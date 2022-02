Edi Iordănescu, prima apariție publică de când a devenit selecționer. Ce spune despre relația cu Gigi Becali

Pentru binele echipei naționale, Edi Iordănescu a decis să îngroape definitiv securea războiului cu Gigi Becali. Chiar dacă , patronul va avea parte de întreaga deschidere a noului selecționer.

Edi Iordănescu s-a împăcat cu Gigi Becali. Ce mesaj i-a transmis fostului său patron

În prima sa apariție publică de când a preluat frâiele naționalei, fiul „Generalului” Anghel Iordănescu a dat asigurări că nu va lăsa problemele din trecut să-i afecteze colaborările cu oamenii de fotbal. Nici măcar când vine vorba despre Gigi Becali, cu care a putut lucra doar câteva luni, din cauza dorinței sale de a se implica total în viața echipei.

„Îmi doresc să fac și muncă de teren cât mai complexă, să călătoresc, să merg, să discut, să ne dăm concursul, să lucrăm împreună pentru îmbunătățirea fotbalului nostru.

Voi avea discuții și cu patronul FCSB, l-am asigurat de verticalitatea mea totală și de faptul că nu vor exista resentimente. N-are nicio legătură, primează interesul naționalei.

Vreți să vă spun adevărul? Gigi Becali cunoaște foarte mult fotbal, dar nu atât de bine ca un tehnician. Nu poate niciodată să înțeleagă în totalitate, pentru că nu e implicat în activitatea zilnică. Înțelege fotbalul, fenomenul, dar când vrei să decizi totul, îți asumi. E patronul clubului, va fi în continuare”, a declarat Edi Iordănescu la .

Despre refuzul lui Boloni: „Nu vreau să mă mai încarc cu lucruri negative”

În altă ordine de idei, acesta s-a arătat surprins de decizia lui Ladislau Boloni de a declina oferta Federației. Cele două părți , dar totul a picat brusc, după două luni de negocieri.

„Dacă și-a dorit această poziție, nu știu de ce nu s-a materializat. Dar, nu vreau să mă mai încarc cu lucruri negative”, a spus Iordănescu Junior, explicând apoi ce îl recomandă pentru a-i conduce pe „tricolori” la următoarele campanii de calificare.

„Nu fac paralelă între mine și alți antrenori, ține de colegialitate, nu există antrenori buni sau răi, ci competivitate. Am o serie de atuuri care mă recomandă pentru funcția aceasta.

Am 11-12 ani de când sunt activ, mereu m-am documentat, sunt format aici, cunosc foarte biune competiția, jucătorii, am antrenat cele mai bune echipe din Liga 1.

Am mers cu 4 echipe în play-off, dacă rămâneam la FCSB era a cincea. Am construit echipe de la zero, în condiții foarte grele, cum ar fi la Pandurii, la Astra

. Continui să mă dezvolt profesional, mă simt pregătit, vreau să exploatăm la maximum ceea ce va urma. Vreau să recâștigăm încrederea și sprijinul publicului”, a conchis selecționerul.