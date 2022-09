Edi Iordănescu, ferm înainte de meciurile României: „Cine nu e dispus să vină pe jos la echipa națională mai bine nu mai vine”

Edi Iordănescu a oferit un amplu interviu Federației Române de Fotbal, în care vorbește atât despre planul pentru ultimele două etape din Nations League, cât și despre încercările pe care le-a avut de înfruntat din momentul venirii pe banca României, dar și despre criteriile de selecție a fotbaliștilor convocați.

Edi Iordănescu are ca principal obiectiv calificarea la EURO 2024

Edi Iordănescu, selecționerul României, a obținut o singură victorie pe banca României, România a pierdut trei din cele patru meciuri din Liga Națiunilor și este aproape de retrogradarea în Liga C.

Totuși, antrenorul „tricolorilor” este optimist și a setat un nou obiectiv pentru naționala de fotbal: . Țelul numărul 1 rămâne calificarea la turneul final (n.r. EURO 2024) . „Este clar pentru toată lumea. Îmi doresc să fie cât mai clar si pentru băieți, dar până acolo este un drum lung și greu.

Mi l-am asumat, din păcate, lucrurile nu au evoluat așa cum ne-am dorit până acum. Dar sunt și lucruri pe care le-am realizat și, ca și target-uri, e clar că ne dorim rezultate solide în această acțiune pentru a ne oferi o posibilitate cât mai bună pentru tragerea la sorți care urmează și în mod cert, încet, încet, definitivarea unui nucleu cu care să abordăm preliminariile pentru EURO”, a declarat Edi Iordănescu, într-un interviu, pentru .

Edi Iordănescu: „De când am început colaborarea cu FRF, m-am lovit de probleme”

, informație transmisă, în exclusivitate, de FANATIK, Edi Iordănescu s-a lovit de mai multe obstacole. Accidentările mai multor internaționali români i-au dat mari bătăi de cap tehnicianului de-a lungul acțiunilor României.

„În primul rând, la o zi, după ce am semnat, am aflat de accidentarea lui Ianis a cărei absență o resimțim din plin. Traversa o perioadă foarte bună. Mai apoi la alte 2-3 zile distanță am aflat de decizia lui Nicușor Stanciu de a semna în China. Jucător, care la fel, ne-a lipsit foarte mult. După care probleme efective la acțiuni. Vă aduceți aminte că am început în februarie cu problemele de pandemie și problemele grave de sănătate pe care le-am avut.

14-15 jucători cu probleme care nu s-au antrenat, nu au intrat în procesul de pregătire. Deși aveam o perioadă foarte importantă pentru a testa a trebuit să ne repriem și să ne adaptăm la situație. După care a venit acțiunea din iunie, au fost probleme cu jucătorii importanți de accidentări. Man care ne-a lipsit, a fost și Mihăilă, Sorescu, Iulică Cristea, care chiar la primul joc, după numai 10 minute s-a accidentat foarte grav.

Au fost probleme pe care le-am resimțit. Sigur, trebuie să găsim rezolvări pentru că de-asta suntem aici, dar nu a fost ușor și mai mult decât atât, mărturisesc faptul că acum, la rece, după o analiză foarte profundă, complexă a acțiunii din iunie, cred că am avut destul de multă neșansă, și la cele 4 jocuri, trei în mod special.

Cum-necum, am reușit să-l câștigăm (n.r. meciul cu Finlanda), dar în Muntenegru a fost un joc neplăcut, inestetic, însă echilibrat și-așa au fost toate jocurile, în care adversara noastră a fost implicată, pe care o studiasem foarte atent și din păcate am greșit și am plătit, a mai spus Edi Iordănescu.

Nicolae Stanciu, departe de naționala României

Antrenorul „tricolorilor” a vorbit și despre absența lui Nicolae Stanciu de la naționala României. Mijlocașul de la Wuhan Three Towns nu a mai evoluat pentru România din noiembrie 2021.

Edi Iordănescu a explicat că înțelegerea cu formația chineză a îngreunat aparițiile lui Stanciu în tricoul României. „Eu am vorbit cu el în mai multe rânduri și cunoșteam foarte bine situația. Și-a asumat faptul că pleacă cu un contract în China foarte avantajos financiar.

Decizia nu-i putea aparține decât lui pentru că pentru mine nu a fost o veste bună. Ba dimpotrivă, însă chiar dacă l-am fi dorit foarte mult în iunie, probleme cu pandemia și restricțiile din China au blocat această posibilitate.

Dacă el venea la echipa națională, la întoarcere trebuia să stea 3 săptămâni în carantină, izolat, după ce el făcuse acest lucru și când a semnat și s-a prezentat la echipă. Ar fi fost o situație foarte complicată și, atunci, din păcate, a trebuit să alegem această cale să ne lipsim de el”, a mai declarat Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu: „Cine nu e dispus să vină pe jos la echipa națională mai bine nu mai vine”

cu care se va deplasa în Finlanda. Acesta a mărturisit criteriile pe care le-a folosit în selecția jucătorilor.

„Îmi doresc să avem continuitate la nivel de selecție. Nu-mi doresc schimbări majore de la o acțiune la alta, din păcate trebuie să ne adaptăm la situațiile pe care băieții le traversează la cluburile unde joacă, la situațiile lor medicale. Reperele sunt clare și criteriile de selecție la fel.

Valoare, formă de moment, și acum, mai mult ca niciodată am mai adăugat un lucru pe care îl consider capital: mentalitatea. Și aici înseamnă dorința cu care se vine, ardoarea, ambiția, devotamentul, capacitatea de a oferi totul pentru echipa națională. Cine nu e dispus să vină pe jos la Echipa Națională mai bine nu mai vine”, a spus antrenorul „tricolorilor”.

fotbaliștii cu care va înfrunta România, a urmat ca Edi Iordănescu să anunțe lotul care va face deplasarea în Finlanda.

FANATIK a anunțat, în exclusivitate, că Tudor Băluță, fotbalistul Farului, va fi convocat de Edi Iordănescu. De asemenea, conform anunțurilor FANATIK, Târnovanu, Cordea, Olaru și Coman sunt fotbaliștii convocați în lotul României de la FCSB.

Lista completă a fotbaliștilor convocați:

PORTARI: Ionuț Radu (Cremonese | Italia, 0/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 0/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 8/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 18/2), Vlad Chiricheș (Cremonese | Italia, 75/0), Adrian Rus (Pisa | Italia, 14/0), Ionuț Nedelcearu (Palermo | Italia, 21/2), Andrei Burcă (CFR Cluj, 12/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 26/2), Mario Camora (CFR Cluj, 8/0);

MIJLOCAȘI: Deian Sorescu (Rakow | Polonia, 7/0), Dennis Man (Parma |Italia, 14/4), Andrei Cordea (FCSB, 2/0), Alexandru Cicâldău (Al-Ittihad Kalba | EAU, 25/3), Daniel Boloca (Frosinone | Italia, 0/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 6/0), Nicolae Păun (Sepsi OSK, 1/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 7/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 41/2), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 54/11), Darius Olaru (FCSB, 6/0), Denis Drăguș (Standard Liege | Belgia, 2/0), Florinel Coman (FCSB, 5/0);

ATACANȚI: George Pușcaș (Genoa | Italia, 30/8), Denis Alibec (Farul Constanța, 25/2), Florin Tănase (Al-Jazira | EAU, 14/1).