Din Grecia, ”legenda vie” a Rapidului dă verdictul: „Budescu, Cicâldău și Octavian Popescu ar trebui să fie titulari la națională”. Exclusiv

Nichi Dumitriu, de fapt Emil Dumitriu, este al treilea din cei 4 frați Dumitriu cunoscuți în fotbalul românesc. Cel mai mare, Marin Dumitriu, apoi Toma Dumitriu I, Emil Nichi Dumitriu II și Dumitru Țiți Dumitriu III. Primul n-a jucat fotbal, ceilalți da, fiind toți jucători, Țiți Dumitriu și antrenor, apreciați în fenomen. Există și un Dumitriu IV, Constantin, poreclit „Bilă”, dar care nu are niciun grad de rudenie cu cei amintiți, deși se face deseori această confuzie.

„Budescu, Cicâldău și Octavian Popescu ar trebui să fie titulari”, spune Nichi Dumitriu, stabilit în Grecia, înainte de debutul lui Edi Iordănescu la națională

l-a sunat pe (ce bine era să-l… viziteze!) și l-a întrebat nu numai de sănătate, dar și de , care va juca , de la ora 20:15, pe stadionul „Steaua” din bulevardul Ghencea. Debutul lui pe banca tehnică.

ADVERTISEMENT

De ce Nichi Dumitriu și de ce era foarte bine să-l vizităm? Pentru că s-a căsătorit cu o grecoaică și a plecat în Grecia în 1987, stabilindu-se la Atena. Chiar în mijlocul metropolei elene, într-un cartier gen Cotroceni, cu vile de avocați și medici, dar nonconformist, „anarhist politic”, cosmopolitul Exarcheia, aproape de cunoscuta Piață Omonia, 5 minute pe jos…

Nichi Dumitriu a fost un vrăjitor al mingii din marea echipă a , alintat de suporteri „Fachirul din Giulești”, care câștiga în 1967 primul titlu din cele trei ale giuleștenilor. Patru chiar dacă punem la socoteală și „Cupa Basarabia”, campionat de război (1941-1942), pe care FRF nu-l consideră „oficial”.

ADVERTISEMENT

Nichi Dumitriu: „Edi Iordănescu trebuie să unească experiența cu tinerețea și nu-i va fi ușor să construiască o armonie între cei mai tineri și cei mai în vârstă”

Geia sas, kýrie Dumitriu! Bună ziua, domnule Dumitriu, sunteți la Atena sau, cumva, în România?

– Vă salut, acasă sunt, la Atena…

România joacă primul meci cu Edi Iordănescu pe banca tehnică vineri seară, cu Grecia. Care și-a schimbat și ea antrenorul…

– Da, e aceeași situație ca și la echipa noastră… Grecii au schimbat nu numai antrenorul… ci și mulți fotbaliști care au jucat cu fostul selecționer, acum vor să încerce alții.

ADVERTISEMENT

Pe mine mă interesează, însă, ce e la noi, nu la greci. Edi Iordănescu trebuie să unească experiența cu tinerețea și nu-i va fi ușor să construiască, să fie o armonie între cei mai tineri și cei mai în vârstă, să fie o unitate.

Urmăriți fotbalul românesc?

– Da, sigur, nu-mi scapă niciun meci, am programele românești aici… și Digi Sport, și Look, și Telekom.

ADVERTISEMENT

Nichi Dumitriu: „Iordănescu nu trebuie să-l ocolească pe Budescu”

Și ce jucători vă plac? Cine ar trebui să nu lipsească de la echipa națională în mandatul lui Edi Iordănescu?

ADVERTISEMENT

– Vezi dumneata, jucătorii noștri de acum au o mare problemă. Nu văd unul să știe să dribleze. Să dribleze doi, trei adversari și să se ducă să dea gol. Ce spun eu doi, trei, nu sunt în stare să treacă prin dribling unu la unu…

…În afară de ăsta, care e un talent real. Ăsta face ce vrea cu mingea și cu adversarul. Eu l-aș lua la națională chiar la vârsta asta… cât are? …33 parcă… are o inteligență sclipitoare, talent, experiență… Nu trebuie să-l ocolească Iordănescu… chiar dacă ceilalți l-au cam ocolit… E singurul care poate avea o sclipire care să decidă un meci.

Nichi Dumitriu: „Octavian Popescu e nemaipomenit, are o tehnică extraordinară, eu mă văd pe mine la 19 ani când mă uit la copilul ăsta”

Și dintre cei tineri?

– Uite, mie-mi place , are deja experiență, e lucid în joc, dă pase foarte bune… Dintre cei mai tineri… îmi pare rău că băiatul lui Gică Hagi e accidentat, are talent de la ta-su, are potențial și e foarte serios.

Mai e fâța asta de de la , lăsați-mă cu prostia asta de … E nemaipomenit, are o tehnică extraordinară, eu mă văd pe mine la 19 ani când mă uit la copilul ăsta. Ce aveam eu în plus față de el e viteza, alergam mai bine decât el… Dar restul, dribling, șut, pase, îți oprește respirația copilul ăsta. Ar fi păcat să nu-l bage să joace meci de meci la echipa națională.

Și băiatul meu… are 40 de ani, dar mai joacă fotbal la o echipă de amatori, și joacă foarte bine, să mă laud și eu… (râde) el se uită la meciurile din Grecia, e mai grec decât mine, avea doar cinci ani când am venit aici… și el îmi spune să îl chem când joacă , să-l vadă pe ăsta…

Nichi Dumitriu: „Am la suflet pe Manchester City, Barcelona și Dortmund. După Rapid!”

Cu ce echipă țineți în Grecia?

– Aici nu țin cu nimeni… am la suflet pe Manchester City, Barcelona și Dortmund. Cu astea trei țin eu… Și din țară nu poate fi decât Rapid. Rapid este numărul unu dintotdeauna, pentru totdeauna. Nu pierd niciun meci al Rapidului. Chiar dacă am jucat și la , și la …

La Progresul l-am avut antrenor pe Viorel Mateianu, unul dintre cei mai mari antrenori români. Neînțeles pe vremea lui, avangardist, vizionar, acum se joacă ce încerca el să ne învețe acum 50 de ani…

La Progresul am jucat ultimii trei ani, acolo am cunoscut-o pe soția mea, ea era la handbal… În 1976 m-am lăsat de fotbal și în 1978 am plecat definitiv în Grecia.