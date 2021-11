De ce tace Edi Iordănescu, deși Gigi Becali a încălcat clauzele contractului. Avocații își pot face deja treaba. Exclusiv

FCSB are o serie de rezultate foarte bune, deşi a fost cea mai afectată echipă din Liga 1 de infectările COVID în perioada recent încheiată. În ciuda acestui fapt, Gigi Becali a ieşit public şi a avut câteva declaraţii dure la adresa propriei echipe.

Gigi Becali şi-a făcut praf echipa și pe Edi Iordănescu, deşi FCSB este neînvinsă din august!

Echipa antrenată de Edi Iordănescu nu a mai pierdut din august în Liga 1, având de atunci opt victorii şi o remiză pe plan intern. FCSB a urcat până pe locul doi, reuşind să recupereze patru din cele 12 puncte diferenţă care o despărţeau de CFR Cluj în finalul lunii august.

Asta după ce roş-albaştrii au trecut printr-o , care i-a împiedicat să pună pe foaie 13 jucători valizi cu Farul şi Voluntari. Dacă meciul cu echipa lui Hagi a putut fi amânat, cel cu Voluntari din Cupa României a fost pierdut la “masa verde”.

Primul pas greşit după mai bine de două luni pentru FCSB a venit pe 7 noiembrie, 0-0 cu Voluntari, un meci în care Edi Iordănescu a fost nevoit să folosească mai mulţi jucători proaspăt , fără antrenamente în picioare.

Primele critici, după 3-0 cu Mioveni: „E foarte bine că Edi câștigă meciurile, dar nu e suficient”

Gigi Becali a avut o perioadă în care nu a mai apărut în viaţa publică şi nu a comentat evoluţia echipei. Însă liniştea nu a durat mult. Primele “săgeţi” către noul antrenor au fost trimise după victoria cu 3-0 în faţa celor de la Mioveni, asta în condiţiile în care FCSB se confrunta cu un număr uriaş de infectări:

„E foarte bine că Edi câștigă meciurile, dar nu e suficient. Eu i-am spus și lui treaba asta. Dacă nu joacă echipa, degeaba! Eu vreau ca FCSB să marcheze și să aibă posesia.

Deocamdată, mâna lui Edi nu s-a văzut până acum, dar o să vedem peste câteva luni. El, săracul (n.r. Edi Iordănescu), nu a avut un jucător pe nume Florin Tănase. Când intră Tănase în teren e altceva, el este cheia FCSB-ului. Nu i-a avut nici pe Coman, Octavian Popescu”, a spus Becali.

Gigi s-a dezlănţuit după remiza cu Voluntari: „Eu nu am diplomație. Jucăm haotic. Fiecare face ce vrea, driblează când are mingea”

Avea să fie un preambul pentru zilele următoare. Chiar dacă de atunci, FCSB a învins FC Argeş şi Farul Constanţa, patronul celor de la FCSB s-a dezlănţuit după remiza împotriva celor de la Voluntari, din ultima etapă:

“Nu e diferență mare de puncte față de CFR Cluj, dar e diferență de joc. La CFR văd automatisme, trasee, posesie. La noi se joacă haotic. Nu zic de Edi, nu știu cine… E haotic la noi.

Fiecare joacă ce-i place. Jucăm după ureche? Nu am ce să fac… Am ce să fac? Nu am ce să fac. Așa ziceți voi și fac așa. Nu mă bag. Nu am ce să fac. Am mai pierdut un an. Așa cred eu. Alea 7 victorii le-am obținut noi? Alea le-a dat Dumnezeu!

Eu nu am diplomație. Jucăm haotic. Fiecare face ce vrea, driblează când are mingea. Dar nu stau acum să mă supăr de la fotbal. Nu mă mai interesează. Dai bani și vezi cum joacă… Ce a jucat CFR cu Voluntari și ce am jucat noi cu Voluntari? CFR i-a distrus, iar pe noi ne-a distrus Voluntari. CFR ține mingea, iar noi nu. CFR joacă fotbal, dar noi nu.

Gigi Becali: „Poate se supără Edi, dar nu pot să tac din gură”

Poate se supără Edi, dar nu pot să tac din gură când văd că echipa gâfâie. Nu pot să spun că îmi place când câștigăm cu 1-0, din penalty sau cu greu. Se joacă în viteza întâi. Trebuie viteză a 5-a, trebuie automatisme. Nu am avut niciodată o echipă așa slabă.

Dacă la fotbal trebuie să dau eu bani și altul să comande, nu vreau! Nu mă interesează să dau bani și să nu pot să comand. Nu mai fac activitatea astea. Dacă dau bani, eu comand. Nu vreau să fiu marele idiot și să dau eu bani și să comande altul. Dacă mă bag, sunt criticat….

„Dacă ia campionatul, înseamnă că eu sunt nebunul. Dacă ai rezultate, stai pe viață la FCSB”

Tu să dai milioane de euro și altul să comande? Unde ai mai văzut așa ceva. Voi sunteți nebuni! Eu m-am luat după voi și am devenit și eu nebun. Am zis că poate aveți dreptate.

Dar voi sunteți nebuni. Nu se poate la mine să vină unul să ia bani și să comande el și să-și asume. Se poate doar până în vară. De la vară se face cum vreau eu, cine dă bani comandă.

Dacă nu iei campionatul, nu mai iei 20.000 pe euro lună. Ai 5.000 de euro. Dacă Edi ia campionatul îi prelungesc contractul. Jos pălăria pentru el. Nu mai vorbesc și îi dau primă. Îi fac contract pe câți ani vrea el. Dacă ia campionatul, înseamnă că eu sunt nebunul. Dacă ai rezultate stai pe viață la FCSB. Dacă nu-l va lua, înseamnă că voi sunteți nebuni și eu normal”, a mitraliat Gigi Becali.

Edi Iordănescu, blindat de o clauză de 500.000 de euro! Primul antrenor de la FCSB care reuşeşte asta

Patronul celor de la FCSB parcă s-a ferit să îl atace direct pe Edi Iordănescu, în condiţiile în care antrenorul este blindat de o clauză de 500.000 de euro pe care o poate activa dacă patronul va critica antrenorul sau jucătorii în public, dacă va scoate din lot vreun jucător sau dacă va da ordin să joace sau nu vreun fotbalist.

Este pentru prima dată când un antrenor a reuşit să impună astfel de clauze în contract, Edi Iordănescu recurgând la acest gest în încercarea de a bloca implicarea patronului la echipă.

„Eu îi dădeam 500.000 de euro, nu contează pentru mine. Fac ceva pe contractul ăla!”

În luna august, a spus că este de acord cu această clauză şi că nu îl mai interesează să se implice în deciziile tehnice. Numai că, la trei luni de la acele promisiuni, patronului pare că îi este dor să facă măcar o schimbare:

“Dacă joacă echipa așa, la revedere! Dar eu mai am încredere în Edi, pentru că are scuze, după ce s-a întâmplat cu COVID-ul, accidentări, probleme de lot. Eu îi dădeam 500.000 de euro, nu contează pentru mine. Fac ceva pe contractul ăla!

Eu spun ce văd și cu asta basta! Când nu o să mai am încredere, voi plăti clauza și asta e, să am o șansă în play-off. Am fost întrebat și nu am dat înapoi. Am spus că nu joacă echipa, așa este. Am spus că am câștigat 7 meciuri de la Dumnezeu, așa cred eu. N-am spus că sunt nemulțumit de Edi.

Răbufnirea a venit de la faptul că l-a schimbat pe Budescu în minutul 66. Eu îl schimbam pe Budescu în minutul 33! Eu nu am niciun naș, nu s-a născut un naș pentru Becali!”

De ce tace Edi Iordănescu! Avocaţii au la dispoziţie tot ce au nevoie pentru a-l notifica pe Gigi Becali

Edi Iordănescu nu a răspuns public la ultimele tirade ale patronului. Din informaţiile FANATIK, tehnicianul a fost sfătuit de avocaţi că nu ar fi oportun să iasă public, în condiţiile în care patronul a încălcat clauzele contractului.

FANATIK a aflat că avocaţii lui Edi Iordănescu au la dispoziţie tot ceea ce au nevoie pentru a-l notifica pe Gigi Becali pentru încălcarea clauzelor contractuale, după ieşirile publice din ultima vreme.

Antrenorul este îndreptăţit să activeze clauza de 500.000 de euro după ieşirile publice ale patronului

Astfel, antrenorul celor de la FCSB ar fi îndreptăţit să ceară despăgubiri de 500.000 de euro pentru că patronul a încălcat clauzele contractuale şi i-a criticat pe jucători în public. Bineînţeles, asta dacă Edi Iordănescu ar avea această intenţie.

Din informaţiile FANATIK, dacă Edi Iordănescu va hotărî să ceară desfacerea unilaterală a contractului cu FCSB pentru încălcarea clauzelor, ea va intra în vigoare abia în momentul în care banii vor fi viraţi în contul tehnicianului.

Edi Iordănescu, blindat la FCSB! Contractul se întrerupe când are cei 500.000 de euro în cont

Astfel, antrenorul FCSB-ului este blindat şi din acest punct de vedere şi nu va putea fi amânat de Gigi Becali cu eventuala plată a clauzei. Contractul se desface automat când Edi are cei 500.000 de euro în cont.

Deocamdată Edi Iordănescu tace. Este antrenorul care a pus echipa pe linia de plutire şi rezultatele din ultima perioadă arată că FCSB este pe drumul cel bun. Tehnicianul are contract până în vara anului viitor, asumându-şi obiectivul de a câştiga titlul cu roş-albaştrii, după o pauză de 6 ani.