericuțele din vestiar, toți jucătorii sunt entuziasmați că au în spatele lor un antrenor care decide – acum de ce să stricăm atmosfera la club?

Dacă cineva îi bagă în cap, că domnul Becali e foarte influențabil, nu face deloc bine. Dacă luăm campionatul, poți să vinzi jucători pe ce preț vrei și atunci ai mulțumiri din toate direcțiile.

Edi Iordănescu a transmis acel comunicat, era normal să aibă o reacție, patronul 100% nu-l va da afară și lucrurile vor intra pe făgașul normal. Eu vă garantez că Edi Iordănescu nu va pleca de la FCSB. Nu vin nici Rădoi, nici Dică, astea sunt speculații”, a mai spus Mustață.