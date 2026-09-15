Edi Iordănescu i-a răspuns lui Marius Șumudică! Unde poate să joace, de fapt, Denis Drăguș la FCSB

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Denis Drăguș (27 de ani) a debutat la FCSB în meciul cu Petrolul, încheiat la egalitate, scor 2-2. El a jucat în flancul stâng al atacului, pe o poziție pe care nu dă cel mai bun randament, cel puțin asta crede Marius Șumudică (55 de ani). Edi Iordănescu (48 de ani), fostul selecționer al României, are însă altă părere.

Edi Iordănescu, replică pentru Marius Șumudică despre postul lui Drăguș la FCSB

Marius Șumudică, care este și nașul lui Denis Drăguș, nu doar fostul său antrenor, crede că noul atacant de la FCSB La Marius Baciu l-a folosit în banda stângă. Edi Iordănescu, fostul selecționer al României, este însă în asentiment cu tehnicianul roș-albaștrilor.

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„În ultima perioadă se discută mult despre poziția în care Denis Drăguș poate oferi cel mai bun randament. Unele opinii sunt pertinente și argumentate, iar atunci când ai avut oportunitatea să lucrezi direct cu jucătorul, evident că există și un plus de informație în evaluare. Totuși, cred că din această dezbatere lipsește un element esențial: contextul tactic.

În fotbalul actual, profilul și eficiența unui jucător nu pot fi analizate exclusiv prin raportare la o poziție fixă. Cerințele aceleiași poziții se pot schimba radical în funcție de modelul de joc, de comportamentul colectiv și de spațiile pe care echipa încearcă să le exploateze.

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Este una să evoluezi într-o echipă care apără predominant în low block și își construiește atacurile prin tranziții rapide, unde viteza, atacarea profunzimii și capacitatea de a exploata spațiul din spatele liniei adverse devin determinante. Și este cu totul altceva să evoluezi într-o echipă care controlează jocul prin atac pozițional, împotriva unor blocuri compacte și joase, unde apar alte cerințe: prezență și forță în careu, joc între linii, capacitatea de a fixa fundașii centrali, joc aerian și eficiență în spații reduse.

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Drăguș are profilul și calitățile necesare pentru a acoperi în special două poziții: atacant central și winger. Din punctul meu de vedere însă, întrebarea nu ar trebui să fie doar ‘care este cea mai bună poziție a lui?’, ci mai ales ‘în ce context de joc poate acea poziție să-i maximizeze calitățile?’ Pentru că poziția este doar punctul de plecare. Rolul, spațiile disponibile și contextul tactic sunt cele care definesc, în final, randamentul unui jucător”, a scris Edi Iordănescu, pe Facebook.

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El este atacant central, dar este aceeași discuție pe care o aveam cu Edi, când era selecționer. Este aceeași discuție pe care o aveam și cu nea Mircea, iar el, Dumnezeu să-l odihnească, îl folosea vârf. Eu vă spun că randamentul lui maxim îl dă ca vârf de atac, niciodată ca bandă stângă, dar sunt atâți atotștiutori în fotbal, care cred că le știu pe toate. Eu l-am antrenat și singurul sezon reușit îl are cu mine, în care dă 16 goluri în prima ligă din Turcia și se vinde imediat pe 2 milioane și salariu de 6 milioane în 4 ani. Cine are dreptate? Șumudică sau cei care spun că joacă bandă stângă? La mine a jucat număr 9” – Marius Șumudică

Pe ce poziție se simt cel mai bine Denis Drăguș

Denis Drăguș, care a semnat pe 3 ani cu FCSB, club la care va încasa 1.000.000 de euro pe sezon, a vorbit la finalul meciului cu Petrolul, inclusiv despre poziția sa în teren. „Sper cât mai repede să fim bine cu toții. Nu e ceva nou pentru mine. Am mai jucat pe această poziție. Nu e ușor când nu ai meciuri și nu poți să intri direct în ritmul meciului. Sper să fiu cât mai repede 100%. Indiferent de poziție, vreau să ajut și să dau totul pentru echipă.

E un sentiment plăcut să fiu din nou acasă și să fiu din nou în fața suporterilor. Vreau să le răsplătim încrederea și vreau să aducem bucurie oamenilor, la fel cum e și la echipa națională. (n.r. – Gigi Becali ți-a cerut să dai 25 de goluri pe sezon) Sper să ajung la cât mai multe goluri. Nu e o presiune. E un obiectiv. Nu e niciun fel de presiune. E un obiectiv pe care și eu îmi doresc să îl ating.

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Nu va fi ușor. Toți adversarii dau mereu totul împotriva acestei echipe. Toți dau mereu mai mult decât pot. Colegii mi-au dat încredere, m-au încurajat și cred că o să fie totul bine aici”, a declarat Denis Drăguș, după FCSB – Petrolul 2-2.