Sport

Edi Iordănescu iese la atac! Replică pentru Răzvan Burleanu: „A avut posibilitatea să mă țină în continuare”

De ce a plecat, de fapt, Edi Iordănescu de la echipa națională după EURO 2024. Răzvan Burleanu susține că antrenorul nu a dorit acest lucru, iar acum este contrazis
Gabriel-Alexandru Ioniță
15.05.2026 | 09:30
Edi Iordanescu iese la atac Replica pentru Razvan Burleanu A avut posibilitatea sa ma tina in continuare
ULTIMA ORĂ
Edi Iordănescu iese la atac! Replică pentru Răzvan Burleanu. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu (47 de ani) a vorbit deschis despre subiectul reprezentat de plecarea lui de la echipa națională la scurt timp după EURO 2024, turneu final la care „tricolorii” au făcut o impresie foarte bună, ajungând atunci în Germania până în optimile de finală. De-a lungul timpului, Răzvan Burleanu a susținut în mod constant că antrenorul pur și simplu nu a dorit să continue, dând de înțeles într-o anumită măsură că el a insistat în perioada respectivă pentru o experiență în străinătate.

De ce a plecat, de fapt, Edi Iordănescu de la echipa națională. Fostul selecționer i-a dat replica lui Răzvan Burleanu

Acum, fostul tehnician de la Legia Varșovia, printre altele, în prezent în continuare liber de contract după încheierea aventurii din Polonia, l-a contrazis pe președintele FRF și a spus că de fapt lucrurile ar fi stat exact invers, respectiv Federația ar fi avut posibilitatea de a-l face să rămână, dar în cele din urmă, din diferite motive, s-a decis să nu se întâmple totuși acest lucru.

ADVERTISEMENT

„Este o afirmație foarte justă, dar incompletă. Și Federația a avut posibilitatea să mă țină în continuare. De ce n-a făcut-o? De ce n-a reușit să găsească o cale, să creeze puntea necesară pentru continuitate? Cu președintele Federației am avut o relație deosebită, profesională, umană, a existat comunicare, am avut tot suportul cât am fost acolo, s-a purtat ultraprofesionist cu mine, îi sunt recunoscător din toate punctele de vedere.

Dar e incompletă afirmația. A spus chiar domnia sa că a fost cea mai bună performanță a echipei naționale din ultimii 24 de ani. Și atunci probabil că trebuia să găsească mijloacele necesare ca să continuăm. Nu s-a întâmplat. În final, decizia de a nu continua a fost a mea, da, dar nu am găsit calea. Eu am dorit niște lucruri, Federația a văzut într-un fel, eu în alt fel și nu am ajuns la un consens”, a spus Edi Iordănescu, potrivit gsp.ro. 

ADVERTISEMENT
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de...
Digi24.ro
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină

Edi Iordănescu susține că și-a dorit foarte mult la acel moment să aibă parte de continuitate la echipa națională

În continuare, fostul selecționer a dorit să facă mai multe precizări vizavi de această discuție din spațiul public, tocmai pentru a se asigura că subiectul nu rămâne neclarificat: „Eu mi-aș dori să fie clar subiectul. Odată cu ratarea calificării echipei naționale, din nou lumea a început să aducă în actualitate plecarea mea. Multă lume a fost curioasă de ce am plecat în final, pentru că poate am rămas eu dator cu o clarificare mai bună. Am dat o declarație publică atunci. Fiind finalul contractului… eu nu am mai continuat, pentru că nu am prelungit contractul. N-am plecat în plină campanie, n-a fost un contract încetat unilateral. Atunci am crezut că e suficient să dau acel statement, să spun în linii mari că nu mai continui.

ADVERTISEMENT
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi...
Digisport.ro
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei

Cred că era foarte bine pentru toată lumea dacă exista continuitate. O spun cu tot regretul pentru nea Mircea (n.r. Lucescu), pentru ce s-a întâmplat… Dumnezeu să-l ierte! I-a fost greu. Înțelegem și mai bine acum ce eforturi a făcut. Dar era clar că era un grup cu o coeziune extraordinară, parcursesem niște etape. Veniseră niște confirmări, câștigarea grupei de calificare, câștigarea grupei la Euro. Mediul deja era construit. Cred că cea mai înțeleaptă și firească decizie era să existe continuitate. Nu s-a întâmplat.

ADVERTISEMENT

A venit această necalificare, a revenit în actualitate plecarea mea. Ce pot să spun este că mi-am dorit și am fost sigur că voi continua până aproape de European. Am pregătit strategia post-Euro, ce urma pentru Liga Națiunilor și calificarea pentru Mondial. Din păcate, n-am găsit numitorul comun. Aparține trecutului. Contează acum ca Gică (n.r. Hagi) să aibă succes și să-și pună strategia în practică”. 

Revista Fanatik 776! Interviu de colecție cu Zeljko Kopic. Cine e „Messi în...
Fanatik
Revista Fanatik 776! Interviu de colecție cu Zeljko Kopic. Cine e „Messi în cârje” din fotbalul românesc și cum arată cele mai „fierbinți” hocheiste din lume
U Craiova plătește o avere pentru un zbor charter de la Sibiu, iar...
Fanatik
U Craiova plătește o avere pentru un zbor charter de la Sibiu, iar U Cluj vine în Bănie cu escală în… București. Diferența care ar putea decide titlul de campioană
Florin Răducioiu surprinde după ce și-a ales favorita la titlu în SuperLiga: „O...
Fanatik
Florin Răducioiu surprinde după ce și-a ales favorita la titlu în SuperLiga: „O am în sânge”. Video
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Cristi Chivu, criticat după realizarea eventului cu Inter: 'O echipă slabă care într-un...
iamsport.ro
Cristi Chivu, criticat după realizarea eventului cu Inter: 'O echipă slabă care într-un campionat serios ar fi terminat pe locul cinci'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!