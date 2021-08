Edi Iordănescu, gest emoționant după FCSB – Sepsi. Ce a făcut pentru un fan al echipei sale

Chiar dacă a obținut doar , scor 1-1, în fața celor de la Sepsi, Edi Iordănescu se poate lăuda deja cu o performanță care nu e chiar la îndemâna oricui: i-a cucerit pe fanii FCSB-ului.

Asta datorită gestului emoționant făcut pentru un fan cu dizabilități care își dorea o fotografie cu el. Întreaga scenă a fost surprinsă la doar câteva minute după fluierul final al meciului de pe Arena Națională.

Edi Iordănescu, gest superb pentru un suporter al FCSB-ului

Sesizând că bărbatul se dezechilibrase și era cât pe ce să cadă, tehnicianul nu a stat nici măcar o clipă pe gânduri. A sărit în ajutorul și, de îndată ce s-a asigurat că totul este în regulă, i-a îndeplinit dorința ( ).

Peluza Nord i-a promis lui Iordănescu Junior că și s-a ținut de cuvânt. 7.558 de suporteri au fost prezenți, luni seară, în tribunele Arenei Naționale – de trei ori mai mulți în comparație cu precedenta partidă disputată de FCSB pe teren propriu.

Discurs sincer după remiza cu Sepsi: „E mult de muncă, suntem foarte departe”

În altă ordine de idei, chiar dacă și-a lăudat elevii pentru atitudinea arătată în meciul cu Sepsi, noul antrenor nu a ezitat să puncteze aspectele – deloc puține – pe care va trebui să le îmbunătățească în următoarea perioadă.

„Am avut 4 zile la dispoziție să identific anumite lucruri și primele concluzii sunt că avem tare mult de muncă. E o echipă predominant tânără și trebuie să o luăm pas cu pas. E plină competiție și nu pot interveni agresiv.

Trebuie să fim echilibrați, maturi, în frunte cu mine, iar cu răbdare să încercăm să ducem echipa acolo unde îmi doresc. Acum suntem foarte departe. E un dezavantaj major că e plină competiție. Echipa a dorit, a vrut, dar am simțit în multe momente și foarte multă precipitare.

Ei și-au dorit, i-am simțit, din păcate ne-a ieșit prea puțin. De multe ori am avut și eu ca adversar portarul omul meciului. Pentru mine e mai puțin important. Vlad a făcut un joc bun, a fost decisiv la acel penalty.

Se putea întâmpla să fie mai rău. Dar dacă e să fac o analiză scurtă: în prima repriză am avut inițiativa, am încercat, am împins liniile, dar, din păcate, la prima și singura situație a adversarului a ieșit acea fază fixă pe care trebuie să o revăd. În repriza a doua ne-am împărțit momentele, am vrut, am încercat, dar ne-a ieșit prea puțin.

Eu aștept mult mai mult din toate punctele de vedere. Mental, personalitate, să fim mai organizați, să fim mai intenși în joc, să colaborăm mai mult. E clar că se văd niște lucruri.

D-asta am fost chemat, de asta era echipa în situația în care era. Trebuie etapă cu etapă și pas cu pas. Nu putem să transformăm o echipă de pe o zi pe alta”, a declarat Edi Iordănescu.