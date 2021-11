Edi Iordănescu, sfătuit să plece de la FCSB: „Nicio clauză nu te poate ține pe loc. E cea mai bună idee”

Disputa dintre Gigi Becali și Edi Iordănescu naște o sumedenie de reacții în fotbalul românesc. Fost antrenor al FCSB-ului, Mihai Teja își sfătuiește colegul de breaslă să părăsească echipa.

„Atunci când nu mai ești dorit, cel mai bine este să pleci. E cea mai bună idee”, susține acesta, exprimându-și, totodată, convingerea că o clauză contractuală nu-l poate împiedica pe patron să pună capăt colaborării.

Chiar dacă a obținut șapte victorii consecutive în Liga 1, fiul „Generalului” Anghel Iordănescu a fost criticat în termeni extrem de duri pentru filosofia de joc imprimată elevilor săi, așa că împăcarea pare aproape imposibilă. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că avocații au deja suficiente elemente pentru . Dacă va decide să solicite rezilierea unilaterală, tehnicianul va încasa nu mai puțin de 500.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu e sfătuit să plece de la FCSB

„Nu e ușor la FCSB. Edi avea 7-8 victorii, dar nu știi exact ce a fost acolo, ce au discutat cei doi. Asta e moda românească. Nicio clauză nu te poate ține pe loc.

Nu ai nicio putere. Nu poți să rezolvi nimic. Edi și-ar fi dorit să continue la FCSB și să ia campionatul. Atunci când nu mai ești dorit, chiar dacă îți primești banii, cel mai bine este să pleci. E cea mai bună idee”, a declarat Mihai Teja la .

ADVERTISEMENT

În schimb, și au un mesaj cât se poate de ferm pentru Gigi Becali: să se aștepte la reacții „foarte urâte” din partea lor dacă tehnicianul va fi demis.

„Confirm că Edi este în continuare foarte supărat, afectat de implicarea lui Gigi Becali. Mai știu că Edi nu vrea să plece, dar că asta nu mai depinde de el. Dacă se întâmplă ceea ce nu trebuie să se întâmple, din momentul acela și noi, cei din Peluza Nord, vom avea reacții foarte urâte.

ADVERTISEMENT

Îi transmit domnului Gigi Becali că hotărârea întregii galerii este că în cazul în care Edi va fi împins spre plecare, prin orice mijloace, să nu mai acceptăm un alt antrenor. Edi este antrenorul nostru, unicul! Dacă pleacă, să vină Gigi pe bancă. Să-și asume și să nu mai caute pe altcineva, că nu are pe cine”, a răbufnit liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață.

Gigi Becali rămâne ferm pe poziție: „Fac ceva pe contractul ăla”

Deși este atacat din toate părțile, patronul roș-albaștrilor pare decis să producă o schimbare la nivelul băncii tehnice dacă jocul nu se va îmbunătăți. În prima etapă a returului, Tănase și compania vor da piept cu FC Botoșani. Duelul este programat duminică, 21 noiembrie, imediat după pauza competițională prilejuită de meciurile internaționale.

ADVERTISEMENT

„Dacă joacă echipa așa, la revedere! Dar eu mai am încredere în Edi, pentru că are scuze, după ce s-a întâmplat cu COVID-ul, accidentări, probleme de lot. Eu îi dădeam 500.000 de euro, nu contează pentru mine. Fac ceva pe contractul ăla!

Eu spun ce văd și cu asta basta! Când nu o să mai am încredere, voi plăti clauza și asta e, să am o șansă în play-off. Am fost întrebat și nu am dat înapoi. Am spus că nu joacă echipa, așa este. Am spus că am câștigat 7 meciuri de la Dumnezeu, așa cred eu. N-am spus că sunt nemulțumit de Edi.

ADVERTISEMENT

Răbufnirea a venit de la faptul că l-a schimbat pe Budescu în minutul 66. Eu îl schimbam pe Budescu în minutul 33! Eu nu am niciun naș, nu s-a născut un naș pentru Becali”, a declarat Gigi Becali.