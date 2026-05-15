Edi Iordănescu iese la atac! Replică pentru Răzvan Burleanu: „A avut posibilitatea să mă țină în continuare”

Edi Iordănescu (47 de ani) a vorbit deschis despre subiectul reprezentat de plecarea lui de la echipa națională la scurt timp după EURO 2024, turneu final la care „tricolorii” au făcut o impresie foarte bună, ajungând atunci în Germania până în optimile de finală. De-a lungul timpului, Răzvan Burleanu a susținut în mod constant că antrenorul pur și simplu nu a dorit să continue, dând de înțeles într-o anumită măsură că el a insistat în perioada respectivă pentru o experiență în străinătate.

De ce a plecat, de fapt, Edi Iordănescu de la echipa națională. Fostul selecționer i-a dat replica lui Răzvan Burleanu

Acum, fostul tehnician de la Legia Varșovia, printre altele, în prezent în continuare liber de contract după încheierea aventurii din Polonia, l-a contrazis pe președintele FRF și a spus că de fapt lucrurile ar fi stat exact invers, respectiv Federația ar fi avut posibilitatea de a-l face să rămână, dar în cele din urmă, din diferite motive, s-a decis să nu se întâmple totuși acest lucru.

„Este o afirmație foarte justă, dar incompletă. Și Federația a avut posibilitatea să mă țină în continuare. De ce n-a făcut-o? De ce n-a reușit să găsească o cale, să creeze puntea necesară pentru continuitate? Cu președintele Federației am avut o relație deosebită, profesională, umană, a existat comunicare, am avut tot suportul cât am fost acolo, s-a purtat ultraprofesionist cu mine, îi sunt recunoscător din toate punctele de vedere.

Dar e incompletă afirmația. A spus chiar domnia sa că a fost cea mai bună performanță a echipei naționale din ultimii 24 de ani. Și atunci probabil că trebuia să găsească mijloacele necesare ca să continuăm. Nu s-a întâmplat. În final, decizia de a nu continua a fost a mea, da, dar nu am găsit calea. Eu am dorit niște lucruri, Federația a văzut într-un fel, eu în alt fel și nu am ajuns la un consens”, a spus , potrivit

Edi Iordănescu susține că și-a dorit foarte mult la acel moment să aibă parte de continuitate la echipa națională

În continuare, a dorit să facă mai multe precizări vizavi de această discuție din spațiul public, tocmai pentru a se asigura că subiectul nu rămâne neclarificat: „Eu mi-aș dori să fie clar subiectul. Odată cu ratarea calificării echipei naționale, din nou lumea a început să aducă în actualitate plecarea mea. Multă lume a fost curioasă de ce am plecat în final, pentru că poate am rămas eu dator cu o clarificare mai bună. Am dat o declarație publică atunci. Fiind finalul contractului… eu nu am mai continuat, pentru că nu am prelungit contractul. N-am plecat în plină campanie, n-a fost un contract încetat unilateral. Atunci am crezut că e suficient să dau acel statement, să spun în linii mari că nu mai continui.

Cred că era foarte bine pentru toată lumea dacă exista continuitate. O spun cu tot regretul pentru nea Mircea (n.r. Lucescu), pentru ce s-a întâmplat… Dumnezeu să-l ierte! I-a fost greu. Înțelegem și mai bine acum ce eforturi a făcut. Dar era clar că era un grup cu o coeziune extraordinară, parcursesem niște etape. Veniseră niște confirmări, câștigarea grupei de calificare, câștigarea grupei la Euro. Mediul deja era construit. Cred că cea mai înțeleaptă și firească decizie era să existe continuitate. Nu s-a întâmplat.

A venit această necalificare, a revenit în actualitate plecarea mea. Ce pot să spun este că mi-am dorit și am fost sigur că voi continua până aproape de European. Am pregătit strategia post-Euro, ce urma pentru Liga Națiunilor și calificarea pentru Mondial. Din păcate, n-am găsit numitorul comun. Aparține trecutului. Contează acum ca Gică (n.r. Hagi) să aibă succes și să-și pună strategia în practică”.